लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक? राज्य सरकारच्या प्रस्तावाचा अभ्यास सुरू
पुढील पाच वर्षांत राज्यातील बालविवाहाचे प्रमाण 10 टक्क्यांखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी बुधवारी (24 जून) विधानसभेत दिली.
Published : June 24, 2026 at 7:18 PM IST
मुंबई : राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी सरकार आणखी कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत असून, लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. राजस्थानमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं राजस्थान सरकारला पत्र पाठवलं आहे. पुढील पाच वर्षांत राज्यातील बालविवाहाचे प्रमाण 10 टक्क्यांखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी बुधवारी (24 जून) विधानसभेत दिली. भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
परभणीत सर्वाधिक बालविवाह : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचं सरकारनं सभागृहात मांडलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झालं. त्यानुसार, परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक 48 टक्के मुलींचे 18 वर्षांपूर्वी विवाह झाल्याची नोंद आहे. त्यापाठोपाठ बीडमध्ये 43.7 टक्के, धुळ्यात 40.5 टक्के आणि सोलापुरात 40.3 टक्के मुलींचे अल्पवयात लग्न झाल्याचं समोर आलं आहे.
बालविवाहामुळं मुलींच्या शिक्षणावर आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याची बाब सरकारनं मान्य केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यात कायदा, नियम आणि जनजागृती मोहिमा राबवण्यात येत असल्याचंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख नमूद करणे अनिवार्य केल्यास विवाहाच्या वेळी वय पडताळणी सुलभ होईल आणि बालविवाहाला आळा बसण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
बालविवाहाचे प्रमाण घटले? : महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण 2019-21 च्या सर्वेक्षणातील 21.9 टक्क्यांवरून 2023-24 मध्ये 19.6 टक्क्यांवर आले असून, राष्ट्रीय सरासरी 20.1 टक्के आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
बालविवाह रोखण्याबाबतची आकडेवारी
• 2025-26 : 1,434 बालविवाह रोखले, 136 गुन्हे दाखल.
• 2024-25 : 1,495 बालविवाह रोखले.
• 2023-24 : 1,253 बालविवाह रोखले, 108 गुन्हे दाखल.
• 2022-23 : 930 बालविवाह रोखले, 81 गुन्हे दाखल.
• 2021-22 : 831 बालविवाह रोखले.
• 2020-21 : 519 बालविवाह रोखले.
• 2019-20 : 240 बालविवाह रोखले.
• 2018-19 : 147 बालविवाह रोखले, 10 गुन्हे दाखल.
स्थलांतरित मजुरांमध्ये जनजागृती मोहीम : बालविवाह रोखण्याच्या वाढत्या आकडेवारीचा अर्थ बालविवाह वाढत आहेत असा नसून, सरकारी यंत्रणेची शोध, तक्रार आणि हस्तक्षेप क्षमता अधिक प्रभावी झाल्याचे ते दर्शवते, असे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं. तसंच बालविवाहात सहभागी कुटुंबीयांसह जाणीवपूर्वक मदत करणारे पुजारी, वादक आणि इतर संबंधितांवरही कारवाई केली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा कृती दल, ग्रामस्तरावरील संरक्षण समित्या आणि तालुका स्तरावरील यंत्रणा बालविवाह रोखण्यासाठी सक्रियपणे काम करत असून त्यांना आणखी बळकट केलं जात आहे. राज्यातील 6 जिल्हे विशेष लक्षासाठी निश्चित करण्यात आले असून, विशेषतः बीड आणि मराठवाड्यातील इतर भागांत ऊसतोडीसाठी होणारे स्थलांतर हे बालविवाहामागील मोठं कारण असल्याचं सरकारनं निदर्शनास आणलं. या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित मजुरांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवण्यासोबत बालसंगोपन केंद्रे आणि निवासी सुविधा वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
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