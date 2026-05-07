पुण्यात दररोज एक बलात्कार होत आहे, याचे शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस आहे का? - हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल
पुण्यात दररोज एक बलात्कार होत आहे असं सांगून याचे शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस आहे का असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलाय.
Published : May 7, 2026 at 6:46 PM IST
पुणे - पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे लहान मुलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना ताजी असताना पुण्यातील पर्वती पायथा परिसरात रात्रीच्या वेळेस आजोबाकडून 9 वर्षाच्या नातीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला आहे. एकूणच या घटनांवरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका करत पुण्यात दररोज एक बलात्कार होत आहे, याचे शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस आहे का, तसंच पुण्यात ड्रग्ज वाढत आहे याचे शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस आहे का असा माझा सवाल केलाय.
वानवडी येथील संविधान चौक येथे आज माजी महापौर प्रशांत जगताप यांच्या प्रयत्नाने उभारण्यात आलेल्या 45 मीटर उंचीच्या भव्य ध्वजस्तंभाचा लोकार्पण सोहळा आज काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यानंतर झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी मेळाव्यात त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, येणारा काळ हा आपला असून येत्या काळात आपल्याला लढाई लढायची आहे. झेंडा हा इशारा असून ध्वज ही ओळख आहे. भारतीय तिरंगा ध्वज हा आपल्याला ओळख देत असतो. आज विविध जाती जातींमध्ये भांडणं लावली जात आहेत. राष्ट्राला कमजोर करण्याचे प्रयत्न यातून होताना पाहायला मिळत आहेत. आजच्या भारतात समाजाचे तुकडे करण्याचं काम देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री करत आहेत. आजच्या विषारी वातावरणात तिरंगा फडकवत एक चांगलं काम आज झालं आहे असं यावेळी ते म्हणाले.
सपकाळ पुढे म्हणाले की, आपल्याला काळाच्या प्रवाहानुसार चाललं पाहिजे. तमिळनाडू येथे निवडणुकीच्या आधी एक प्रवाह होता की, तिथं काँग्रेसनं आघाडी तोडली पाहिजे. नव्या प्रवाहाला तरुणांना पुढे घेऊन आपण चाललो पाहिजे, पण जे आधी व्हायला पाहिजे होतं ते आत्ता झालं आहे. तिथल्या प्रभारींनी याबाबतची माहिती दिली होती की भारताच्या लढाईसाठी संविधानाच्या लढाईसाठी एकत्र यायला पाहिजे. पण तेव्हा आपण गेलो नाही आणि आत्ता राहुल गांधी यांनी आघाडी केली आहे.
