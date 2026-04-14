ETV Bharat / state

'महेश भागवत अँड टीम'! UPSC विद्यार्थ्यांचं चालतं बोलतं विद्यापीठ, मुलाखतीसाठी फ्री मार्गदर्शन, अधिकारी घडवण्यात सिंहाचा वाटा

आयपीएस महेश भागवत आणि टीमकडून देशभरातील हजारो UPSC उमेदवारांना मुलाखतीसाठी ऑनलाईन मार्गदर्शन केलं जातं. त्यामुळं हे एकप्रकारे विद्यापीठच आहे.

Mahesh Bhagwat UPSC interview
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सनदी सेवा परीक्षेत राज्यातील यशवंत उमेदवारांचा गौरव समारंभ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 14, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - 2025 च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सनदी सेवा परीक्षेत राज्यातील यशवंत उमेदवारांचा गौरव समारंभ पुण्यात संपन्न झाला. तेलंगणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या उमेदवारांनी उत्तुंग भरारी घेत यश संपादन केलं.

राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या हस्ते, तेलंगणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 यशवंतांचा सत्कार करण्यात आला. सनदी सेवा परीक्षेत ऑनलाईनद्वारे मुलाखतीसाठी पूर्ण देशभरातील विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक अशी महेश भागवत यांची ख्याती आहे. त्यांच्या या कार्यामुळं अनेक उमेदवारांची स्वप्ने पूर्ण होत देशसेवेची संधी मिळत आहे.

या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून DYPU संचालक डॉ. सोमनाथ पाटील, समाजसेवक राज देशमुख, आर्याबाग समूहाचे ॲडमिन कल्याण तावरे, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर, आयकर खाते ट्रिब्युनलचे सदस्य दीपक रिपोटे, SIAC मुंबई संचालिका डॉ. भावना पाटोळे, अहमदाबाद कस्टम विभागाचे उपायुक्त नितीश पाथीडे, औरंगाबाद आयकर विभागाचे आयुक्त मुकुल कुलकर्णी, ARTI चे संचालक सुनील वारे, पुणे विमानतळ CISF चे सिनियर कमांडंट प्रताप पुंडे, आयकर खाते निवृत्त प्रिन्सिपल आयुक्त राजीव रानडे, MUAD चे अतिरिक्त संचालक समीर उन्हाळे, UPSC मार्गदर्शक कुणाल विरुळकर, आय पी सिंग, डॉ. गौरव सोनटके, करण ग्रुपचे संचालक करण तावरे, कॉसमॉस बँकेचे कार्यकारणी सदस्य सचिन आपटे इत्यादी मान्यवरांनी या कार्यक्रमास उपस्थिती लावली.

यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी ऑनलाईन मार्गदर्शन - 2016 साली सुरुवातीला फक्त महाराष्ट्र व तेलंगणा/आंध्र प्रदेश राज्यातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणारे दोन समूह आता भारतभरातील विद्यार्थ्यांना मुलाखतीसाठी मार्गदर्शन करत आहेत. सनदी सेवेसोबत वन सेवा आणि CAPF AC परीक्षेत मुलाखतीसाठी मार्गदर्शन करणारे आणखी दोन वेगळे समूह आहेत. त्या व्यतिरिक्त UPSC सिव्हिल सर्व्हिस PRELIMS साठी पण दोन स्वतंत्र व्हॉट्सॲप मार्गदर्शन ग्रुप आहेत. महेश भागवत हे भारतीय पोलीस सेवा आणि अंतर्गत सुरक्षा या विषयावर उमेदवारांना मार्गदर्शन करतात.

महेश भागवत यांचं मोठं कार्य - महेश भागवत यांनी UPSC परीक्षेत यश संपादन करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या देशभरातील विद्यार्थ्यांना व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून विनामोबदला मुलाखतीसाठी मदत करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. वाढत जाणारी यशवंत विद्यार्थ्यांची संख्या मार्गदर्शकांना प्रेरणादायक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मराठी टक्का वाढत असताना सनदी सेवा परीक्षेत पहिल्या 100 मध्ये मराठी विद्यार्थी संख्या कमी का? याची खंतही महेश भागवत यांनी व्यक्त केली. भावी प्रशासकांनी कार्यक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त, लोकाभिमुख प्रशासनावर भर द्यावा आणि ज्या कारणानं यूपीएससी परीक्षा दिली ते समाजसेवेचं व्रत विसरू नये, असं आवाहन महेश भागवत यांनी केलं.

महेश भागवत व टीमचं केलं कौतुक - कार्यक्रमाचे मुख्य पाहुणे महाराष्ट्र राज्य माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी उमेदवारांनी लोकाभिमुख प्रशासनावर भर द्यावा, चौफेर वाचन करत भावी प्रशासकांनी स्वतः अपडेट रहावे या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन केलं. महेश भागवत आणि त्यांच्या टीमच्या मार्गदर्शनामुळं आज जे हजारो विद्यार्थी प्रशासनात प्रवेश करत आहेत, त्या निस्वार्थी कामाचं आणि यशवंत विद्यार्थ्यांचं त्यांनी अभिनंदन केलं.

हजारो विद्यार्थ्यांना केलं जातं मार्गदर्शन - 2025 च्या सनदी सेवा परीक्षेत भारतात 960 विद्यार्थी सिलेक्ट झाले. त्यात रँक 1, 3, 4, 6, 7 सह 321 विद्यार्थ्यांना मुलाखतीसाठी महेश भागवत व त्यांच्या सहकाऱ्यांचं मार्गदर्शन मिळालं. भारतात पहिला आलेला डॉक्टर अनुज अग्रवाल, मुलाखतीत 225 गुण संपादन करत पहिली आलेली तेजस्विनी सिंग या सर्वांना महेश भागवत यांनीच मार्गदर्शन केलं.

TAGGED:

UPSC CANDIDATES INTERVIEW
MAHESH BHAGWAT UPSC INTERVIEW
महेश भागवत यूपीएससी मुलाखत
महेश भागवत
MAHESH BHAGWAT UPSC GUIDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.