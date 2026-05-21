ETV Bharat / state

आंतरराष्ट्रीय चहा दिन : सकाळच्या कटिंगपासून जगभरातील टी-सेरेमनीपर्यंत 'चहा' प्रत्येकाच्या आयुष्यात इतका खास का? वाचा यामागची रंजक कहाणी

दरवर्षी 21 मे रोजी जगभरात "आंतरराष्ट्रीय चहा दिन" साजरा केला जातो.

International Tea Day
आंतरराष्ट्रीय चहा दिन : सकाळच्या कटिंगपासून जगभरातील टी-सेरेमनीपर्यंत 'चहा' प्रत्येकाच्या आयुष्यात इतका खास का? (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 21, 2026 at 4:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : चहा झाला का? भारतीय घरांमध्ये सकाळची सुरुवात अनेकदा या एका प्रश्नानेच होते. ऑफिसमधला ताण असो, पावसाळ्यातील भजी असो, रेल्वे स्टेशनवरील “चाय… चाय…”ची हाक असो किंवा मित्रांसोबतच्या गप्पा, चहा हा फक्त पेय नसून भारतीयांच्या दैनंदिन आयुष्याचा एक भावनिक भाग बनला आहे. म्हणूनच दरवर्षी 21 मे रोजी जगभरात "आंतरराष्ट्रीय चहा दिन" साजरा केला जातो. या दिवसानिमित्त चहाचा इतिहास, त्यामागील शेतकरी व कामगारांची मेहनत, तसंच चहाशी जोडलेल्या भावना यांची आठवण जागवली जाते. भारतात तर चहा म्हणजे संस्कृती, सवय, संवाद आणि आठवणींचं माध्यम मानलं जातं.

प्रत्येक प्रदेशात चहाची चव वेगळी असली, तरी...: मुंबईतला कटिंग चहा, पुण्यातील अमृततुल्य, कोलकात्यात मातीच्या कुल्हडमधला चहा, काश्मीरचा कहवा आणि गुजरातचा मसाला चहा प्रत्येक प्रदेशात चहाची चव वेगळी असली तरी त्याचं महत्त्व मात्र समान आहे. भारतात पाहुणे घरी आले की, पाणी आणि चहा देणं जवळपास ठरलेलंच असतं. अनेक मोठे निर्णय, राजकीय चर्चा, मैत्री, प्रेमकथा आणि भांडणंही चहाच्या कपाभोवतीच घडतात. रस्त्याच्या टपरीवर 10 रुपयांचा चहा पिणारा कामगार आणि मोठ्या कॅफेमध्ये महागडा टी-लाटे घेणारा तरुण, दोघांनाही जोडणारी गोष्ट म्हणजे चहा.


5 हजार वर्षांचा चहाचा प्रवास : चहाचा इतिहास सुमारे 5 हजार वर्षांपूर्वी चीनमध्ये सुरू झाल्याचं मानलं जातं. दंतकथेनुसार चीनचे सम्राट शेन नुंग गरम पाणी पित असताना जवळच्या झाडाची काही पानं त्या पाण्यात पडली. पाण्याचा रंग आणि सुगंध बदलल्यानंतर त्यांनी ते पेय पिऊन पाहिलं आणि त्यातून चहाचा जन्म झाला, अशी आख्यायिका सांगितली जाते.
सुरुवातीला चहा औषधी पेय म्हणून वापरला जात होता. शरीराला ऊर्जा देणे आणि थकवा कमी करण्यासाठी तो उपयुक्त मानला जात होता. पुढं चीनमधून व्यापारी मार्गांद्वारे चहा जपान, मध्यपूर्व आणि युरोपमध्ये पोहोचला. 17 व्या शतकात इंग्लंडमध्ये 'टी टाइम' संस्कृती लोकप्रिय झाली आणि चहा उच्चभ्रू जीवनशैलीचा भाग बनला.


भारतात ब्रिटिशांनी सुरू केली चहाची लागवड : भारतामध्ये चहाचा प्रवेश 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीमार्फत झाला. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतात चहा लागवडीचे प्रयोग सुरू केले. 1823 च्या सुमारास आसाममध्ये नैसर्गिक चहाच्या वनस्पती सापडल्या आणि त्यानंतर आसाम व दार्जिलिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चहा उत्पादन सुरू झाले. हळूहळू भारत जगातील प्रमुख चहा उत्पादक देशांपैकी एक बनला. सुरुवातीला ब्रिटिश पद्धतीचा ब्लॅक टी लोकप्रिय होता. मात्र भारतीयांनी त्यात दूध, साखर, आलं, वेलची आणि मसाले मिसळून 'मसाला चहा'ची वेगळी ओळख निर्माण केली.


