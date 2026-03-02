ETV Bharat / state

युद्धाचे परिणाम - भारतात तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता, मात्र शेतीवर परिणाम होणार नाही; शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीत खबरदारी घ्यावी

इराण युद्धामुळे भारतात तेलाच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र शेतीवर परिणाम होणार नाही. शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीत खबरदारीचा इशारा अभ्यासकांनी दिलाय.

इराण युद्ध संग्रहित चित्र, इन्सेटमध्ये प्रातिनिधिक शेअर बाजार
इराण युद्ध संग्रहित चित्र, इन्सेटमध्ये प्रातिनिधिक शेअर बाजार (AP/ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 2, 2026

Updated : March 2, 2026 at 3:28 PM IST

ठाणे - इराणने होमुर्जची समुद्रधुनी बंद केल्यामुळे इराण आता तेल उत्पादन बाहेर पाठवू शकणार नाही. परिणामी भारताला जास्त किमतीत इंधन खरेदी करावे लागणार असल्याने देशातील तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याची भीती जागतिक व्यापार अभ्यासक सत्यजीत शाह यांनी व्यक्त केली आहे.


अमेरिका, इस्रायल, इराणसह आखाती देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असल्यानं जागतिक बाजारात ऑईल मार्केटिंग शेअर्स भराभर कोसळू शकतात. पण ऑईल प्रोड्युसिंग कंपनीत शेअर्सच्या किंमती वाढू शकतात. सोने चांदी महाग होऊ शकतं. मात्र याचा परिणाम शेतीवर होणार नसल्याचं सत्यजित शाह म्हणाले.
इराणचे सर्वोच्च नेते आयातोल्लाह खामेनई यांच्या हत्येनंतर इराणने इस्रायलसह आखाती देशांमध्ये अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर जोरदार हल्ले सुरू केले आहेत. याचा परिणाम भारतात तेल पुरवठ्यावर होणार असून तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

माहिती देताना शेअर मार्केट अभ्यासक

यासंदर्भात सत्यजित शाह यांनी युध्द सुरू झालं आहे, म्हणून घाबरून जाण्याची गरज नाही असं म्हटलय. भारतानं यापूर्वीही युक्रेन रशिया, भारत पाकिस्तान सारखी युद्धजन्य परिस्थिती अनुभवली आहे. फक्त भारतायांनी शेअर्स बाजार कोसळला म्हणून समभाग गुंतवणूक दाराने लगेच समभाग विकू नका असं आवाहन केलं आहे. कारण शेअर्स मंडई ही चेंडूसारखी उसळत असते. २४, मे २०२४ पासून अनेक घडामोडी जगात घडत आहेत. आपण अनेकवेळा टक्के टोणपे खाल्ले आहेत. त्यामुळे बाजार कोसळल्यानंतर चांगले शेअर्स कमी किमतीत आले तर खरेदी करा असंही सत्यजित शाह यांनी सांगितलं आहे.



अनेक गोष्टींवर होणार परिणाम, खबरदारी घ्यावी - युद्धाच्या या परिस्थितीमुळे भारतातील अनेक व्यवसाय उद्योग आर्थिक परिस्थितीवर अप्रत्यक्षरित्या प्रत्यक्षरित्या मोठा परिणाम हा होणारच असून यासाठी तयारी ठेवावी आणि पर्यायी मार्गांचा वापर करावा असं आवाहन अभ्यासक करत असून जागतिक नेते युद्ध थांबवण्यासाठी प्रयत्न देखील करत असल्याचं समोर आलेलं आहे.


आधी रशिया युक्रेन मग ट्रम्प टेरिफ आणि आता हे युद्ध - मागील काही कालावधीमध्ये जागतिक बाजारपेठही अनिश्चित अशा स्वरुपात हालचाल पाहायला मिळालेली आहे. रशिया युक्रेन युद्धापासून सुरू झालेली ही अनिश्चित परिस्थिती ट्रम्प टेरीफमुळे आणखीनच खालावली. आता त्यातून बाहेर पडलेले नसताना आखाती युद्ध हे पुढील अनेक महिने भारतावर परिणामकारक असणार आहे.

संपादकांची शिफारस

