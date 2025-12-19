ETV Bharat / state

"...तो शेवटच्याक्षणी एकटा नाही"; जात, धर्म न पाहता बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणारे इक्बाल ममदानी!

नाव नाही, ओळख नाही, नातेवाईक नाहीत, अशा बेवारस मृतदेहांचा शेवट कसा होणार? हा प्रश्न कायम राहतो. अशावेळी पुढं येतात समाजसेवक इक्बाल ममदानी.

Iqbal Mamdani
इक्बाल ममदानी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई कायम धावपळीची. लाखो लोक इथं येतात, राहतात आणि कधी-कधी कोणाच्याही लक्षात न येता निघूनही जातात. रस्त्याच्या कडेला, रेल्वे ट्रॅकजवळ किंवा सरकारी रुग्णालयात एखादा माणूस मृतावस्थेत सापडतो. नाव नाही, ओळख नाही, नातेवाईक नाहीत, अशा बेवारस मृतदेहांचा शेवट कसा होणार? हा प्रश्न कायम राहतो. अशावेळी पुढं येतात समाजसेवक इक्बाल ममदानी.

...तो माणूस एकटा नाही : "सर, एक बेवारस मृतदेह आहे," असा फोन इक्बाल ममदानी यांना कुठल्याही वेळी येतो. दिवस-रात्र, पाऊस-उन्हाळा काहीही असो, फोन आला की त्यांची टीम निघते. आवश्यक कागदपत्रं, स्वयंसेवक आणि वाहन घेऊन एका अनोळखी व्यक्तीच्या शेवटच्या प्रवासाची तयारी सुरू होते. तर हे मृतदेह कुणाचे असतात? कधी एखादा वृद्ध मजूर, कधी रस्त्यावर राहणारा बेघर, कधी अपघातात मरण पावलेला व्यक्ती. सरकारी नोंदींमध्ये त्यांना 'बेवारस' असं म्हटलं जातं. पण इक्बाल ममदानी यांच्यासाठी तो केवळ एक मृतदेह नसतो, तर तो एक माणूस असतो. सरकारी रुग्णालयांच्या शवागृहात अनेकदा मृतदेह कित्येक महिने पडून असतात. वातावरण शांत असतं, पण ती शांतता अस्वस्थ करणारी असते. फॉर्म भरले जातात, सही होते, पण अंत्यसंस्कारासाठी कुणी पुढं येत नाही. अशा वेळी इक्बाल ममदानी आणि त्यांची टीम उपस्थित असते. अंत्यसंस्कार करताना हा मृतदेह नाही, तर अनंतात विलीन होण्याआधी हा माणूस आहे आणि तो एकटा नाही, असं इक्बाल ममदानी यांना वाटतं. तसंच मृत व्यक्तीचा धर्म माहीत असेल, तर त्याच पद्धतीनं अंत्यसंस्कार केलं जातात. नसेल माहीत, तरीही सन्मानात कोणतीही कमी ठेवली जात नाही. कफन असो किंवा चिता, शेवटचा निरोप नीट दिला जातो.

आतापर्यंत अनेक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार : इक्बाल ममदानी सांगतात की, "मृत्यू समोर सगळे समान असतात. कोविडच्या काळात हे काम अधिक अवघड झालं होतं. कोविड काळामध्ये अंत्यसंस्कारासाठी मृतांच्या नातेवाईकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी नसे किंवा कधी कधी स्वतः नातेवाईकच घाबरून अंत्यसंस्काराला येण्याचे टाळत असत. पालिका कर्मचारी मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार त्यांच्या त्यांच्या धर्माप्रमाणे करत. पण एकदा एका मुस्लीम व्यक्तीच्या मृतदेहाच्या अंत्यसंस्कार करण्यावरून काहीतरी वाद झाला. त्यावेळी पहिल्यांदा मी आणि माझे काही मित्र मिळून मुस्लीम मृतदेहांच्या अंत्यसंस्काराची जबाबदारी घेण्यास पुढं सरसावलो. अनेक मृतदेह येत होते. भीती होती, संसर्गाचा धोका होता. पण काम थांबलं नाही," असं इक्बाल ममदानी यांना सांगितलं. याचबरोबर, "त्यावेळी डॉक्टर आणि पोलीस इतर धर्मांच्या रुग्णांचे मृतदेह सुद्धा अंत्यसंस्कार करण्यासाठी अनेक दिवस ताटकळत होते. पण आम्ही पुढं होऊन सर्व धर्माच्या मृतदेहांचे अंत्यसंस्कार करण्यास सुरूवात केली. मृतदेहावर धार्मिक रिती रिवाजानुसार अंत्यसंस्कार कसा करावा? यासाठी त्या-त्या धर्माच्या लोकांची मदत घेतली. कोविडच्या काळामध्ये सुमारे 2 ते अडीच हजार बेवारस मृतदेहांवर आमच्या टीमच्या मदतीनं अंत्यसंस्कार झाले. तर त्यानंतर सुमारे 5,500 हजार मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार झाले," अशी माहिती इक्बाल ममदानी यांनी दिली.

