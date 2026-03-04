अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षाचा फटका; नांदेडचे 52 नागरिक अडकले आखाती देशात
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आखाती देशामध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या नागरिकांना मोठा फटका बसत आहे.
Published : March 4, 2026 at 8:20 PM IST
नांदेड : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा अनेकांना फटका बसत आहे. यासह आखाती देशांमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. जगभरातून पर्यटक आखाती देशांमध्ये पर्यटनासाठी जात असतात. परंतु तिथं निर्माण झालेल्या तणावाच्या परिस्थितीमुळं अनेक पर्यटक तिथं अडकले आहेत. यामध्ये नांदेडमधील 52 पर्यटकांचा समावेश आहे. नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "तिथं कामानिमित्त आणि पर्यटनासाठी गेलेल्या 52 नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला. तिथं निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे."
नागरिकांसाठी हेल्पलाईन जारी : आखाती देशांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांसाठी (02462) 235077 ही हेल्पलाईन जारी केली आहे. या परिस्थितीशी असलेल्या नागरिकांनी तत्काळ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असं आवाहन नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केलं आहे.
अन् पेट्रोल पंपावर वाहनधारकांची गर्दी : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं इंधन तुटवड्याची अफवा नांदेडमध्ये वाऱ्यासारखी पसरली. याचा थेट परिणाम नांदेडमध्ये पाहायला मिळाला. सोशल मीडियावर पेट्रोल विक्री बंद होणार आणि दर वाढणार असल्याच्या चर्चेमुळं वाहनधारकांनी पेट्रोल पंपांवर एकच गर्दी केली. अचानक वाढलेल्या मागणीमुळं काही ठिकाणी पेट्रोलचा साठा तात्पुरता संपला. त्यामुळं नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. मात्र पेट्रोल पंप असोसिएशनकडून स्पष्ट करण्यात आलं की, आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं सध्या कोणताही इंधन तुटवडा निर्माण झालेला नाही. पुरेसा साठा उपलब्ध असून लवकरच इंधनाचा पुरवठा सुरळीत होईल. अफवांवर विश्वास न ठेवता अनावश्यक गर्दी टाळण्याचं आवाहन प्रशासन आणि पेट्रोल पंप चालकांकडून करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं परिस्थितीवर लक्ष : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा दणका अनेक राष्ट्रांना बसत आहे. तसंच आखाती देशात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करत आहेत. त्याचप्रमाणे भारत सरकार दुबई, सौदी अरेबिया आणि आखाती देशामध्ये कामानिमित्त आणि पर्यटनासाठी गेलेल्या नागरिकांना मायभूमीत सुखरूप परत आणण्यासाठी करत आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष ठेवून असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
हेही वाचा :