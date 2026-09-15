महाराष्ट्र बहुभाषिक की मराठी भाषिक राज्य? अमित शाह यांच्या 'त्या' वक्तव्यानं नवा वाद
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राला भारताचं सर्वात मोठं 'बहुभाषिक राज्य' म्हटल्यामुळे मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधक आणि मनसेनं तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
Published : September 15, 2026 at 4:20 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठं बहुभाषिक राज्य असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी मुंबईतील सहाव्या अखिल भारतीय राजभाषा संमेलनात केलेल्या वक्तव्यानंतर राज्यातील भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय ऐरणीवर आला आहे. शाह यांच्या वक्तव्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष यांनी राज ठाकरे यांनी सूचक पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली. यावर सोशल मीडियावर व्यक्त होताना काही युजर्सनी शाह यांनी भाषणात गुजरातचा संदर्भ देत तेथील प्रमुख व्यवहाराची भाषा गुजराती असल्याचं म्हटलं असल्याकडे लक्ष वेधलं आणि शाह हे 'दुतोंडे' असल्याची टीका त्यांच्यावर करण्यात आली आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनीही शाहांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी तर महाराष्ट्रात हिंदीचं ‘अतिक्रमण’ होऊ देणार नसल्याचा इशारा देत शाह आणि फडणवीस यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दरम्यान, अमित शाह यांनी महाराष्ट्राला ‘बहुभाषिक राज्य’ संबोधल्याच्या वक्तव्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनीही जोरदार टीका केली. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या भूमीवर येऊन त्याला बहुभाषिक राज्य म्हणणं योग्य नाही, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली. ‘महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेबाबत अशी वक्तव्यं केली तर पाप लागेल,’ अशा शब्दांत त्यांनी शाहांवर निशाणा साधला.
''महाराष्ट्राची ओळख मराठी भाषेशी जोडलेली असून, देशातील इतर राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीनं त्यांच्या मातृभाषेला महत्त्व दिलं जातं, त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रातही मराठीला सर्वोच्च स्थान मिळालं पाहिजे'', असं राऊत यांनी म्हटलं. ''अमित शाह यांनी महाराष्ट्राच्या भाषिक रचनेबाबत बोलण्याऐवजी आसाम, मणिपूर आणि बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीकडे लक्ष द्यावं'', अशी टीकाही त्यांनी केली. ''मुंबई किंवा महाराष्ट्राला बहुभाषिक म्हणण्यास राऊत यांनी आक्षेप घेतला. गृहमंत्र्यांनी अशीच भूमिका चेन्नई, कोलकाता, गुजरात, केरळ किंवा कर्नाटकमध्ये मांडून दाखवावी'', असं आव्हानही राऊत यांनी दिलं. राज्यातील सत्ताधारी नेते मात्र अशा वक्तव्यावर टाळ्या वाजवत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मात्र, ‘महाराष्ट्र बहुभाषिक राज्य’ असा उल्लेख करत नव्या वादाला तोंड फोडलं. महाराष्ट्राची निर्मितीच मराठी भाषिक राज्य म्हणून झाल्याचा दाखला देत मनसेनं शाह यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. मनसेचे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी महाराष्ट्रात येऊन मराठीचा अपमान करू नये, असा इशारा दिला. महाराष्ट्राच्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास अमित शाह यांना पाठवण्याची तयारी असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
या वादात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याचीही भर पडली आहे. राजभाषा संमेलनात फडणवीस यांनी ‘मराठी माझी आई, तर अन्य भाषा माझ्या मावशा’ असं सांगत इतर भाषांचाही सन्मान करण्याची भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, इतर भाषांचा सन्मान केला नाही तर, आपल्या भाषेलाही सन्मान मिळणार नाही.
फडणवीस यांच्या या भूमिकेवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विधानपरिषद आमदार अंबादास दानवे यांनी टीका केली. ‘माय मरो पण मावशी जगो’ या म्हणीचा संदर्भ देत दानवे यांनी फडणवीसांच्या भाषिक भूमिकेवर टोला लगावला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र हिंदीविरोधी भूमिका न घेता सर्व भारतीय भाषांचा सन्मान राखण्याचं आवाहन केलं. हिंदी ही कोणत्याही भाषेची प्रतिस्पर्धी नसून जोडणारी सखी असल्याचं त्यांनी म्हटलं. मराठी आणि हिंदी या दोन्ही देवनागरी लिपीत लिहिल्या जात असल्यानं त्यांच्यातील संबंधाचा उल्लेख करत हिंदीचा विज्ञान, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेतील वापर वाढण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
अमित शाह यांनी १४ सप्टेंबरला वाशी येथे झालेल्या हिंदी दिवस आणि सहाव्या अखिल भारतीय राजभाषा संमेलनात महाराष्ट्राच्या भाषिक विविधतेचा उल्लेख केला. महाराष्ट्रात मराठीसोबत कोकणी, गुजराती, हिंदी, सिंधी, कन्नड, वारली अशा अनेक भाषांचा वापर होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ''महाराष्ट्रासारखा बहुभाषिक प्रदेश देशात दुसरा नाही'', असंही शाह म्हणाले. त्याच वेळी मराठी भाषेचा सन्मान झाला पाहिजे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
शाह यांनी आपल्या भाषणात गुजरातचा संदर्भ देत तेथील प्रमुख व्यवहाराची भाषा गुजराती असल्याचं सांगितलं. राष्ट्रीय राजकारणात काम करताना हिंदीमुळे देशभर संवाद साधण्यास मदत झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं. हिंदी ही इतर भारतीय भाषांची प्रतिस्पर्धी नसून संवादाचं माध्यम ठरू शकते, अशी त्यांची भूमिका होती. प्रादेशिक भाषांचा सन्मान राखत हिंदीला विविध भाषांमध्ये समन्वय साधणारी भाषा बनवण्याचं आवाहनही त्यांनी केले.