नियमानुसार होतात अंत्यसंस्कार : दरम्यान, मुंबई आणि उपनगरातील विविध सरकारी रुग्णालयांच्या शवागृहात अनेक ओळख न पटलेले मृतदेह अंत्यसंस्काराची वाट पाहत असतात. कोरोना काळानंतर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत सापडलेल्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची जबाबदारी ममदानी हेल्थ अँड एज्युकेशन ट्रस्टनं घेतली आहे. या सापडलेल्या मृतांमध्ये अपघातात मृत्यू झालेले, भिकारी, वृद्ध नागरिक तसंच काही नवजात बाळांचे मृतदेह असतात. कोणताही नातेवाईक या मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी पुढं आलेला नसतो. नियमानुसार, मृतदेहाची ओळख ठराविक कालावधीत पटली नाही तर पोलीस वारसांचा शोध घेतात. मृताचे फोटो, कपड्यांवरील खुणा, टॅटू, धार्मिक चिन्हं यांच्या आधारे ओळख पटवण्याचा प्रयत्न होतो. डीएनए आणि व्हिसेरा नमुने फॉरेन्सिक सायन्स लॅबमध्ये पाठवले जातात. तरीही त्यांचं कुटुंब सापडलं नाही, तर त्यांची नोंद ठेवून संबंधीत मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले जातात.

सरासरी 40 टक्के बेवारस : मुंबईत दर महिन्याला साधारण 300 मृतदेह सर्व रुग्णालयांतील शवागृहात येतात. त्यापैकी सुमारे 60 टक्के मृतदेहांची ओळख पटते, तर उर्वरित 40 टक्के बेवारस राहतात. त्यामुळं शवागृहांवर मोठा ताण येतो. शीतगृह, ट्रे आणि वातानुकूलन व्यवस्थेवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत ममदानी हेल्थ अँड एज्युकेशन ट्रस्ट सारख्या स्वयंसेवी संस्था पुढं येतात. "कोविड काळापासून आम्ही नियमितपणे हे काम करत आहेत. दररोज सरासरी तीन ते चार अज्ञात मृतदेहांचे अंतिम संस्कार केले जातात. मर्यादित साधनांमध्ये हे काम सुरू आहे. अंत्यसंस्कार केल्यानंतर मला हा माणूस कोण होता, हे माहीत नसतं. पण तो शेवटच्याक्षणी एकटा नाही, हेच माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे," असं इक्बाल ममदानी सांगतात. दरम्यान, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात अनेक लोक नाव, ओळख न पटता निघून जातात. पण कुणीच नसताना शेवटचा निरोप देणारा कुणीतरी असतो, ही जाणीव इक्बाल ममदानी यांच्या कामामुळं ठळकपणे पुढं दिसून येते.

हेही वाचा :

  1. सर्वोच्च न्यायालयानं 2025 मध्ये कोणते प्रमुख 10 निकाल दिले? जाणून घ्या, सविस्तर
  2. उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर आंदोलकांचा दोन वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयावर हल्ला; चार तासानंतर 25 पत्रकारांची सुटका
  3. कोल्हापूर : घरवाटणीच्या वादातून मुलानं स्वत:च्या आई-वडिलांना संपवलं; खून करून आरोपी पोलीस ठाण्यात हजर

TAGGED:

मुंबई
इक्बाल ममदानी
बेवारस मृतदेह
अंत्यसंस्कार
IQBAL MAMDANI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.