पीओपीबाबत राज्य सरकारची भूमिका मोदींच्या 'मन की बात'शी विपरीत आहे का? हायकोर्टाचा सवाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर देशातील जनतेला पर्यावरणस्नेही शाडू मातीच्या मूर्ती वापरण्याचा सल्ला देतायत तर भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार महाराष्ट्रात पीओपीच्या वापरावर का अडून बसलंय? हायकोर्टाचा सवाल
Published : July 27, 2026 at 10:28 PM IST
मुंबई : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या 'मन की बात' या कार्यक्रमातून देशातील जनतेला पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या गणेश मूर्तीची स्थापना करण्याचं आवाहन नुकतंच केलंय. असं असतानाही भाजपाच्या नेतृत्वात सत्तेत असलेल्या राज्य सरकारचा पीओपीसाठी अट्टाहास का?, महाराष्ट्र सरकारची भूमिका देशाच्या पंतप्रधानांशी विसंगत आहे का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी राज्य सरकारला विचारलाय. या मुद्द्यावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं पीओपी बंदीबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केलीय.
सीपीसीबीची अवस्था गोंधळलेल्यांसारखी का?, हायकोर्टाचा सवाल : सोमवारच्या सुनावणीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, छोट्या पीओपी मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित केल्या जातात. विसर्जनानंतर पीओपीचं उरलेलं साहित्य तत्काळ दुसऱ्या दिवशी जमा केलं जातं. त्यानंतर या पीओपी साहित्याचा पुनर्वापर केला जातो. त्यावर हे जमा केलेलं साहित्य प्रदूषित असतं की नाही?, अशी विचारणा हायकोर्टानं सीबीपीसीबीकडे केली. वकिलांनी त्यास होकार दर्शवताच हायकोर्टानं पीओपीमुळे दूषित झालेल्या पाण्याबाबतही विचारणा केली. त्यावर पीओपी मूर्ती विसर्जित केल्यानंतर दूषित पाणी प्रक्रिया करण्यासाठी पाठवलं जातं, अशी माहिती कोर्टाला देण्यात आली. त्यावर पीओपी हे पर्यावरणासाठी हानिकारक हे सिद्ध झालंय. त्यावरून याच्या बंदीसाठी हरित लवादासह हायकोर्टानंही स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे आदेश तुमच्याच शिफारशींवरून दिलेत. मग तुम्हीच अचानकपणे तुमची भूमिका ही सक्तीची नाही ती केवळ सल्ला म्हणून गृहीत धरावी, असं जाहीर करताय, त्याला आधार काय?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे याचिका? - वर्ष 2025 मध्ये हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशांची यंदाही पूर्तता होताना दिसत नाहीये, यासाठी ठाण्यातील पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि शाडू मातीच्या मूर्तिकार संघटनेनं हायकोर्टात धाव घेतलीय. यात राज्य सरकारसह सीपीसीबी, एमपीसीबी आणि इतरांनाही प्रतिवादी करण्यात आलंय. ज्यात पीओपी बंदीमुळे गणेश मूर्तिकारांचा मोठा रोजगार जाणार असल्याचा दावा करत ठाण्यातील श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेनंही इतरांसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यात. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नियमित अंतिम सुनावणी सुरू आहे. वर्ष 2020 मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आजवर करण्यात आलेली नाही. वर्ष 2022 मध्ये यासंदर्भातील विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावण्यात आल्यात. तरीही अंमलबजावणी होत नाही, असा आरोप पर्यावरणवादी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केलाय.
हेही वाचाः