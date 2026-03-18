एलपीजी गॅसला पर्याय म्हणून पीएनजीला वाढली मागणी; महाराष्ट्रात पीएनजी ग्राहकसंख्या 30 लाखांच्या उंबरठ्यावर

आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं सगळीकडं गॅस टंचाई निर्माण झालीय. एलपीजीला गॅसला पर्याय म्हणून पीएनजी गॅसला मागणी वाढली असून, महाराष्ट्रात एकूण पीएनजी गॅसचे ग्राहक किती आहेत?

महाराष्ट्रातील पीएनजी गॅस (file Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 10:22 AM IST

मुंबई : इराण-अमेरिका-इस्रायलमधील युद्धाचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील जनजीवनाला बसलाय. गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने घरगुती गॅस वापरकर्त्यांना मोठा फटका बसलाय. आता महाराष्ट्रात पाईप नॅचरल गॅस (PNG)चा वापर झपाट्याने वाढत असून, राज्यातील घरगुती ग्राहकसंख्या सध्या सुमारे 27 ते 30 लाखांदरम्यान पोहोचली आहे. विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) सर्वाधिक म्हणजे 18 ते 20 लाख ग्राहक आहेत, तर पुणे-पिंपरी चिंचवड परिसरात 10.5 लाखांहून अधिक कनेक्शन झालेत. तर नागपूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद, नाशिक, सोलापूर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यांसारख्या जिल्ह्यांमध्येही नेटवर्क विस्तारत आहे.

महाराष्ट्रामध्ये PNG गॅस संख्या (ETV Bharat Reporter)

विविध शहरांमध्ये गॅस वितरण : PNGRB च्या डिसेंबर 2025 च्या CGD MIS अहवालानुसार, राज्यातील विविध शहरांमध्ये गॅस वितरण नेटवर्कचा विस्तार सातत्याने होत आहे. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईमध्ये MGL कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात सेवा दिली जात आहे, तर पुणे आणि आसपासच्या औद्योगिक पट्ट्यात MNGL चे जाळे मजबूत करण्यात आलंय.

पीएनजी गॅसचे फायदे (ETV Bharat Reporter)

पीएनजी गॅसचे फायदे :

- एलपीजीपेक्षा स्वस्त आणि सतत पुरवठा

- सुरक्षित, पर्यावरणपूरक

- हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, उद्योगांसाठी उपयुक्त

अंदाज : 2030 पर्यंत महाराष्ट्रात 50 लाखांहून अधिक घरगुती ग्राहक जोडले जातील.

  • महाराष्ट्रातील पीएनजी उपलब्धता (जिल्हानिहाय)
विभाग/जिल्हावितरण कंपनीघरगुती ग्राहक (2025)व्यावसायिक/औद्योगिक ग्राहक
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई Mahanagar Gas Ltd (MGL) 18–20 लाख 4,000+
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव, हिंजवडीMaharashtra Natural Gas Ltd (MNGL) 10.5 लाख 2,000+
नागपूर, चंद्रपूरGAIL Gas 1.2 लाख 500+
औरंगाबाद GAIL Gas 50,000 200+
नाशिक, धुळे, जळगाव MNGL / इतर CGD 80,000 300+
सोलापूर, सातारा MNGL 60,000 150+
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग MNGL 40,000 150+
एकूण महाराष्ट्र 27–30 लाख7,000+

(ही आकडेवारी PNGRB च्या डिसेंबर 2025 च्या CGD MIS रिपोर्टवर आधारित आहे.)

महत्त्वाचे मुद्दे

- घरगुती वापर – स्वयंपाकासाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि सतत पुरवठा.

- व्यावसायिक वापर – हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्समध्ये.

- औद्योगिक वापर – टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाईल, केमिकल उद्योग.

- फायदे – एलपीजी सिलिंडरपेक्षा स्वस्त, सतत पुरवठा, पर्यावरणपूरक.

भविष्यातील विस्तार

- PNGRB च्या परवानगीनुसार CGD कंपन्या टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यांमध्ये नेटवर्क वाढवत आहेत.

- 2030 पर्यंत महाराष्ट्रात 50 लाखांहून अधिक घरगुती ग्राहक जोडले जातील, असा अंदाज आहे.

