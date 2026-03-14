गॅस टंचाईचा फटका; साई संस्थानच्या प्रसादालयातील पदार्थांमध्ये तात्पुरता बदल, लाडू प्रसादात देखील बदल
अमेरिका इराण-इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळं एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढत असल्यानं शिर्डी साईबाबा संस्थान प्रसादाच्या पदार्थांमध्ये आणि लाडू वाटपामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतलाय.
Published : March 14, 2026 at 2:34 PM IST
शिर्डी : देशात सध्या एलपीजी गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम काही ठिकाणी दिसू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिर्डी साईबाबा संस्थाननं दूरदृष्टी दाखवत प्रसादालयातील प्रसाद व्यवस्थेत आणि लाडू प्रसादात तात्पुरता बदल करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला आहे. भाविकांना प्रसाद सेवा अखंडितपणे देता यावी आणि उपलब्ध गॅसचा साठा अधिक काळ टिकवता यावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
साईबाबा संस्थान प्रसादाच्या पदार्थांमध्ये बदल : सध्या शिर्डी साईबाबा संस्थानकडं 10 ते 12 दिवस पुरेल इतकाच एलपीजी गॅसचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती संस्थानच्या वतीनं देण्यात आली आहे. पुढील काही दिवसांत गॅस पुरवठ्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन साईबाबा प्रसादालयातील स्वयंपाक पद्धतीत साधेपणा आणण्याचा निर्णय साई संस्थाननं घेतला आहे. एरवी साईबाबा प्रसादालयात भाविकांना प्रसाद म्हणून दोन भाज्या, चपाती, वरण-भात आणि गोड पदार्थ दिला जातो. मात्र आता गॅस टंचाईच्या समस्येला सामोरं जाण्यासाठी संस्थाननं प्रसादाच्या पदार्थामध्ये बदल केला आहे. वरण-भात ऐवजी मसाले भात, एक रसा भाजी आणि चपाती तसंच गूळ शिरा भाविकांना प्रसाद म्हणून शनिवारपासून दिला जात आहे.
साईभक्तांना मिळणार एकच लाडू पाकिट : शिर्डी साईबाबा संस्थानकडं सध्या साधारणतः 10 ते 12 दिवस पुरेल इतकाच एलपीजी गॅसचा साठा उपलब्ध आहे. यावर आता फक्त एक भाजी आणि चपाती बनवण्याचं काम संस्थानकडून केलं जात आहे. तसंच साईबाबा संस्थानकडं असलेल्या सोलर सिस्टमवर भात आणि कडधान्य शिजवलं जात आहे. लाडू प्रसाद बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात एलपीजी गॅस लागत असल्यानं जिथं दररोज 50 हजार लाडू पाकिटं बनवली जात होती तिथं आता 25 ते 30 हजार लाडू पाकिटं बनवली जात आहेत. प्रत्येक भाविकाला साईबाबांचा लाडू प्रसाद मिळावा यासाठी शनिवारपासून एका भाविकाला एकच लाडू पाकीट दिलं जात आहे.
भाविकांनी केलं संस्थानच्या निर्णयाचं स्वागत : भाविकांची सेवा खंडित होऊ नये आणि प्रसाद वितरणाची परंपरा अखंड सुरू राहावी हा संस्थानचा मुख्य उद्देश आहे, असं साई संस्थाननं स्पष्ट केलं आहे. गॅस पुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर लाडू प्रसाद आणि प्रसादालयातील पूर्वीची व्यवस्था पुन्हा सुरू केली जाईल असंही संस्थानच्या वतीनं सांगण्यात आलं. परिस्थितीची जाणीव ठेवून भाविकांनीही या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून साध्या लाडू प्रसाद आणि मुख्य प्रसादालाही साईसेवेचा भाव मानत भाविकांकडून स्वीकार होत आहे.
