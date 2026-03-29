युद्धामुळं निर्यातदारांसाठी लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती; करोडो रुपयांचं नुकसान
इराण, अमेरिका- इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळं आंतरराष्ट्रीय निर्यात ठप्प झाली आहे. त्यामुळं हजारो कोटी रुपयांचं नुकसान होत आहे.
Published : March 29, 2026 at 9:56 PM IST
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून इराण, अमेरिका- इस्रायल यांच्यात युद्ध सुरू आहे. त्याचा फटका सर्वत्र बसत असून, इराणनं होर्मुझ मार्ग बंद केल्यानं गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. भारतात देखील व्यावसायिक गॅस सिलेंडर बंद केले आहेत. या युद्धाचा सर्वत्र मोठा फटका बसला असून, आंतरराष्ट्रीय निर्यातदारांना देखील हजारो कोटींचा फटका बसला आहे. त्यांच्यासाठी ही स्थिती लॉकडाऊनसारखी झाली असल्याची प्रतिक्रिया आंतरराष्ट्रीय निर्यातदार समीर पाटील यांनी दिली.
निर्यातदारांचं मोठं नुकसान - पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय निर्यातदार समीर पाटील हे विविध देशांमध्ये फळ, भाज्या निर्यात करत असतात. पण, गेल्या काही दिवसांपासून इराण, अमेरिका, इस्रायल या देशांमध्ये जे युद्ध सुरू आहे, त्या युद्धाचा फटका मोठ्या प्रमाणात निर्यातदारांना बसला आहे. हजारो कोटी रुपयांचं नुकसान या निर्यातदारांचं झालं आहे.
निर्यातीसाठी कोणते देश सुरक्षित? - याबाबत निर्यातदार समीर पाटील म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत काही देशांमध्ये निर्यात तुलनेनं सहज आणि सुरक्षित आहे. बांग्लादेश, नेपाळ, श्रीलंका, मलेशिया आणि मालदीव हे देश निर्यातीसाठी कंफर्टेबल मानले जातात, कारण हे देश भारताच्या जवळ आहेत, त्यामुळं ट्रान्सपोर्ट जलद होतं. युद्धाचा थेट परिणाम या देशांवर नाही आणि त्यामुळं रिस्क कमी आणि नुकसानही कमी होतं. काही देशांमध्ये निर्यात शक्य आहे. पण, काळजी घेणं आवश्यक आहे. दुबई, ओमान, सौदी अरेबिया आणि कतार या देशांमध्ये बाजार चालू आहेत, परंतु रूट बदलले आहेत. शिपमेंटमध्ये उशीर होतो आणि खर्च देखील वाढला आहे. त्यामुळं अशा देशांसाठी आधीच कन्फर्म ऑर्डर घेणं आणि शक्य तितकी फास्ट शिपमेंट करणं आवश्यक आहे.
परिस्थिती लॉकडाऊनसारखी - काही देश सध्या टाळणंच योग्य ठरेल. इराण, इराक, इस्रायल आणि युरोपमधील देश (विशेषतः यूके आणि नेदरलँड्स) याठिकाणी ताज्या भाज्यांची निर्यात खूप रिस्की आहे, कारण या भागांवर युद्धाचा थेट परिणाम आहे. ट्रान्झिटमध्ये मोठा उशीर होतो. माल खराब होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळं मोठा आर्थिक तोटा होऊ शकतो. निर्यातदारांसाठी सध्याची रिअल सिच्युएशन अशी आहे की, नफा कमी झाला आहे. काही वेळा माल लोकल मार्केटमध्ये विकावा लागत आहे. आमच्यासाठी ही परिस्थिती लॉकडाऊनसारखी असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी निर्यातदार समीर पाटील यांनी दिली.
