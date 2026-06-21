आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा होणं ही देशासाठी गौरवास्पद बाब; योग दिनानिमित्त मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची योगसाधना
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त (International Day Yoga) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी योगसाधना करत योगाचं महत्व सांगितलं.
Published : June 21, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 9:33 AM IST
मुंबई : संपूर्ण जगासह राज्यातही आज 'आंतरराष्ट्रीय योग दिन' (International Day Yoga) उत्साहात साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी मुंबईत योगसाधना केली. मोठ्या उत्साहात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात त्यांनी योगाचं महत्त्व सांगितलं. आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा होणं ही भारतासाठी गौरवास्पद बाब असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
देशासाठी अत्यंत गौरवास्पद बाब : यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वांना आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. योग ही भारताची अतिशय प्राचीन जीवन पद्धती आणि प्राचीन चिकित्सा पद्धती असल्याचं सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर, कोणत्याही विरोधाशिवाय तो विक्रमी कालावधीत एकमतानं मंजूर झाला. ही बाब देशासाठी अत्यंत गौरवास्पद असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis performs Yoga on the occasion of the 12th International Day of Yoga in Mumbai.— ANI (@ANI) June 21, 2026
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing' pic.twitter.com/LV9Yhz8BoW
विविध देशांमध्ये योग दिन साजरा : आज केवळ भारतातच नव्हे, तर जपान, चीन, युरोप, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये योग दिनानिमित्त योगासने केली जात आहेत. संपूर्ण विश्वात योग विद्याबद्दल मोठं कुतूहल निर्माण झालं असून समाज त्याचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार करत असल्याचं यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणाले.
योग करणारी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अधिक सक्षम : योगाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ शरीरावरच नव्हं, तर मन आणि आत्म्यावरही सकारात्मक परिणाम करत असतं. मानवी मन या सृष्टीशी जोडलेलं असून योगाच्या माध्यमातून आपण ते सृष्टी सोबतचे बंधन पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न करतो असंही यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्याचा सर्वाधिक चांगला परिणाम आपल्या अंतरीक विचारसरणीवर आणि अंतरीक उपचार क्षमतेवर होतो. आधुनिक आजार आणि डिप्रेशन याच्यावर रामबाण उपाय म्हणजेच योगासन आहेत, असं यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, " i wish everyone a very happy international day of yoga. we all know that yoga vidya is a part of our ancient way of life...i thank our prime minister that due to him, yoga day is being celebrated in every country of the… https://t.co/J5Go1Ft5va pic.twitter.com/Y9Q2l0No3G— ANI (@ANI) June 21, 2026
योग विद्येचा प्रचार आणि प्रसार करणं महत्त्वाचं : नियमित योग करणाऱ्या व्यक्तीला कधीही डिप्रेशन येत नाही. ती व्यक्ती कोणत्याही मानसिक परिस्थितीमध्ये आनंदानं प्रत्येक संकटाच्या सामन्यात करू शकते. यामुळं आपल्याला भविष्यातील पिढीला सक्षम घडवायचं असेल तर योग विद्येचा प्रचार आणि प्रसार करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. असं यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. दुसरीकडं केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री पियुष गोयल यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मालाड पश्चिम येथे दाणापाणी बीचवर 'योगा बाय द बीच' या विशेष कार्यक्रमात सहभागी होत विविध योगासने केली.
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