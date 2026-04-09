इराण समुद्री मार्गावर लावणार कर, भारतासह अनेक देश येऊ शकतात अडचणीत
विशेष बाब म्हणजे पाकिस्तानसारखा देश यात मध्यस्थी करत असल्याचं भासवले जात असले तरी त्यामागे अमेरिकाच सर्व करवून आणत आहे.
Published : April 9, 2026 at 8:39 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - इराण घेत असलेल्या कठोर निर्णयामुळे जगभरात संकट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं मत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलंय. समुद्री मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांना एक डॉलर प्रति बॅलर असे दर आकारण्याच्या तयारीत आहेत, त्यामुळे कच्चे तेल आणि गॅस यांची वाहतूक महाग होईल, परिणामी त्याचे परिणाम भारत-ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमध्ये पाहायला मिळतील, अशी शक्यतादेखील अभ्यासकांनी वर्तवलीय. या युद्धातील विशेष बाब म्हणजे पाकिस्तानसारखा देश यात मध्यस्थी करत असल्याचं भासवले जात असले तरी त्यामागे अमेरिकाच सर्व करवून आणत आहे. मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तीची विश्वासार्हता लागते ती त्यांच्याकडे नाही, असं मतदेखील अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलंय.
युद्धाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही : युद्धाला अर्धविराम मिळाला असला तरी ज्या देशांमध्ये हे युद्ध सुरू होते, त्यांचा उद्देश पूर्ण झाला का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण इराणने ज्या पद्धतीने परत हल्ला चढवला, त्यामुळे पुन्हा युद्धाचा भडका उडू शकतो. युद्ध थांबण्यासाठी सीजफायरच्या नियमांचे उल्लंघन अमेरिकेने केल्याने आम्ही ती मान्य करणार नाही, अशी भूमिका इराणने घेतलीय. त्याचबरोबर समुद्री मार्ग बंद केल्याने त्याठिकाणी अनेक जहाज अडकून पडलीत. भारतावर त्याचा परिणाम होणार आहे, विशेषतः शेतीशी निगडीत व्यवसायावर परिणाम होईल. त्यात पश्चिम आशियाकडे जाणाऱ्या मालावर परिणाम होणार आहे, त्यात फळभाज्या, खतांचा समावेश आहे. त्यामुळे अनेक देशांवर परिणाम होईल, अशी शक्यता अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलीय.
इराण लावणार कर? : युद्धाला स्वल्पविराम मिळाला असला तरी इराणनं समुद्री वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना कर लावण्याचा निर्णय घेतला. एक डॉलर प्रति बॅलर असा कर नव्याने लावण्याचा निर्णय घेतोय, मात्र असे करणे जागतिक नियमाचे उल्लंघन केल्यासारखे असणार आहे. युद्धामुळे मोठे नुकसान झाले असल्याने हा कर लावत असल्याचं इराणतर्फे सांगण्यात आलंय. अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे नुकसान झाल्याने जी भरपाई पाहिजे, ती अमेरिकेकडे मागितली पाहिजे. मात्र तसे न करता इतर देशांना त्याचा दंड लावणे चुकीचे ठरेल. जगातील स्तरावर व्यापाराचे अनेक नियम आहेत, त्या अंतर्गत असा कर लावणे चुकीचे आहे. हा कर लादण्यात आल्यास भारतासह इतर देशांवर त्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी माहिती अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी दिली.
भारताने मध्यस्थीसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे : इराण, इस्राईल आणि अमेरिका यांच्या युद्धामध्ये मध्यस्थाची भूमिका पाकिस्तान बजावत असल्याचं जरी पाहायला मिळत असले तरी त्यामागे अमेरिकाच आहे, त्यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मध्यस्थी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर चांगली प्रतिमा असलेला देश ती भूमिका चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकतो, मात्र पाकिस्तानसारखा देश ज्याची विश्वासार्हता नाहीये, असा देश एवढी मोठी भूमिका पार पाडत असेल तर त्यात घाबरण्यासारखे नाही. खरं तर भारताने आपले मित्रपक्ष असल्याने योग्य भूमिका घेणे गरजेचे आहे. परंतु भारतानं दक्षिण आशियामधील भारतीयांची सुरक्षितता याकडे लक्ष दिले. ब्रिक्स संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवत असताना महत्त्वाची भूमिका युद्धात निभावली पाहिजे. मात्र मोदी सरकार बघ्याची भूमिका बजावत आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, असं मत अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलंय.