मणिराम दिवाण : भारतीय चहा उद्योगाचे जनक : आज जगभर प्रसिद्ध असलेल्या आसाम चहामागे मोलाचं योगदान असलेलं नाव म्हणजे मणिराम दिवाण. त्यांना भारतातील पहिले भारतीय चहा उद्योजक मानलं जातं. 1806 मध्ये आसाममध्ये जन्मलेल्या मणिराम दिवाण यांनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीत अधिकारी म्हणून काम केलं. 1820 च्या दशकात त्यांनी आसाममधील सिंगफो आदिवासी समाज चहासारख्या वनस्पतींचा वापर करत असल्याची माहिती ब्रिटिशांना दिली. त्यानंतर तपासणीत आसाममध्ये नैसर्गिक चहाची झाडं असल्याचं स्पष्ट झालं आणि भारतातील चहा उद्योगाची पायाभरणी झाली. पुढं त्यांनी स्वतः जोरहाट परिसरात "चिन्नामारा टी इस्टेट" आणि "सेंगलुंग टी इस्टेट" सुरू केल्या. त्यामुळं ते भारतातील पहिले भारतीय चहा उत्पादक ठरले. 1857 च्या स्वातंत्र्य संग्रामात सहभाग घेतल्यामुळे ब्रिटिशांनी त्यांना अटक केली आणि 1858 मध्ये फाशी दिली. आज आसाम जगातील सर्वात मोठ्या चहा उत्पादक प्रदेशांपैकी एक मानला जातो आणि मणिराम दिवाण भारतीय उद्योजकतेचे प्रेरणास्थान म्हणून ओळखले जातात.


हजारो उद्योजक आणि रोजगार निर्माण करणारा चहा : भारतातील चहा उद्योग हा देशाच्या कृषी आणि निर्यात क्षेत्रातील महत्त्वाचा उद्योग मानला जातो. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा चहा उत्पादक देश असून देशात उत्पादित होणाऱ्या चहापैकी सुमारे 80 टक्के चहा देशांतर्गत वापरला जातो. भारतीय चहाला दार्जिलिंग, आसाम आणि निलगिरी यांसारख्या भौगोलिक ओळखीमुळे जागतिक बाजारात मोठी मागणी आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये भारतात सुमारे 1369.98 दशलक्ष किलो चहा उत्पादन झाले, जे 2024 च्या तुलनेत सुमारे 5 टक्क्यांनी अधिक होते. त्याचबरोबर 2025 मध्ये भारताच्या चहा निर्यातीतही मोठी वाढ झाली असून निर्यात 280.4 दशलक्ष किलोपर्यंत पोहोचली. चहा निर्यातीमधून देशाला सुमारे 8488 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. "भारतातील चहा उद्योगात आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ ही प्रमुख उत्पादक राज्ये आहेत. चहा उद्योगामुळं लाखो कामगारांना रोजगार मिळतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठा आधार मिळतो. मात्र हवामान बदल, अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा आणि उत्पादन खर्च वाढणे ही या उद्योगासमोरील प्रमुख आव्हाने मानली जात आहेत," अशी माहिती चहा विक्रेता असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप वाडकर यांनी दिली.


रेल्वे, टपरी आणि 'कटिंग चहा' : 1900 नंतर रेल्वे विस्तारामुळे चहा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला. रेल्वे स्थानकांवरील "चाय… चाय…" ची हाक भारतीय प्रवास संस्कृतीचा भाग बनली. याच काळात रस्त्याच्या कडेला चहाच्या टपऱ्यांची संस्कृती वाढली. मुंबईचा कटिंग चहा हा शहराच्या धावपळीचं प्रतीक मानला जातो. कमी वेळ, कमी पैसे आणि पटकन मिळणारी ऊर्जा यामुळे कटिंग चहा लोकप्रिय झाला. आजही पत्रकार, टॅक्सी चालक, कॉलेज विद्यार्थी, ऑफिस कर्मचारी आणि व्यापारी दिवसातून अनेकदा कटिंगवर भेटतात. अनेक बातम्या, चर्चा आणि व्यवहार या छोट्या ग्लासाभोवतीच ठरतात.


