नारीशक्ती एकवटली; 9 हजार 111 डोंबिवलीकरांनी रचला इतिहास; मोडला सांगलीकरांचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड
आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या 'डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार' आणि कल्याण तालुका शारीरिक शिक्षण समितीच्या संयुक्त विद्यमानानं कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
Published : March 8, 2026 at 4:59 PM IST
ठाणे : डोंबिवलीनं जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं रविवारी (दि. 8 मार्च) जागतिक स्तरावर आपल्या नावाचा डंका वाजवला आहे. जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या सामूहिक लेझीम वादन सोहळ्यात 9 हजार 111 महिला आणि विद्यार्थिनींनी सहभागी होत सांगलीचा जुना विक्रम मोडीत काढत 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये आपल्या नावाची नोंद केली.
9 हजार 111 महिलांनी नोंदवला सहभाग : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार आणि कल्याण तालुका शारीरिक शिक्षण समितीच्या संयुक्त विद्यमानं सामूहिक लेझीम वादनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. हा कार्यक्रम रविवारी श्री संत सावळाराम क्रीडा संकुलच्या क्रीडांगणावर पार पडला. यात ठाणे जिल्ह्यातील शेकडो शाळांच्या विद्यार्थीनी, महिला आणि भगिनींनी एकत्र येत 9 हजार 111 महिलांनी सामूहिक लेझीम वादनाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड केला.
आधी सांगलीकरांच्या नावावर होता विक्रम : "याआधी सांगलीकरांच्या नावावर सामूहिक लेझीम वाझवण्याचा विक्रम होता. सांगलीमध्ये झालेल्या सामूहिक लेझीम वादन कार्यक्रमात 7 हजार 338 महिलांनी एकत्र येऊन तो रेकॉर्ड रचला होता. रविवारी डोंबिवलीतील महिलांनी साडेपाच मिनिटांची विविध प्रात्यक्षिक सादर करून महिलांनी तो रेकॉर्ड केला," अशी माहिती गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचे लंडनहून आलेल्या अधिकारी स्वप्नील डांगरेकर यांनी दिली.
'हा' रेकॉर्ड भारत मातेच्या चरणी समर्पित : गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड अधिकारी स्वप्नील डांगरेकर यांनी आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्या पत्नी सुहासी रविंद्र चव्हाण यांच्याकडं वर्ल्ड रेकॉर्ड झाल्याचे सर्टिफिकेट, मेडल हस्तांतरीत केलं. "लेझीम ही आपली संस्कृती असून ती टिकवणं हे आपलं काम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या वर्षी शारीरिक व्यायामावर भर देऊन जगासमोर सशक्त भारत कसा असू शकतो हे दाखवून देण्याचा संकल्प सोडला होता. त्यानिमित्त महिला, विद्यार्थीनी आदींनी एकत्र येऊन हा अनोखा रेकॉर्ड केला. याचा मला डोंबिवलीकर म्हणून प्रचंड आनंद आहे. हा रेकॉर्ड मी भारत मातेच्या चरणी समर्पित करतो," असं आमदार रवींद्र चव्हाण म्हणाले.
जल्लोषात केला रेकॉर्डचं स्वागत : लेझीमचा झुंकार सर्वत्र निनादतहोता. ढोल ताशांच्या गजरात रेकॉर्डचे हजारो डोंबिवलीकरांनी स्वागत केलं. या रेकॉर्डमधील प्रत्येकाच्या सहभागाबद्दल कौतुक करण्यात आलं. अशा दैदिप्यमान सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी पहाटेपासून डोंबिवलीकर प्रतीक्षेत होते. अखेर वर्ल्ड रेकॉर्डची घोषणा होताच प्रचंड जल्लोषात त्याचा आनंद व्यक्त करण्यात आला.
