सरकार दिवाळखोर की कंत्राटदारांची फसवणूक करतंय?; ईटीव्ही भारतशी बोलताना कंत्राटदारांनी विचारला संतप्त सवाल !
कंत्राटदारांची बिले शासनाने दिली नसल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक अडचण झालीय. त्यामुळे 86 हजार 662 कोटी रुपयांची देयके शासनाने कंत्राटदारांना द्यावीत, अशी मागणी या ठिकाणी करण्यात आली.
Published : August 20, 2026 at 11:35 AM IST
मुंबई - महाराष्ट्रातील शासकीय बांधकाम कंत्राटदारांच्या वतीने बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र राज्य शासकीय कॉन्ट्रॅक्टर फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्यात येत आहे. कंत्राटदारांची बिले शासनाने दिली नसल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक अडचण झालीय. यामुळे लवकरात लवकर एकूण 86 हजार 662 कोटी रुपयांची देयके शासनाने कंत्राटदारांना द्यावीत, अशी मागणी या ठिकाणी करण्यात आली.
कंत्राटदारांची दिशाभूल करत आहे? : ईटीव्ही भारतशी बोलताना महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनचे अध्यक्ष बापू लाड म्हणाले की, भूमिपुत्र कंत्राटदारांना गेल्या चार वर्षांपासून पैसे मिळाले नाहीत. काम होऊनही कंत्राटदारांना पैसे मिळत नाहीत. कर्ज काढून कंत्राटदारांनी कामं केली आहेत, मात्र त्यांना पैसे मिळत नाहीत. राज्यातील एकूण 40,000 कंत्राटदारांचे तब्बल 86 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र शासन अजून देत नाहीये. यामुळे शासन हतबल झालं आहे? दिवाळखोर झालं आहे? की कंत्राटदारांची दिशाभूल करत आहे? हा प्रश्न समोर येत आहे. सरकारचं नेमकं आर्थिक धोरण काय आहे हेही समजायला मार्ग नसल्याचं यावेळी लाड म्हणाले. पुढे बोलताना लाड म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात एकूण 30000 शासकीय कंत्राटदार आहेत. तर एक लाख सब कंत्राटदार आहेत. याचबरोबर या कंत्राटदारांच्या सहाय्याने चालणारी वेगळी आर्थिक साखळी ही महाराष्ट्रात आहे. कंत्राटदारांना पैसे मिळत नसल्यामुळे संपूर्ण आर्थिक साखळी बंद पडली आहे.
कंत्राटदार नागपूरच्या अधिवेशनावर धडक मोर्चा नेणार : पुढे बोलताना महाराष्ट्र राज्य शासकीय कॉन्ट्रॅक्टर फेडरेशन कार्याध्यक्ष प्रवीण उंबरकर म्हणाले की, निवडणुकांआधी कंत्राटदाराकडून कामं करून घेतली, मात्र निवडून आल्यानंतर कंत्राटदारांकडे सरकार दुर्लक्ष केलं. अशावेळी आम्ही सरकार विरोधात मोठं आंदोलन उभारू. हिवाळी अधिवेशनामध्ये हजारोंच्या संख्येने कंत्राटदार नागपूरच्या अधिवेशनावर धडक मोर्चा नेतील.
विविध विभागांकडील अंदाजे प्रलंबित देयके पुढीलप्रमाणे आहेत :
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) – 17,500 कोटी
- आदिवासी विकास विभाग – 19,881 कोटी
- ग्रामविकास विभाग (RDD) - 1,181 कोटी
- पाणीपुरवठा विभाग – 40,000 कोटी
- जलसंपदा विभाग-7,000 कोटी
- पर्यटन विभाग- 1,100 कोटी
- इतर विविध विभाग – 10,000 कोटी
मंत्र्यांच्या गाड्यांखाली झोपण्याची तयारी ठेवा : आझाद मैदान येथे आंदोलनावेळी आंदोलकांना संबोधित करताना आमदार अंबादास दानवे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. सरकारकडे पैसे नाहीत तर कंत्राट काढतात कशाला? असा प्रश्न यावेळी अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष तुमच्यासोबत उभा आहे, असेही यावेळी अंबादास दानवे म्हणाले. भविष्यामध्ये तुम्ही कंत्राट भरू नका, जेणेकरून सरकारला कंत्राटदार काय आहे हे समजेल आणि आता जर सरकारकडून पैसे परत मिळवायचे असतील तर मंत्र्यांच्या गाड्यांखाली झोपण्याची तयारी ठेवा, असंही अंबादास दानवे आंदोलनस्थळी म्हणाले.
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