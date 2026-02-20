ETV Bharat / state

“तपास सुरू, सत्य लवकरच समोर येणार,” भिगवण प्रकरणावर पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांची माहिती

भिगवण प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित तरुणी आणि तरुण यांचे जबाब नोंदवले असून, तपास सखोलपणे सुरू असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केलंय.

Information from Superintendent of Police Sandeep Singh Gill on the Bhigwan case
भिगवण प्रकरणावर पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांची माहिती (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 6:43 PM IST

बारामती- भिगवण येथे घडलेल्या तरुणीच्या कथित अपहरण प्रकरणाने संपूर्ण परिसरात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांनी आज बारामती येथे पत्रकार परिषद घेऊन तपासाची सविस्तर माहिती दिली. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित तरुणी आणि तरुण यांचे जबाब नोंदवले असून, तपास सखोलपणे सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलंय. भिगवण पोलीस ठाण्यात तरुणीच्या आई आणि भावाने अपहरणाची तक्रार दाखल केली होती. मात्र त्यानंतर संबंधित तरुणीने आपण स्वतःहून गेल्याचे व्हिडीओद्वारे सांगितल्याने प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले होते. या घटनेनंतर परिसरात मोठी चर्चा रंगली होती. तसेच काही हिंदू संघटनांनीही आंदोलनात्मक भूमिका घेतली होती.

भिगवण प्रकरणावर पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांची माहिती (Source- ETV Bharat)

न्यायालयासमोरही जबाब नोंदवण्यात आलेत : पोलीस अधीक्षक गिल्ल यांनी सांगितले की, तरुणी आणि संबंधित तरुण बारामती शहर पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते. पोलिसांनी दोघांचे सविस्तर जबाब नोंदवले असून, न्यायालयासमोरही जबाब नोंदवण्यात आलेत. “आई-भावाचे म्हणणे आणि तरुणीचे म्हणणे वेगवेगळे आहे. दोन्ही बाजूंची भूमिका तपासात बारकाईने पडताळली जात आहे,” असे त्यांनी सांगितलंय. घटनेदरम्यान मिरची पावडर वापरल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला असला तरी तरुणीची भूमिका वेगळी असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केलंय. या संदर्भातील सर्व बाबींची वस्तुस्थिती तपासली जात असून पुरावे तपासण्याचे काम सुरू आहे.

पोलिसांकडून सर्व प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत : तरुणीला तिच्या आईकडे जाण्यास नकार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तिला कुठे राहायचे आहे, याबाबत तिची संमती घेतली जाणार आहे. आवश्यक असल्यास मुलींच्या वसतिगृहात तात्पुरती व्यवस्था केली जाईल, असेही गिल्ल यांनी सांगितले. “पोलीस सहकार्य करत नाहीत” या आरोपांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, मुलीच्या आईला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती आणि त्यांची भेटही झाली आहे. पोलिसांकडून सर्व प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत पार पडत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलंय. या प्रकरणातील संबंधित तरुण पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याची चौकशी सुरू आहे. अजहर शेख या व्यक्तीबाबतही चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रेमसंबंधांबाबत निर्माण झालेल्या विसंगतींची पडताळणी करण्यासाठी व्हिडीओंची तांत्रिक तपासणी करण्यात येणार आहे. तरुणीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून, अहवाल आल्यानंतर पुढील माहिती दिली जाणार आहे, असे पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले.

कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन : घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याबाबत बोलताना गिल्ल म्हणाले, “कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखावी,” असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, तरुणीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, तिच्या आई, भाऊ आणि मामाने ताब्याची मागणी केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर पुढील निर्णय होणार असून, पोलिसांचा तपास अद्याप सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलंय.

