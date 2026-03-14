आखाती देशातील युद्धामुळं भारतीय पोस्ट विभागानं 58 देशातील कुरियर सेवा तात्पुरती केली स्थगित
इराण-इस्त्रायल, अमेरिका संघर्षामुळं आयात आणि निर्यातवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळं भारतीय पोस्ट विभागानं तब्बल 58 देशात जाणारी टपाल आणि कुरिअर सेवा तात्पुरती स्थगित केली आहे.
Published : March 14, 2026 at 5:45 PM IST
नाशिक : अमेरिका- इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या परिस्थितीचा फटका आता भारतीय पोस्ट विभागासह खासगी कुरिअर सेवेलाही बसला आहे. मध्यपूर्वेतील हवाई मार्ग, बंदरे आणि माल वाहतूक सेवा विस्कळीत झाल्यानं अनेक देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय पार्सल आणि पोस्ट सेवा विलंबनानं पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळं पोस्ट विभागानं परिस्थिती लक्षात घेत 58 देशांमध्ये पोस्ट सेवेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय कुरिअर आणि पोस्ट सेवांमध्ये विलंब झाल्यास परदेशात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी तसंच लघु उद्योजकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ई-कॉमर्स आणि निर्यात करणाऱ्या उद्योजकांसाठी पोस्ट सेवा स्वस्त व सोयीची असल्यानं त्यांच्यावर परिणाम होणार आहे.
'या' देशांची टपाल, कुरियर सेवा स्थगित : इराक, इराण, इस्त्रायल, क्युबा, अफगाणिस्तान, जॉर्डन, लेबनॉन, अंगोला, कझाकिस्तान, झामबीया, तजाकीस्तान, इजिप्त आणि कतार यासारख्या आखाती देशामध्ये जाणारी पोस्ट सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. युद्धामध्ये निर्माण झालेली व लॉजीस्टिक अडचण कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे.
'या' देशात पाठवले जाते पार्सल : नाशिक जिल्ह्यातून भारतीय पोस्ट विभाग आणि खासगी कुरिअरच्या माध्यमातून विशेषतः कॅनडा, अमेरिका, युनायटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिरात, जपान आणि सिंगापूर या देशांमध्ये विद्यार्थ्यांची कागदपत्रं, औषधं, हस्तकला वस्तू, धार्मिक साहित्य व लघु उद्योगांच्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात पाठवल्या जातात, अशी माहिती पोस्ट विभागानं दिली.
सेवा तात्पुरत्या स्थगित : "आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं विमान सेवा विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं दिलेल्या सुचनेनुसार भारतीय पोस्ट सेवा विभागानं 58 देशातील टपाल आणि कुरियर सेवा तात्पुरत्या स्थगित केल्या आहेत. त्याबाबत आम्ही ग्राहकांना माहिती देत आहोत. आमच्याकडून ग्राहकांना अधिकाधिक सेवा देण्याचा प्रयत्न राहिल," अशी माहिती डेप्युटी पोस्ट मास्टर आर. एन. मोरे यांनी दिली.
