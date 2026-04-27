नवीन शांतता प्रस्तावात अणुविषयावर नंतर चर्चा करण्याचा इराणचा प्रस्ताव

नवीन प्रस्ताव पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने वॉशिंग्टनला सादर करण्यात आलाय. या सामरिक जलमार्गातील संकट आणि अमेरिकेच्या नौदल नाकेबंदीचे निराकरण करण्यावर यात लक्ष केंद्रित केलंय.

Iran proposes
इराणचा प्रस्ताव (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 27, 2026 at 1:49 PM IST

Updated : April 27, 2026 at 2:00 PM IST

तेहरान: इराणने युद्ध संपवण्यासाठी आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यासाठी अमेरिकेला एक नवीन प्रस्ताव सादर केलाय. या प्रस्तावात इराणने अणुविषयावर नंतर चर्चा करण्याचं सुचवलंय. हा नवीन प्रस्ताव पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने वॉशिंग्टनला सादर करण्यात आलाय. या सामरिक जलमार्गातील संकट आणि अमेरिकेच्या नौदल नाकेबंदीचे निराकरण करण्यावर यात लक्ष केंद्रित केलंय.

नवीन करारामध्ये काय समाविष्ट आहे? : माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराणने अमेरिकेला पाठवलेल्या नवीन कराराचा उद्देश होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे हा आहे. ही सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा संकट अधिक गडद झालंय. नवीन करारानुसार, युद्धविराम अधिक कालावधीसाठी वाढवला जाणार आहे किंवा तेहरान आणि वॉशिंग्टन कायमस्वरूपी शत्रुत्व संपवण्यास सहमत होतील. ॲक्सिऑसच्या वृत्तानुसार, अणुचर्चा नंतरच्या टप्प्यात जोडली जाणार आहे. सामुद्रधुनी उघडणे आणि इराणी बंदरांवरील अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी उठवणे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडतील. वृत्तानुसार, व्हाईट हाऊसला हा प्रस्ताव मिळाला आहे. ट्रम्प प्रशासन या नवीन करारावर विचार करेल की नाही हे अस्पष्ट आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या ऑलिव्हिया वेल्स यांनी 'ॲक्सिऑस'ला सांगितले की, अमेरिका अशा "संवेदनशील राजनैतिक" मुद्द्यांवर माध्यमांद्वारे चर्चा करणार नाही.

पाकिस्तान दौरा रद्द केल्यानंतर काही दिवसांतच हा नवीन प्रस्ताव : अमेरिकेने म्हटले आहे की, वाटाघाटी करण्याचा अधिकार अमेरिका राखून ठेवते आणि केवळ अशाच कराराचा पाठपुरावा करेल, जो अमेरिकन लोकांना प्राधान्य देईल आणि इराणला अणुशस्त्रे मिळवण्यापासून कायमचे रोखेल. शांतता चर्चेच्या नवीन फेरीसाठी ट्रम्प यांनी आपल्या दूताचा पाकिस्तान दौरा रद्द केल्यानंतर काही दिवसांतच हा नवीन प्रस्ताव आलाय. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान सोडून गेल्यानंतर अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांचा इस्लामाबाद दौरा रद्द केला. जेव्हा खुद्द ट्रम्प यांना याबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना 18 तासांच्या विमान प्रवासाने पाठवणे निरर्थक ठरेल; तो खूप लांबचा प्रवास असेल. त्यांनी असेही म्हटले की या दौऱ्यात खूप वेळ वाया जातो.

अराघची यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांची भेट घेतली : इराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची पाकिस्तानी मध्यस्थांसोबत चर्चेच्या आणखी एका फेरीसाठी इस्लामाबादला परतले. अराघची यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांची भेट घेतली. शनिवारी झालेल्या त्यांच्या मागील दौऱ्यात त्यांनी मुनीर आणि पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, तसेच परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांची भेट घेतली. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सध्या रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी रशियामध्ये आहेत. रविवारी ट्रम्प यांनी पुनरुच्चार केला की, संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकन आणि इराणी अधिकारी दूरध्वनीवरून चर्चा करू शकतात.

Last Updated : April 27, 2026 at 2:00 PM IST

IRAN PROPOSES
NEW PEACE DEAL OFFER
इराणचा नवीन प्रस्ताव
IRAN OFFERED NEW DEAL TO US

