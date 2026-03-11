ETV Bharat / state

इराण-इस्रायल यूद्धाचा फटका जालना स्टील इंडस्ट्रीला, उत्पादन खर्च वाढला

सध्या इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम होत आहे. या परिस्थितीचा थेट परिणाम जालना जिल्ह्यातील स्टील उद्योगावर होताना दिसत आहे.

Middle East War Impact
इराण-इस्रायल यूद्धाचा फटका जालना स्टील इंडस्ट्रीला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 1:59 PM IST

1 Min Read
जालना : मिडल ईस्टमधील तणावाचा परिणाम आता भारतातील उद्योगांवरही दिसू लागला आहे. जालना जिल्ह्यातील स्टील उद्योगाला या परिस्थितीची मोठी झळ बसली आहे. गल्फ देशांमधून आयात होणारं स्क्रॅप थांबल्यामुळे स्टीलच्या दरात तब्बल तीन हजार रुपयांची वाढ झाली असून कोळशाच्या भावातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.

इराण-इस्रायल यूद्धाचा फटका जालना स्टील इंडस्ट्रीला (ETV Bharat)

युद्धाचा परिणाम जालन्यातील स्टील उद्योगावर : सध्या इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम होत आहे. या परिस्थितीचा थेट परिणाम जालना जिल्ह्यातील स्टील उद्योगावर होताना दिसत आहे. जालना जिल्हा हा देशातील महत्त्वाच्या स्टील उत्पादन केंद्रांपैकी एक मानला जातो. इथं मोठ्या प्रमाणावर स्टील रोलिंग मिल्स आणि उत्पादन उद्योग कार्यरत आहेत.

या उद्योगासाठी लागणारं प्रमुख कच्चं साहित्य म्हणजे स्क्रॅप आणि कोळसा मोठ्या प्रमाणावर गल्फ देशांमधून भारतात आयात केलं जातं. मात्र, मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे व्यापार मार्ग आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. परिणामी स्क्रॅपची आयात काही प्रमाणात ठप्प झाली असून त्याचा थेट परिणाम स्टील उत्पादन आणि दरांवर होत आहे.

स्टील उत्पादन खर्च वाढला : स्क्रॅपची उपलब्धता कमी झाल्यानं जालन्यातील स्टील उत्पादकांना उत्पादन खर्च वाढल्याचा फटका बसत आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या भावातही वाढ झाली आहे. या दोन्ही कारणांमुळे जालन्यातील स्टीलच्या दरात सुमारे तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याची माहिती उद्योग क्षेत्रातून समोर येत आहे.

स्टीलच्या दरवाढीचा परिणाम केवळ उद्योगांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर बांधकाम क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांवरही होण्याची शक्यता आहे. बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्टीलचा वापर केला जात असल्यामुळे घरबांधणी, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प आणि इतर बांधकामांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना झळ : उद्योगपतींच्या मते, जर मिडल ईस्टमधील तणाव लवकर कमी झाला नाही, तर कच्च्या मालाचा तुटवडा अधिक वाढू शकतो आणि त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्टील उद्योगासमोर नवीन आव्हान उभे राहिलं आहे.

मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता स्थानिक उद्योगांपर्यंत पोहोचू लागला आहे. कच्च्या मालाच्या टंचाईमुळे वाढलेले स्टीलचे दर सर्वसामान्य नागरिकांनाही जाणवू लागले असून येत्या काळात परिस्थिती कशी बदलते? याकडे उद्योग क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे.




TAGGED:

IRAN ISRAEL WAR
जालना स्टील इंडस्ट्री
इराण इस्रायल युद्ध
MIDDLE EAST WAR IMPACT
JALNA STEEL INDUSTRY

