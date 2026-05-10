एसी लोकलची खरंच गरज आहे का? एसी लोकलच्या संख्येबद्दल प्रवाशांचं म्हणणं काय?
सर्वसामान्य प्रवाशांना या निर्णयाविषयी काय वाटतं? एसी लोकलची आवश्यकता आहे का? याचबरोबर रेल्वेची यावर भूमिका काय? या सर्व गोष्टी ई टीव्ही भारततर्फे जाणून घेण्यात आल्यात.
Published : May 10, 2026 at 4:58 PM IST
मुंबई - 1 मेपासून पश्चिम रेल्वेने मुंबई उपनगरीय सेवेमध्ये नवीन 12 एसी लोकल सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे एसी लोकलची संख्या ही पश्चिम रेल्वेवर वाढली आहे. पर्यायी पश्चिम रेल्वेच्या ह्या निर्णयामुळे एसी लोकल प्रवास न करणाऱ्या प्रवाशांचे चांगलेच हाल होत आहेत. साध्या लोकल या एसी लोकलने बदलल्या गेल्या आहेत. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत. नुकतेच या विरोधात विरारमध्ये आंदोलनदेखील करण्यात आले. यावेळी प्रवासी थेट रेल्वे रुळांवर उतरले होते. अशा वेळी सर्वसामान्य प्रवाशांना या निर्णयाविषयी काय वाटतं? एसी लोकलची आवश्यकता आहे का? याचबरोबर रेल्वेची यावर भूमिका काय? या सर्व गोष्टी ई टीव्ही भारततर्फे जाणून घेण्यात आल्यात.
प्रवासी सुरक्षा बघता एसी लोकल गरजेची : याविषयी बोलताना रेल्वे प्रवासी अभिषेक कडू म्हणाले की, मी नेहमी लोकलने प्रवास करीत असतो. कित्येकदा तर एसी लोकलने देखील करतो. ज्याप्रकारे एसी लोकल वाढवण्यात आल्यात, त्याचे मी स्वागत करतो. एसी लोकल ही काळाची गरज आहे, कारण की एकंदरीतच प्रवासी सुरक्षा बघता एसी लोकल गरजेची आहे. मात्र या लोकलचे दर जर फर्स्ट क्लासपर्यंत कमी करता आले तर नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर मुंबईकर प्रवास करायला उत्सुक असतील.
एसी लोकल ही सध्या उपलब्ध असलेली उत्तम सुविधा : दुसरीकडे अजिंक्य पाटोळे जे नेहमी ऐसी लोकलने प्रवास करतात, त्यांच्यामते, एसी लोकल ही सध्या उपलब्ध असलेली उत्तम सुविधा आहे. सुरक्षा आणि थंड तापमान दोन्हीही आपल्याला एसी लोकलमधून प्रवास करताना मिळतं. भविष्यात अजून एसी ट्रेन वाढवण्यात याव्यात, अशी विनंती यावेळी त्यांच्यातर्फे करण्यात आली. तर विरारहून मुंबईच्या दिशेने लोकलने प्रवास करणाऱ्या श्रद्धा म्हणाल्या की, एसी ट्रेन प्रत्येकाला परवडते असं नाही. अशा वेळी एसी लोकल वाढवताना एसी लोकलचे दर देखील कमी झाले पाहिजेत. सध्या एसी लोकल वाढल्यामुळे नॉन एसी लोकल कमी झाल्या आहेत. याचा त्रास सर्वसामान्य प्रवासी म्हणून सहन करावा लागत आहे. जर एसी लोकल वाढवायच्या असतील तर त्या वेगळ्या वाढवाव्यात. नॉन एसी ट्रेनच्या वेळेवर एसी लोकलमध्ये बदल करणे चुकीचं आहे.
मुंबईकरांवर एसी लोकल लादणे थांबवा! : मुंबईकर देशात सर्वाधिक कर भरतात, त्यामुळे त्यांना परवडणारा आणि सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त प्रवासाचा हक्क आहे. एसी लोकल हा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय नाही. त्याऐवजी सुधारित सामान्य लोकल, अधिक फेऱ्या, स्टेशनवर मेट्रोसारखी प्रवेश-निर्गम व्यवस्था आणि प्रवाशांसाठी मूलभूत सुविधा वाढवणे अधिक गरजेचे आहे. रेल्वे प्रशासन आर्थिक फायद्यासाठी एसी लोकलला प्राधान्य देत आहे, मात्र मुंबईची लोकल ही लक्झरी नव्हे तर जनतेची जीवनवाहिनी आहे, असंही मुंबई रेल प्रवासी संघाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई म्हणालेत.
पश्चिम रेल्वेसाठी प्रवाशांची सुविधा आणि सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची : याविषयी बोलताना पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक म्हणाले की, पश्चिम रेल्वेसाठी प्रवाशांची सुविधा आणि सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. या अनुषंगाने 2017 पासून एसी लोकल चालवण्यात आल्यात. प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद या एसी लोकलला मिळत आहे. एप्रिल महिन्याची विचार केला तर, 1 लाख 80 हजार हून अधिक प्रवासी एसी लोकलमधून प्रवास करीत आहेत. याचबरोबर विरारमध्ये जे झालं त्याबद्दल बोलायचं तर, आपलं म्हणणं रेल्वे प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. विविध संघटना, सोशल मीडिया, लेखी तक्रार असे विविध मार्ग आहेत ज्यातून आपली तक्रार किंवा आपलं म्हणणं हे रेल्वेपर्यंत पोहोचवलं जाऊ शकतं. मात्र रेल्वे रुळांवरवर उभ राहणं ही अतिशय चुकीची बाब आहे. पश्चिम रेल्वे मोठ्या प्रमाणावर नॉन एसी लोकल्सदेखील सोडत आहे. विरार ते डहाणूपर्यंत विशेष 15 डब्यांच्या गाड्या देखील पश्चिम रेल्वे तर्फे सोडण्यात आले आहेत. 10 टक्क्याहून कमी एसी लोकल पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर आहे. रेल्वे समतोल राखून काम करण्याचं प्रयत्न करत आहे.