महाराष्ट्रात मराठी विरुद्ध हिंदी हा वाद अचानक निर्माण झालेला नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्याच्या तीन भाषा धोरणावरून मोठी चर्चा झाली होती. फेब्रुवारीमध्ये तीन भाषा धोरण समितीचा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठी अनिवार्य राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
यानंतर मे महिन्यात महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्रित आणि अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला. मनसेसह मराठी भाषा संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. अखेर 28 जूनला प्रस्तावित असलेली हिंदी परीक्षा सरकारनं स्थगित केली आणि या परीक्षेची गरज आहे का, याचा फेरविचार केला जाईल, असं तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं.
शाळांमधील भाषाविषयक धोरणाचाही या वादाशी संबंध आहे. तीन भाषा धोरणानुसार हिंदीचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर आधीपासूनच मराठी भाषिक संघटनांकडून आक्षेप घेण्यात आले होते. मात्र, 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी बालभारतीनं प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकांच्या यादीत प्राथमिक स्तरावरील भाषाव्यवस्थेत तातडीनं मोठा बदल करण्यात आलेला नसल्याचं स्पष्ट झालं.
यानंतर ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठीचे ज्ञान आवश्यक करण्याच्या निर्णयामुळेही भाषेचा मुद्दा तापला. राज्य सरकारनं चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेशातील मराठी प्रशिक्षण केंद्रे, चालकांचे आंदोलन आणि सरकारची भूमिका यावरूनही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे 14 सप्टेंबरला नवी मुंबईतील वाशी येथे सहावे अखिल भारतीय राजभाषा संमेलन आयोजित करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या दोन दिवसीय कार्यक्रमाला केंद्र सरकारमधील सुमारे सात हजार अधिकारी, राजभाषा कर्मचारी, साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
संमेलनाच्या आयोजनावरही काही मराठी संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. मराठी एकीकरण समितीनं गणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्रात हिंदी-केंद्रित कार्यक्रम घेण्यास विरोध केला आणि संमेलनाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली होती. समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी महाराष्ट्रात हिंदीचं ‘अतिक्रमण’ सहन केलं जाणार नसल्याची भूमिका घेतली होती.
मनसेनं मात्र संमेलनाला पूर्ण विरोध करण्याऐवजी त्यात महाराष्ट्राचा सन्मान राखण्याची मागणी केली. मनसेचे गजानन काळे यांनी अमित शाह यांना पत्र पाठवून संमेलनाच्या व्यासपीठावर महाराष्ट्राच्या राज्यगीताचा सन्मानपूर्वक समावेश करावा, तसंच नवी मुंबईतील महाराष्ट्र भवन आणि मराठी भाषा भवनाच्या कामाची निश्चित तारीख जाहीर करावी, अशी मागणी केली होती.
अमित शाह यांच्या वक्तव्यानंतर मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात हिंदीचं हळूहळू अतिक्रमण केलं जात असून हिंदीला मराठीसोबत सहभाषा करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उत्तर भारतातील काही भागांतील मूळ भाषांच्या स्थितीचा दाखला देत महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यांनी अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत राज्यातील शेतकरी, गरीब, कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष देण्याची मागणी केली. मराठी ही हजारो वर्षांची परंपरा आणि अभिजात दर्जा असलेली भाषा असताना तुलनेनं अलीकडील हिंदीला तिची ‘बहीण’ म्हणण्याच्या राजकीय मांडणीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. महाराष्ट्राला 66 वर्षांनंतरही स्वतंत्र राज्यभाषा भवन नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
मात्र, सरकारची भूमिका हिंदी लादण्याची नसून सर्व भारतीय भाषांचा सन्मान करण्याची असल्याचं अमित शाह, फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे या तिन्ही नेत्यांनी म्हटलं. शाह यांनी प्रादेशिक भाषांना कमळाच्या पाकळ्यांची उपमा देत सर्व भाषांचं संवर्धन करण्याचा केंद्राचा उद्देश असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेला वाद हा केवळ हिंदी विरुद्ध मराठी एवढ्यावर मर्यादित न राहता महाराष्ट्राची भाषिक ओळख, राज्याची अधिकृत भाषा आणि बहुभाषिक वास्तव यांच्यातील समतोल नेमका कसा असावा, याभोवती फिरताना दिसत आहे.
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