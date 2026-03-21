कोल्हापुरात नेमकं काय चाललंय? पाटबंधारे विरुद्ध महापालिका संघर्षात जनतेची कोंडी, एकमेकांची कार्यालयं केली सील

कोल्हापुरात पाटबंधारे विभाग व महापालिकेनं एकमेकांविरुद्ध कारवाई केली आहे. यामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये संभ्रमाचा वातावरण तयार झालं आहे. तर काँग्रेसनं या कारभारावर टीका केली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 7:26 AM IST

कोल्हापूर : येथील महानगरपालिकेनं शुक्रवारी (21 मार्च) थकबाकी वसुलीसाठी कडक कारवाई करत पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाला टाळं ठोकल्याची घटना घडली. संबंधित विभागाकडे सुमारे 7 कोटी रुपयांची थकबाकी बाकी असल्यानं ही कारवाई करण्यात आली होती. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली.

खरं तर, मार्चअखेरीस थकीत बिल वसुलीसाठी पाटबंधारे विभाग आणि महानगरपालिकेकडून परस्परविरोधी कारवाई सुरू झाल्याचं पाहायला मिळालं. कोट्यवधी रुपयांच्या थकीत पाणीपट्टीमुळे पाटबंधारे विभागानं शहरातील प्रमुख जलउपसा केंद्रांवर टाळं लावलं. त्यानंतर महापौरांच्या पुढाकारानं वाद सामंजस्यानं सोडवण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर दोन्ही विभागांनी सीलची कारवाई मागं घेतली. मात्र, प्रत्युत्तर म्हणून महानगरपालिकेनं पाटबंधारे विभागाचं कार्यालय सील केलं. या वादामुळे शहरात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, या परस्परविरोधी कारवाईचा फटका नागरिकांना बसणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

'बैठका घेऊनही महापालिकेकडून प्रतिसाद मिळाला नाही' : कोल्हापुरात पाटबंधारे विभागानं शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता आक्रमक कारवाई करत बालिंगा, शिंगणापूर, नागदेववाडी आणि दूधगंगा जलाशय येथील 4 पंपिंग स्टेशन गाठली. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा करूनही प्रतिसाद न मिळाल्यानं शटरची कुलुपं तोडून मुख्य स्विच बंद करण्यात आला आणि केंद्रं सील करण्यात आली. यामुळे शहरासाठीचा पाणी उपसा जवळपास पूर्णपणे थांबला.

पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता माने यांनी सांगितलं की, मार्च एंडिंगमुळे थकीत रक्कम वसुली करणं आवश्यक होतं. यापूर्वी अनेक बैठका घेऊनही महापालिकेकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यानं ही कारवाई करण्यात आली.

महापालिकेनं सिंचन भवनाला टाळं ठोकलं : दरम्यान, दुपारी एक वाजता महानगरपालिकेच्या घरफाळा विभागानं प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करत ताराबाई पार्क येथील सिंचन भवन (पाटबंधारे कार्यालय) सील केलं. कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून कार्यालयातील केबिनला कुलुपे लावण्यात आली.

उपायुक्त शिल्पा दरेकर यांनी यावेळी सांगितलं की, 2011 पासूनची थकबाकी असूनही गेल्या दोन वर्षांत नियमित भरणा केला जात आहे. मागील वर्षी 7 कोटी, यंदा 6 कोटी 40 लाख आणि शुक्रवारी सकाळी 1 कोटी रुपये भरून एकूण 7 कोटी 40 लाख रुपये भरण्यात आले आहेत.

बैठकीत तोडगा, राजकीय संभ्रम : कोल्हापुरात सायंकाळी महापौर आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी केलेली सीलची कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येत्या बुधवारी महापौर, आयुक्त, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक होणार असून, त्यामध्ये व्याज व दंडाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर पाटबंधारे मंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या स्तरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

काँग्रेसकडून प्रकरणाचा निषेध : दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसकडून या प्रकरणाचा निषेध करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर आणि शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण यांनी ही घटना कोल्हापूरची नाचक्की असल्याची टीका केली. समन्वयाच्या अभावामुळे जनतेचा अपमान झाला असून, याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या वादामुळे शहरात अस्वस्थतेचं वातावरण निर्माण झालं असून, उन्हाळ्यापूर्वी पाणीपुरवठा सुरळीत राहील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन्ही विभागांनी समन्वय साधला नाही, तर पाणीटंचाईचं संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