जगभर बदलत गेलेला चहा : पाण्यानंतर जगात सर्वाधिक प्यायले जाणारे पेय म्हणजे चहा. ग्रीन टी, ब्लॅक टी, व्हाईट टी, ऊलाँग टी, हर्बल टी, मॅचा टी, बबल टी आणि फ्लेवर्ड टी असे अनेक प्रकार जगभर लोकप्रिय झाले आहेत. जपानमध्ये 'टी सेरेमनी' ही सांस्कृतिक परंपरा आहे. इंग्लंडमध्ये 'इव्हनिंग टी' प्रसिद्ध आहे. मध्यपूर्वेत पुदिन्याचा चहा लोकप्रिय आहे. तर भारतात मसाला चहा वेगळीच ओळख निर्माण करतो.

चहा आणि आरोग्य : "अनेक लोक दिवसाची सुरुवात चहाने करतात कारण तो ताजेतवाने वाटतो. आलं, तुळस किंवा वेलची घातलेला चहा सर्दीत आराम देतो, असा अनेकांचा अनुभव आहे. ग्रीन टी वजन नियंत्रणासाठी लोकप्रिय झाला आहे. मर्यादित प्रमाणात घेतलेला चहा शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, जास्त साखर आणि दिवसातून वारंवार चहा पिणे टाळावे, असा सल्लाही डॉक्टर देतात," असं संदीप वाडकर यांनी सांगितलं.


चहा टपरी म्हणजे छोटं सोशल मीडिया! : सोशल मीडिया येण्यापूर्वी लोक भेटून गप्पा मारायचे ठिकाण म्हणजे चहाची टपरी. आजही नोकरीपासून क्रिकेटपर्यंत, राजकारणापासून सिनेमांपर्यंत प्रत्येक विषयावर चर्चा टपरीवर रंगते. काही जण गंमतीनं "देशातील अर्धं राजकारण चहावर ठरतं" असंही म्हणतात.


चहा उद्योगासमोरील आव्हानं : आपण सहजपणे चहाचा कप हातात घेतो, पण त्यामागे लाखो कामगारांची मेहनत असते. आसाम, दार्जिलिंग आणि निलगिरीसारख्या भागात हजारो महिला दिवसभर कोवळी चहाची पानं तोडण्याचं काम करतात. हवामान बदल, अनियमित पाऊस आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळं चहा उद्योगासमोर मोठी आव्हानं उभी आहेत. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय चहा दिन हा केवळ चहा पिण्याचा दिवस नसून, या उद्योगाशी जोडलेल्या लोकांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याचाही दिवस मानला जातो.


"एक कप चहा" आणि आठवणींचा सुगंध : काहींसाठी चहा म्हणजे आईच्या हातची सकाळ. काहींसाठी कॉलेज कॅन्टीनमधल्या मित्रांच्या आठवणी. काहींसाठी पावसातली प्रेमकथा, तर काहींसाठी रात्री उशिरापर्यंत काम करताना मिळालेली साथ. चहा विक्रेता असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप वाडकर यांनी सांगितलं की, "चहा हा केवळ व्यवसाय नाही तर लोकांना जोडणारी भावना आहे. मी स्वतः बीकॉम ग्रॅज्युएट असूनही नोकरीपेक्षा स्वतःचा चहाचा व्यवसाय निवडला. स्वतःचा व्यवसाय कधीही अधिक समाधान देणारा असतो." तर एकूण काय आज जग कितीही बदललं तरी चल, चहा घेऊन येऊ हे वाक्य भारतीयांच्या आयुष्यात कधीच जुनं होणार नाही.

हेही वाचा :

  1. वाढत्या उन्हाचा आणि इंधन टंचाईचा शिर्डीच्या अर्थकारणाला जबर फटका; हजारो कुटुंबांवर आर्थिक संकट
  2. शासकीय नोकर भरतीत उमेदवारांचा विनाकारण हस्तक्षेप नको, प्रक्रिया वेळेतच पूर्ण व्हायला हवी : मुंबई उच्च न्यायालय
  3. राज ठाकरेंना मोठा दिलासा: ठाणे न्यायालयानं रेल्वे भरती आंदोलन 2008 प्रकरणात केली निर्दोष मुक्तता

TAGGED:

चहा
आंतरराष्ट्रीय चहा दिन
मणिराम दिवाण
चहाप्रेमी
INTERNATIONAL TEA DAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.