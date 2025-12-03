ETV Bharat / state

जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त शिवशाहीर डॉ. विजय तनपुरे यांची 3000 फूट उंच भरारी

जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त बुधवारी सकाळी शिवशाहीर डॉ. विजय तनपुरे यांची 3000 फूट उंचीवर भरारी घेतली. ही संपूर्ण ऐतिहासिक सफर उद्योजक विजय सेठी यांनी घडवून आणली.

डॉ. विजय तनपुरे यांची 3000 फूट उंच भरारी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 1:54 PM IST

अहिल्यानगर : जागतिक दिव्यांग दिनाच्या औचित्यानं शिवशाहीर आणि प्रेरणादायी वक्ते डॉ. विजय तनपुरे यांनी बुधवारी लोणावळ्यातील ऍम्बी व्हॅली एअरपोर्टवरून 3 हजार फूट उंचीवर हमरशूट पॅरामोटार उड्डाण करत विक्रम नोंदवला. या ऐतिहासिक साहसी उपक्रमाचं नियोजन, मार्गदर्शन आणि संपूर्ण व्यवस्था उद्योजक कॅप्टन विजय सेठी यांनी केली. 'दोन विजय एकत्र आले आणि हा विजय घडला' या अर्थपूर्ण संदेशासह हा अनोखा उपक्रम साकार करण्यात आला.

आणखी एक इतिहास घडवण्यात यशस्वी : "माझा विजय आकाशात दिसतोय आणि विजय सेठी यांचा विजय माझ्या मनात आहे. या शब्दांतून साहसातील धैर्य आणि आनंद स्पष्ट दिसून येत होता. ही घटना फक्त धाडसाची नाही तर प्रेरणादायी संदेशाचीही आहे. 1993 साली माझ्या पहिल्या पोवाडा कॅसेटचे प्रकाशन करणारेही विजय सेठीच होते. तब्बल तीन दशकांनंतर दोन्ही विजय पुन्हा एकत्र येऊन आणखी एक इतिहास घडवण्यात यशस्वी झाले," असं डॉ. तनपुरे म्हणाले. या साहसातून डॉ. तनपुरे यांनी धैर्य, जिद्द आणि क्षमतेचा प्रभावी संदेश दिला. तसंच जागतिक दिव्यांग दिनाच्या निमित्तानं समाजात सकारात्मक ऊर्जा पसरवली. त्यांनी सिद्ध केलं की, दिव्यंगत्व किंवा कोणतंही आव्हान आपली उड्डाण क्षमता कमी करू शकत नाही.

डॉ. विजय तनपुरे यांची 3000 फूट उंच भरारी (ETV Bharat Reporter)

उपक्रम साहसी अनुभव नव्हे तर प्रेरणादायी संदेशाचे प्रतीक : उड्डाणानंतर उपस्थितांनी डॉ. तनपुरे व विजय सेठी यांचं कौतुक केलं. हा उपक्रम फक्त एक साहसी अनुभव नव्हता, तर प्रेरणादायी संदेशाचे प्रतीक बनला. यातून दिव्यांग व्यक्तींसह समाजातील सर्वांना प्रेरणा दिली. जागतिक दिव्यांग दिनी डॉ. तनपुरे यांनी आकाशात विजय झळकवून धैर्य आणि जिद्दीची उजळणी केली. या साहसातून धैर्य, जिद्द आणि क्षमता यांचा प्रभावी संदेश देत जागतिक दिव्यांग दिनाचा अर्थपूर्ण उत्सव शिवशाहीरांनी आकाशात उजळून टाकला आहे.

जागतिक दिव्यांग दिनाचा इतिहास : जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करण्याची घोषणा संयुक्त राष्ट्रांनी 1992 मध्ये महासभेच्या ठरावाद्वारे केली होती. हा वार्षिक साजरा सर्वसाधारण सभेच्या ठराव 47/3 अंतर्गत घोषित करण्यात आला होता. त्याचा उद्देश समाजाच्या सर्व क्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क आणि कल्याण यांना प्रोत्साहन देणं आहे. याशिवाय राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या स्थितीबद्दल जागरूकता निर्माण करणं आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये 2006 मध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवरील अधिवेशन स्वीकारण्यात आलं.

जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करण्याची आवश्यकता का आहे? : बहुतेक लोकांना माहित नाही की त्यांच्या परिसरात किती दिव्यांग नागरिक आहेत. त्यांना समाजात त्यांचे हक्क मिळत आहेत की नाही. चांगलं आरोग्य आणि स्वाभिमान मिळविण्यासाठी त्यांना समाजातील इतर लोकांकडून मदतीची आवश्यकता असते. परंतु सहसा लोक असं करत नाहीत. सामान्य लोकांना दिव्यांग व्यक्तींच्या वास्तविक स्थितीबद्दल सांगण्यासाठी आणि जागरूक करण्यासाठी जागतिक दिव्यांग दिन साजरा केला जातो.

