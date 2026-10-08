पेट्रोल पंपाच्या टेकओव्हरवरून इंडियन ऑइल अधिकाऱ्याची हत्या; चार आरोपींना आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार
हिंगोली जिल्ह्यात पेट्रोल पंपाच्या आवारात इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्याची हत्या 6 ऑक्टोबरला झाली. या प्रकरणातील चार आरोपींना न्यायालयात आज हजर करण्यात येणार आहे.
Published : October 8, 2026 at 1:36 PM IST
हिंगोली - चोंडी–आंबा टी-पॉईंटवरील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेसमोर असलेल्या इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपाच्या आवारात मंगळवारी (दि. 6 ऑक्टोबर) दुपारी सुमारे 3.50 ते 4 वाजण्याच्या दरम्यान धारदार शस्त्रानं हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या हल्ल्यात महेश अण्णाराव शेळके (रा. नांदेड), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे उच्च अधिकारी, यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पेट्रोल पंपावर तपासणीसाठी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे संपूर्ण पथक आलेले असताना अज्ञात आरोपीनं महेश शेळके यांच्यावर धारदार शस्त्राने वार केल्याची माहिती आहे. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
उमेश साहेब पांडवीर आणि त्याच्या पत्नीसह दोन मुलांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसातील तक्रारीनुसार आरोपी उमेश पांडवीर यानं त्याच्या हातामधील खंजीरनं महेश यांच्या पाठीत, छातीत, डोक्यावर, दंडावर, गळ्यावर, पोटात आणि इतर सपासप वार करून जिवंत ठार मारले.
पोलिसांकडून तपास सुरूृ प्राथमिक तपासात पेट्रोल पंपाच्या टेकओव्हर आणि हँडओव्हरच्या प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादातूनच हा हल्ला झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, हल्ल्यामागील संपूर्ण घटनाक्रम आणि नेमकी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पोलिसांचा तपास सुरू आहे. इंडियन ऑइलच्या अधिकाऱ्यावर पेट्रोल पंपाच्या आवारातच झालेल्या या हल्ल्यामुळे चोंडी–आंबा परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच कुरुंदा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक महादेव पुरी यांच्या मार्गदर्शनाखालील पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर फॉरेन्सिक टीमनेही घटनास्थळी पाहणी करून आवश्यक पुरावे संकलित करण्याची प्रक्रिया केली. अज्ञात आरोपीने हा हल्ला का केला, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली आहेत. पोलिसांकडून आरोपींची चौकशी, घटनास्थळावरील पुरावे आणि इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे पुढील तपास केला जात आहे.
आरोपींना आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार- पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये एक इंडियन ऑइलचा एक पेट्रोल पंप आहे. तिथे इंडियन ऑइल कंपनीचे काही अधिकारी पेट्रोल पम्प टेकओव्हर (Takeover) करण्यासाठी गेले होते. या टेकओव्हर संदर्भात ज्यावेळेस कारवाई करायला गेले होते, त्यांच्यामध्ये आणि ओनर (मालिक) मध्ये वाद झाला. त्या वादावरनं एकमेकांमध्ये थोडी बाचाबाची झाली. तो वाद शिगेला गेला. त्याच्यावरून IOCL चे अधिकाऱ्यावर धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये शेळके यांचा जागेवरच मृत्यू झाला. आता चार लोकांना ताब्यात घेतलेलं आहे. अटकेची प्रक्रिया चालू आहे. हिंगोलीचे पोलीस अधीक्षक (SP) डॉ. श्रेणिक लोढा यांनी बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात पोलिसांनी चार जणांना अटक केली आहे. या चारही आरोपींना 8 ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. श्रेणिक लोढा यांनी दिली आहे.
Deeply saddened and shocked by the tragic incident in which Shri Mahesh Shelke, Manager (Retail Sales), IndianOil, lost his life in Maharashtra while discharging his official duties. He was a part of a team carrying out the takeover of an IndianOil retail outlet in Hingoli district when he was brutally attacked with a sharp weapon. I strongly condemn this heinous and unacceptable act of violence. I offer my heartfelt condolences to the bereaved family in their hour of unimaginable grief and shock. @PetroleumMin and @IndianOilcl firmly stand with them and will extend all possible support. The issue has been taken up with the senior-most officials of the Maharashtra Government and Police to ensure swift and strict action against those responsible, in accordance with law. The safety, dignity and security of our energy-sector personnel, who work tirelessly to serve the nation, remain paramount. May the departed soul rest in peace. Om Shanti. 🙏— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) October 7, 2026
हिंसाचाराचा केंद्रीय मंत्र्यांकडून निषेध- केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी 7 ऑक्टोबरला एक्स मीडियात पोस्ट करून हिंसाचाराचा निषेध केला. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, महाराष्ट्रात अधिकृत कर्तव्य बजावत असताना इंडियन ऑईलचे व्यवस्थापक (रिटेल सेल्स) महेश शेळके यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेमुळे मला तीव्र दुःख झाले आहे. धक्का बसला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात इंडियन ऑईलच्या एका रिटेल आउटलेटचा ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या टीमचा ते भाग होते. त्यावेळी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रानं क्रूर हल्ला करण्यात आला. हिंसाचाराच्या या घृणास्पद आणि अस्वीकार्य कृत्याचा मी तीव्र निषेध करतो. या अकल्पनीय दुःख आणि धक्क्याच्या या कठीण प्रसंगी मी त्यांच्या शोकाकुल कुटुंबाप्रती माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. पेट्रोलिय मंत्रालय आणि इंडियन ऑईल त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. त्यांना सर्वतोपरी मदत करतील.या घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर कायद्यानुसार त्वरित आणि कठोर कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. देशाच्या सेवेसाठी अहोरात्र झटणाऱ्या आमच्या ऊर्जा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा हे आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही केंद्रीय मंत्र्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं.
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