भुदरगडच्या जंगलात दुर्मीळ 'रक्तलोचन घुबडा'चा अधिवास, संवर्धनासाठी वन्यजीव अभ्यासकांचा आग्रह
कोल्हापूरच्या भुदरगड जंगलात दुर्मीळ रक्तलोचन घुबडाचा (Mottled Wood Owl) अधिवास आढळला. जैवविविधतेचे प्रतीक असलेल्या या पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी वन्यजीव अभ्यासकांनी संरक्षणाची गरज व्यक्त केली आहे.
Published : August 4, 2026 at 7:37 PM IST
कोल्हापूर : शरीरावर पांढऱ्या आणि राखाडी रंगाचे सुंदर ठिपके आणि पट्टे असलेलं, जंगलात सहज लपून राहण्याची क्षमता असलेले दुर्मीळ 'रक्तलोचन घुबड' (Mottled Wood Owl) सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतील कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील जंगलात आढळलं आहे. जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट मानल्या जाणाऱ्या या परिसरात या दुर्मीळ घुबडाचा नैसर्गिक अधिवास असणं म्हणजे आपल्या भागात अतिशय घनदाट जंगलं असल्याचं प्रतीक आहे. हा अधिवास टिकवण्यासाठी शाश्वत संवर्धनाचा प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचं वन्यजीव अभ्यासक अभिषेक शिर्के यांनी सांगितलं.
दुर्मीळ पक्ष्याची सुंदर छायाचित्रे कॅमेऱ्यात टिपली : गुजरातपासून केरळपर्यंत पसरलेल्या पश्चिम घाटात समृद्ध जैवविविधता भरली आहे. येथे अनेक दुर्मीळ पशू, पक्षी, सर्प आणि कीटकांच्या प्रजाती आढळतात. घुबडांच्या अनेक प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर असताना, रक्तलोचन घुबड भुदरगड तालुक्यातील गारगोटी परिसरातील जंगलात वन्यजीव छायाचित्रकार पक्षी अभ्यासक अमोल किरण शिरोडकर यांच्या निदर्शनास आलं. त्यांनी या दुर्मीळ पक्ष्याची सुंदर छायाचित्रं आपल्या कॅमेऱ्यात टिपली. या घुबडाचं शास्त्रीय नाव Strix Ocellata असून, हा पक्षी प्रामुख्यानं घनदाट जंगलं, बागा आणि दाट झाडी असलेल्या भागात आढळतो. निशाचर स्वभावामुळं दिवसा त्याचं दर्शन अत्यंत दुर्मीळ असतं. खार, उंदीर, सरडे, सरपटणारे प्राणी, खेकडे आणि विविध कीटक हे त्याचं प्रमुख खाद्य आहे.
घुबडांची महत्त्वाची भूमिका : पश्चिम घाटात पिंगट वनघुबड, मत्स्य घुबड, महाकौशिक, बहिरी घुबड, पट्टेरी रानपिंगळा आणि हुमा घुबड अशा अनेक प्रजाती आढळतात. मानवी हस्तक्षेपापासून त्यांच्या अधिवासाचं संरक्षण करणं गरजेचं असून, या पक्ष्यांचं संवर्धन झाल्यास जंगलातील पर्यावरणीय समतोलही टिकून राहतो, असं वन्यजीव अभ्यासकांचं मत आहे. कोल्हापूर बर्ड्स संस्थेचे वन्यजीव अभ्यासक अभिषेक शिर्के यांनी सांगितलं की, ज्या जंगलात घुबडांची संख्या अधिक असते, ते जंगल अधिक निरोगी मानलं जातं. घुबड अन्नसाखळीचं संतुलन राखण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या शरीराची रचना, आवाज न करता उडण्याची क्षमता आणि रात्री शिकार करण्याची पद्धत यामुळं ते जंगलातील प्रभावी पर्यावरणरक्षक ठरतात. त्यामुळं त्यांच्या संवर्धनाकडं विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे.
अधिवासाच्या संरक्षणासाठी वन विभागाचे प्रयत्न : कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड आणि गारगोटी परिसरात दुर्मीळ रक्तलोचन घुबडाचा अधिवास असल्याची नोंद आहे. या भागात इतरही अनेक दुर्मीळ वन्यजीव आढळतात. जैवविविधतेनं समृद्ध असलेल्या या परिसराचं संरक्षण करण्यासाठी आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी वन विभाग सातत्यानं प्रयत्न करत असल्याची माहिती वनक्षेत्र अधिकारी अविनाश तायनाक यांनी दिली.
काळ्या जादूच्या गैरसमजांमुळं घुबडांना धोका : हिंदू संस्कृतीत घुबडाला देवी लक्ष्मीचं वाहन म्हणून मोठं स्थान आहे. मात्र, काळ्या जादूशी संबंधित गैरसमजांमुळं काही ठिकाणी घुबडांची अवैध तस्करी आणि शिकार केली जाते. वन विभागानं अशा तस्करीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवलं असलं, तरी समाजातील घुबडांविषयीचे गैरसमज दूर होणं आवश्यक आहे. लोकजागृती वाढल्यास या पर्यावरणरक्षक पक्ष्याचं अस्तित्व आणि नैसर्गिक अधिवास कायम सुरक्षित राहतील, असा विश्वास वन्यजीव अभ्यासकांनी व्यक्त केलाय.
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