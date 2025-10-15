निवडणूक आयोग हा काही हरिश्चंद्र नाही, तुमची वेबसाईट कोण तरी वेगळा माणूस हँडल करतोय का? राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या बैठकीत विरोधकांचा गंभीर आरोप
राज्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पाडाव्यात, अशी मागणी विरोधकांनी केलीय.
Published : October 15, 2025 at 5:28 PM IST
मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदान झालंय. याविरोधात मंगळवारी महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त एस चोक्कलिंगम यांची भेट घेतली. यानंतर काल समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळं आज पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन बैठक केली. या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने काही गंभीर आरोप निवडणूक आयोगावर केले आहेत.
निवडणूक आयोगाबाबत अनेक तक्रारी : बैठकीच्या सुरुवातीला राज्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पाडाव्यात, अशी मागणी विरोधकांनी केली. आम्ही विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ज्या त्रुटी सांगितल्या होत्या, त्यावर अजूनही आयोगाचे काम झाले नाही. तसेच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत, त्याबाबतही अनेक तक्रारी आल्या आहेत, असं काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
निवडणूक आयोग हा काही हरिश्चंद्र नाही : सत्य स्वीकारा आणि निवडणूक रद्द करा. VVPAT तुम्ही घेत नाही, म्हणजे सर्व पुरावे तुम्ही नष्ट कराल. निवडणूक आयोग हा काही हरिश्चंद्र नाही. VVPAT नसेल तर बॅलेटवर निवडणूक घ्या, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. तसेच दुबार मतदार आहेत ते कसे आले? राज्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम म्हणतात की, काही जबाबदाऱ्या आमच्याकडे नाहीत, राज्य निवडणूक आयोग म्हणते की आमच्याकडे जबाबदारी नाही, मग आम्ही कुणाशी बोलायचे, असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. त्रुटीसह जर निवडणुका घ्यायच्या असतील तर निवडणुकाच कशाला घेता?, थेट election for selection करून टाका. तुमची यंत्रणा सज्ज नाही, असं आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
आमचं तुमचं करू नका : निवडणुका राजकीय पक्ष लढवत असतात, मग राजकीय पक्षांना शेवटची मतदार यादी का दाखवत नाही? मतदार नोंदणी बंद करून लपवाछपवी कशासाठी? सर्व राजकीय पक्षांचं एकमत होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका. 5 वर्षं निवडणूक घेतली नाही, अजून 6 महिने निवडणूक घेऊ नका. सत्तेतील तीन पक्षांसाठी तुम्ही काम करीत नाही. आमचं तुमचं करू नका, आमच्यासाठी निवडणूक आयोग एकच, अशी भूमिका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मांडली. राजकीय पक्षांनं समाधान झाल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नका. तसेच बाळासाहेब थोरात 8 टर्म 80-90 हजार मतांनी निवडणूक जिंकतात, यंदा लाखाने पडले, हे कसे शक्य आहे. यावर निवडणूक आयोगाचे दोन्ही अधिकार निरुत्तर झाले. याद्या आम्हाला द्या, आम्हीही शहानिशा करू, मतदार यादीत घोळ असेल तर तुम्ही सुप्रीम कोर्टाला सांगा आणि निवडणूक पुढे ढकला, असं राज ठाकरे म्हणाले.
देवांग दवे हा भाजपाचा माणूस - वडेट्टीवार : आम्ही सगळे पुरावे दिलेत, ते तुम्हाला पटत का नाही? अंतेश्वर गंगाराम शिंदे हा उदगीरचा मतदार आहे. त्याचा कोणता ठावठिकाणा नाही. EPIC क्रमांक वेगवेगळा असायला पाहिजे. बरेच मतदार असे की ज्यांना एकच EPIC क्रमांक आहे. आम्ही अर्ज केला, जाब विचारला तर आयोग उत्तर देत नाही. काही मल्ल्याळममध्ये नावे आहेत, असं जयंत पाटील म्हणाले. तसेच जयंत पाटील यांनी यादी समोर ठेवताच निवडणूक आयोगानं तपासतो, असं उत्तर दिलं. कामठी विधानसभा घर क्रमांक 0 असे 400 वोटर दाखवले आहेत. काही ठिकाणी खोटे मतदार दाखवले आहेत. आम्ही तिथे गेलो, शहानिशा केली आहे आणि लगेच संध्याकाळी ही नावं काढली गेलीत. आमचा आरोप आहे की तुमची वेबसाईट कोण तरी वेगळा माणूस हँडल करतोय, असा गंभीर आरोप जयंत पाटील यांनी केला. सकाळी नाव असते आणि बातम्यांवर आले तर ते संध्याकाळी डिलीट कसं होतं? असा सवाल जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला. देवांग दवे कोण आहे, याची माहिती घ्या, हा माणूस भाजपाचा आहे, हा निवडणूक आयोगाचा मीडिया हाताळतो, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
आमच्या अधिकारात नाही : दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयोगावर प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर याला उत्तर देताना "मागची यादी आम्ही वापरत आहोत. 1 जुलै ही तारीख निश्चित केली होती. यादी तीच वापरत असल्याने नावे डिलीट करणे किंवा बदलणे ही आमच्या अधिकारात नाही, असं उत्तर राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले.
हेही वाचाः
अजित पवारांच्या चिंचवड जनसंवादात 3000 तक्रारी; 1200 समस्यांवर ऑन द स्पॉट फैसला!
चेन्नईच्या साईभक्ताकडून शिर्डी साईबाबांना एकूण 48 लाखांची देणगी; 25 लाखांची सोन्याची छत्री आणि 23 लाख रोख अर्पण