इराण-इस्रायल युद्धामुळे गॅसचा तुटवडा, शिर्डीच्या 'साई संस्थान'ची 'सोलर कुकिंग सिस्टीम' ठरतेय आदर्श; केंद्र सरकारकडून गौरव
शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरात उभारलेली सोलर कुकींग सिस्टीम आज देशभरात आदर्श ठरत आहे. इंधनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत केल्याबद्दल राज्य सरकारनं यापूर्वीच संस्थानाचा गौरव केला आहे.
Published : March 13, 2026 at 10:23 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : इराण-इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढत असताना शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरात उभारलेली सोलर कुकींग सिस्टीम आज आदर्श ठरत आहे. या प्रणालीद्वारे दररोज हजारो भाविकांसाठी सौर ऊर्जेवर अन्न शिजवलं जातं आणि संस्थानाची कोट्यवधी रुपयांची इंधन बचत होत आहे. या उपक्रमाची दखल घेऊन केंद्र सरकारनंही या प्रकल्पाला देशातील युनिक मॉडेल म्हणून गौरविलं आहे.
'दररोज सुमारे 40 हजार भाविक जेवतात' : शिर्डीत दररोज देशभरातून मोठ्या संख्येनं भाविक दर्शनासाठी येतात. सरासरी 75 ते 80 हजार भाविक रोज शिर्डीत दाखल होतात. त्यांच्यासाठी साई संस्थानातर्फे मोफत भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. प्रसादालयात पोळी, भाजी, डाळ-भात आणि एक गोड पदार्थ असा साधा व पौष्टिक मेनू दिला जातो. मोफत भोजनामुळे दररोज सुमारे 40 हजार भाविक या प्रसादालयात जेवणाचा लाभ घेतात, अशी मंदिर प्रशासनानं दिली.
पूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाक करण्यासाठी दररोज सुमारे 1700 किलो एलपीजी गॅस लागायचा, त्यामुळे संस्थानावर मोठा आर्थिक भार पडत होता. वाढता खर्च आणि ऊर्जा बचतीची गरज लक्षात घेऊन जुलै 2009 मध्ये साई संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळानं सोलर कुकींग सिस्टीम उभारण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकल्पांतर्गत प्रसादालय परिसरात 73 सौर डिश बसविण्यात आल्या. सूर्याच्या किरणांपासून उष्णता निर्माण करून त्यातून वाफ तयार केली जाते. या प्रणालीद्वारे दररोज सुमारे 2800 किलो स्टिम तयार होते आणि त्या वाफेच्या सहाय्यानं मोठ्या कुकरमध्ये अन्न शिजवलं जातं. त्यामुळे गॅसची मोठ्या प्रमाणात बचत होत असून हा प्रकल्प ऊर्जा बचतीचा प्रभावी आदर्श ठरला आहे.
शिर्डी साई संस्थानाची सोलर कुकींग सिस्टीम आणि ऊर्जा बचत : शिर्डी साई संस्थाननं प्रसादालयात 150 लिटर क्षमतेचे 10 मोठे कुकर बसविण्यात आले आहेत. या कुकरमध्ये काही मिनिटांत मोठ्या प्रमाणावर अन्न तयार केलं जातं. सोलर कुकींग सिस्टीमच्या माध्यमातून एकावेळी 15 क्विंटल भात, 5 क्विंटल डाळ आणि 5 क्विंटल भाज्या शिजवल्या जातात. दररोज सुमारे 2000 किलो अन्न या प्रणालीच्या माध्यमातून तयार होतं आणि जवळपास 40 हजार भाविकांना जेवण दिलं जातं.
या प्रणालीमुळे दररोज सुमारे 200 किलो एलपीजी गॅसची बचत होते. 2009 साली सुमारे 1 कोटी 37 लाख रुपये खर्च करून हा प्रकल्प उभारण्यात आला. 2009 ते 2026 या कालावधीत दोन लाख किलोपेक्षा अधिक गॅसची बचत झाली असून संस्थानाची दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक बचत झाली आहे. परिणामी हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीनं अत्यंत फायदेशीर ठरला आहे.
सोलर कुकींग सिस्टीमसह साई संस्थानानं भाविकांसाठी सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून गरम पाण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली आहे. नवीन भक्त निवास, द्वारावती, शांतिनिकेतन, साई अतिथीगृह तसेच साई आश्रम फेज 1 व फेज 2 मधील सुमारे 10 हजारांहून अधिक भाविकांना 24 तास मोफत गरम पाणी उपलब्ध आहे. यामुळे ऊर्जा बचत होण्यासोबतच भाविकांची मोठी सोय झाली आहे.
शिर्डी साई संस्थानाच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचं कौतुक : ऊर्जा बचत आणि संवर्धनासाठी शिर्डी साई बाबा मंदिर संस्थानानं राबविलेल्या अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पाचं विविध स्तरांवर कौतुक झालं आहे. इंधनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत केल्याबद्दल राज्य सरकारनं यापूर्वीच संस्थानाचा गौरव केला आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयानं साई संस्थानाच्या सोलर कुकींग सिस्टीमला देशातील युनिक मॉडेल म्हणून निवडलं आहे. सौर ऊर्जेच्या प्रभावी वापराबद्दल केंद्र सरकारनं संस्थानाचा सन्मान केला असल्याची माहिती साईबाबा प्रसादालयाचे सहायक अभियंता शरद शिरोळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी दिली.
खरं तर, इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यावर ताण निर्माण होत असताना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाक करण्याचा शिर्डी साई संस्थानाचा प्रयोग देशातील इतर धार्मिक संस्था, मोठी प्रसादालयं आणि सामुदायिक स्वयंपाक केंद्रांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.