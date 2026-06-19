जास्त पैशांचा हव्यास नडला! 31 हजार गुंतवणूकदारांची 15 कोटींपेक्षा अधिक फसवणूक; दोघांना अटक
नागपूर शहर पोलीस विभागाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं कारवाई करत विविध प्रलोभने देत गुंतवणूकदरांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला. या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक केली.
Published : June 19, 2026 at 1:36 PM IST
नागपूर- 25 दिवसांमध्ये दुप्पट पैसे देऊ, असे कोणी आमिष दाखवित असेल तर त्यापासून सावध राहा, अशी रिंगटोन सध्या मोबाईलवर ऐकायला मिळते. गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी या पद्धतीनं केंद्र सरकारकडून जनजागृती केली जात आहे. मात्र, असे असूनही अनेकजण जास्त परतावा मिळणार या भाबड्या समजुतीनं पैसे गमावून बसतात, असेच उदाहरण नागपूर शहरात समोर आलं आहे.
सीरियलबीपी सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेड कलेक्शन आणि फ्युचर डिजिटल असेट्स कंपनीच्या नावाखाली क्रिप्टोकॉईन आणि साखळी पद्धतीद्वारे देशभरातील हजारो गुंतवणूकदरांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप आंतरराज्य टोळीवर आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी दोन्ही मुख्य आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्याकडील 1 कोटी 71 लाख रुपयांची रक्कम गोठविण्यात आली आहे.
गुन्ह्यतील मुख्य आरोपी मिहुल शिवाजी दीक्षित यानं स्वतःकडे 16 पदव्या असल्याचा दावा केला होता. तसेच लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंदविलं गेल्याचा बनाव रचला होता. त्यानं इंदोरा चौक येथे रजत टॉवरमध्ये कार्यालय थाटून तक्रारदार महिला आणि इतर गुंतवणूकदारांना आकर्षित केलं. आरोपीनं फ्री कॉईन आणि मर्चंट कॉईन योजनांची माहिती दिली. प्रत्येकानं जर 25 नवीन ग्राहक जोडल्यास दरमहा 1 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक परतावा मिळेल, असे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखवलं होतं.
घोटाळ्याचे नेटवर्क महाराष्ट्राबाहेर- सुरुवातीला आरोपींनी अनेक गुंतवणूकदारांना मोठा नफा मिळला असल्याच दाखवून विश्वास संपादन केला होता. मात्र,नंतर गुंतवणूकदारांनी आपली रक्कम परत मागितल्यावर आरोपींनी पैसे देण्यास नकार दिला. फिर्यादी महिला आणि त्यांच्यासोबतच्या 25 गुंतवणूकदारांची सुमारे 5 लाख 40 हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आले. तपासादरम्यान हा घोटाळा केवळ नागपूरपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही पसरल्याचे उघड झाले.
500 कोटीचा संभाव्य घोटाळा टळला:-या गुन्ह्याची माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी वेगानं हालचाली करून मुख्य आरोपी मिहुल दीक्षित याला नागपुरातून तर कंपनीचा प्रमुख संचालक रोकेश मोहनलाल गर्ग उर्फ रोकेश अग्रवाल याला चंदीगड (पंजाब) येथून अटक केली. पोलिसांच्या तातडीच्या कारवाईमुळे सुमारे 500 कोटी रुपयांच्या संभाव्य फसवणुकीला आळा बसला असून 603 नवीन युजर्सची रक्कम सुरक्षित करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
10.24 लाखांवर युजर्स:- या कंपनीमध्ये एकूण 10 लाख 24 हजार 714 युजर्स जोडले गेले होते. त्यापैकी 30 हजार युजर्स केवळ नागपुरातील आहेत. आतापर्यंत 31 हजार 117 गुंतवणूकदारांची 15 कोटी 58 लाख 66 हजार रुपयांची गुंतवणूक या कंपनीत अडकली असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त डॉ रवींद्र कुमार सिंघल यांनी दिली.
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