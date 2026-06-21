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पुण्यात योगमय वातावरण; 21 हजार सूर्यनमस्कारांसह विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग

पुण्यात आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त (International Day of Yoga) भाजपाने 21 हजार सूर्यनमस्कारांचा विक्रम केला, तर अभिनव एज्युकेशन सोसायटीत विद्यार्थ्यांनी योग दिन उत्साहात साजरा केला.

International Day of Yoga 2026
जुनिअर कॉलेजमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 7:02 AM IST

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पुणे : आज देशभरात 'आंतरराष्ट्रीय योग दिन' (International Day of Yoga) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. विविध संस्था, संघटना तसेच महाविद्यालयांच्या वतीनं योग दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त भारतीय जनता पार्टी, पुणे शहराच्या वतीनं 21 हजार सूर्यनमस्कारांचा विक्रम पूर्ण करण्यात आला. तर दुसरीकडं, आंबेगाव बुद्रुक येथील अभिनव एज्युकेशन सोसायटीच्या एसएससी व सीबीएसई विभागातील इंग्रजी माध्यम शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात 2,590 विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत 'योग दिन' उत्साहात साजरा करण्यात आला.

21 हजार सूर्यनमस्कारांचा विक्रम पूर्ण : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याचं आवाहन केल्यानंतर या उपक्रमाला केवळ भारतातूनच नव्हे, तर संपूर्ण जगातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. योगामुळं शरीर तंदुरुस्त राहण्याबरोबरच मनही निरोगी व शांत राहतं. या उपक्रमासाठी पुण्यातील विविध शाळांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं आज 21 हजार सूर्यनमस्कारांचा विक्रम पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी दिली.

इंग्लिश मिडीयम स्कूल आणि जुनिअर कॉलेजमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन (ETV Bharat Reporter)

योगासन आणि प्राणायाम शरीर सुदृढ ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक : दरम्यान, आंबेगाव बुद्रुक येथील अभिनव एज्युकेशन सोसायटीतर्फे आयोजित शिबिरात योगासन आणि प्राणायाम हे शरीर सुदृढ ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचं सांगण्यात आलं. भविष्यात उद्भवणाऱ्या अनेक आजारांपासून बचाव करण्यासाठी योग ही प्रभावी जीवनशैली असल्याचा संदेश यावेळी देण्यात आला. जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेल्या भारताने निरोगी राहण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती

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TAGGED:

सूर्यनमस्कार
INTERNATIONAL DAY OF YOGA
योग दिवस
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2026

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