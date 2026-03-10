इराण-इस्रायल युद्धाचा फटका पिंपरी-चिंचवडला; साडेसात हजार लघुउद्योगांचं उत्पादन निम्म्यावर
इराण-इस्रायल युद्धामुळे व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यानं शहरातील हजारो लघुउद्योग संकटात सापडले आहेत. उद्योग संघटनांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे तातडीनं लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
Published : March 10, 2026 at 1:51 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे पडसाद आता थेट पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक पट्ट्यात उमटू लागले आहेत. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यानं शहरातील हजारो लघुउद्योग संकटात सापडले आहेत. गॅस टंचाईमुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला असून अनेक उद्योगांचं उत्पादन जवळपास निम्म्यावर आलं आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक पट्टा हा राज्यातील महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांपैकी एक मानला जातो. इथं सुमारे 15 हजारांहून अधिक लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. ऑटोमोबाईल पार्ट्स, मशिनिंग, फॅब्रिकेशन, इंजिनिअरिंग घटक निर्मिती अशा विविध क्षेत्रांतील उद्योग मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या आखाती युद्धामुळे गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून त्याची झळ थेट या उद्योगांना बसत आहे.
अनेक उद्योगांमध्ये गॅसचा साठा पूर्णपणे संपला : उद्योगांमध्ये उत्पादन प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक गॅसचा वापर केला जातो. कटिंग, वेल्डिंग, फॅब्रिकेशन यांसारख्या प्रक्रियांसाठी हा गॅस अत्यावश्यक असतो. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून गॅसचा पुरवठा अनियमित झाला आहे. परिणामी पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे साडेसात हजार उद्योगांवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. अनेक उद्योगांमध्ये गॅसचा साठा पूर्णपणे संपला असून काही ठिकाणी अवघ्या 4 ते 5 दिवसांचा साठा उरला आहे. त्यामुळे उद्योगपतींमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. भोसरी, चिंचवड, तळवडे, चिखली, मोशी या औद्योगिक भागांतील अनेक कंपन्यांमध्ये उत्पादन प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होताना दिसत आहे.
भोसरीतील ‘श्री इंजिनिअर्स’ या कंपनीने पर्यायी मार्ग म्हणून प्लाझ्मा मशीनचा वापर सुरू केला आहे. मात्र या मशीनच्या वापरामुळे उत्पादनाचा वेग कमी झाला असून खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे उद्योगपतींना आर्थिक फटका बसत आहे. अनेक कंपन्यांना कामकाज कमी करावे लागत असून काही ठिकाणी उत्पादन तात्पुरते थांबवण्याची वेळही येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
उत्पादनात 50 टक्क्यांपर्यंत घट : उद्योजकांच्या मते, एका कंपनीची महिन्याची उलाढाल साधारणपणे 40 लाख रुपयांपर्यंत असते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ती घटून सुमारे 20 लाख रुपयांवर आली आहे. म्हणजेच उत्पादनात जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. ही परिस्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास उद्योग क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळेही उद्योगपतींचं गणित बिघडलं आहे. एका बाजूला उत्पादन कमी होत असताना दुसऱ्या बाजूला खर्च वाढत असल्यानं अनेक उद्योजक अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी कामगारांवरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
उद्योग संघटनांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे तातडीनं लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, तसेच उद्योगांना आवश्यक ते सहकार्य करावं, अशी मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे. अन्यथा पिंपरी-चिंचवडमधील साडेसात हजार उद्योगांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावं लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा