जागतिक नृत्य दिन : -18°C तापमानातही नृत्याची अखंड सेवा; अन्नपूर्णा बेस कॅम्पवर भरतनाट्यम सादर करून केला विक्रम

कोल्हापूरच्या संयोगिता पाटीलने अन्नपूर्णा बेस कॅम्पवर भरतनाट्यम सादर करून विक्रम केला आणि अनेक विद्यार्थिनी घडवल्या आहेत.

Dance artist Sanyogita Patil
नृत्यकलाकार संयोगिता पाटील (ETV Bharat Reporter)
Published : April 29, 2026 at 7:04 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 7:36 PM IST

कोल्हापूर : नृत्य ही साधना आहे, नृत्याशिवाय माझ्या आयुष्यात कोणतीच गोष्ट महत्त्वाची नाही, माझ्या श्वासाप्रमाणे मी अखंड या कलेची सेवा करणार असा ठाम निर्धार केलेल्या कोल्हापुरातील संयोगिता पाटीलने वयाच्या अवघ्या चौथ्या वर्षी नृत्य करायला सुरुवात केली. या क्षेत्रात येऊन नवं काही तरी करण्याची उमेद बाळगलेल्या संयोगिताने जगातील 10 क्रमांकाचे उंच शिखर असलेल्या अन्नपूर्णा बेस कॅम्पवर भरतनाट्यम सादर करून विक्रम प्रस्थापित केलाय. गेली 25 वर्षे कलाविष्कार सादर करत अनेक मुलींना प्रशिक्षित करणाऱ्या नृत्य कलाकार संयोगिता पाटीलचा प्रेरणादायी प्रवास पाहूया आजच्या जागतिक नृत्य दिनानिमित्त...

अशी लागली संयोगिताला नृत्याची आवड : कोल्हापुरातील राजारामपुरीत राहणाऱ्या शोभा पाटील या टेलरिंग व्यवसाय करायच्या. मात्र, त्यांना प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमामालिनी यांच्या अभिनयाचं भयंकर वेड होतं. आपला व्यवसाय सांभाळत बॉलीवूडच्या ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यांचा प्रत्येक चित्रपट त्या आवडीनं पाहायच्या. आपल्या पोटीही मुलगीच व्हावी आणि ती नृत्यांगना असावी अशी त्यांची मनोमन इच्छा होती. घडलंही तसंच शोभा यांच्या पोटी जन्म घेतलेल्या संयोगिताला नृत्याची आवड लागली आणि वयाच्या अवघ्या चौथ्या वर्षापासून तिनं नृत्य कला जोपासण्यासाठी विविध ठिकाणी प्रशिक्षण घेतलं. यासोबत तिनं शिक्षणही सुरू ठेवलं, शालेय आणि महाविद्यालयीन स्पर्धांमध्ये संयोगिताने उल्लेखनीय कामगिरी केली.

प्रतिक्रिया देताना नृत्यकलाकार संयोगिता पाटील (ETV Bharat Reporter)

नृत्यांगनांसाठी प्रशिक्षण केंद्र : पुढे पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण ही भरतनाट्यम मधूनच पूर्ण केलं. टी. रवींद्र शर्मा, डॉ. संध्या पुरेच्या, अमृता जंबोलीकर, धनश्री आपटे, गुरु वसंतराव कुलकर्णी, बद्रीनाथ कुलकर्णी, प्रियदर्शनी सरदेसाई, हेमसुवर्ण मिरजकर, राजश्री मायदेव या गुरुवर्यांनी वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार कोल्हापूर आणि पुणे इथं या क्षेत्रात येणाऱ्या नृत्यांगनांसाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करत आतापर्यंत सुमारे 350 नव्या नृत्यकलाकारांना प्रशिक्षित करत संयोगिताने दुसरी पिढी घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

-18 अंश सेल्सिअस तापमानात भरतनाट्यम : नृत्यांगना संयोगिता पाटीलने कोल्हापुरातील तपस्यासिद्धी स्कूल ऑफ भरतनाट्यमच्या 17 ध्येयवेड्या सदस्यांना सोबत घेत 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी माउंट एव्हरेस्टच्या दिशेनं प्रवास सुरू केला होता. एव्हरेस्टची चढाई मोहीम सुरू केल्यानंतर थेंगबोचे मॉनेस्ट्री, एव्हरेस्ट बेस कॅम्प आणि काला पत्थर अशा तीन ठिकाणी भरतनाट्यम नृत्य सादर केलं. पहिलं सादरीकरण 12 हजार 687 फूट उंचीवर थेंगबोचे मॉनेस्ट्री या ठिकाणी झालं, तर दुसरं सादरीकरण 17 हजार 650 फूट उंचीवर एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर पार पडलं. त्यानंतरचा प्रवास आणखी कठीण आणि धैर्याची परीक्षा घेणारा ठरला. तब्बल -18 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरलेल्या तापमानात, पूर्ण मनोबल एकवटून त्यांनी 18,200 फूट उंचीवर भरत नाट्यम सादर करुन परत नव्या विक्रमाची नोंद केली. यात संयोगिताने घेतलेला पुढाकार वाखाणण्याजोगा होता, तर हा विक्रम म्हणजे आत्मविश्वास वाढवणारा होता अशी प्रतिक्रिया संयोगिता पाटीलने दिली.

सर्व कला एकाच छताखाली देण्याचा मानस :आई शोभा पाटील यांच्या इच्छेनुसार या कलेत आपण प्राविण्य मिळवलं. आता एकाच छताखाली भरतनाट्यम, कथक यासारख्या कलाविष्कारांची आवड असलेल्या नव्या पिढीतील होतकरू मुलींना घडवण्यासाठी गुरुकुल स्थापन करण्याचा मानस नृत्यांगना संयोगिता पाटीलने व्यक्त केला. कलानगरी असलेल्या कोल्हापुरातून पुण्यापर्यंत आणि तिथून एव्हरेस्ट बेस कॅम्प सारख्या कमी ऑक्सिजन असलेल्या ठिकाणी नृत्यकला सादर करण्याची प्रेरणा कलानगरी कोल्हापुरातूनच मिळाल्याची भावनाही संयोगिताने व्यक्त केली.

हेही वाचा -

  1. माळेगाव यात्रेत लावणी कलावंतांचे दमदार अदाकारीसह ठुमके; रसिकांनीही धरला ठेका
  2. साई दरबारात गाजलं तामिळनाडूतील प्रसिद्ध कुम्मी नृत्य ; भाविकांसह ग्रामस्थांनी दिली मनमुराद दाद - Kummi Folk Dance In Shirdi Temple
  3. आई अंबेला समर्पित 'विश्वंभरी स्तुती'वर नीता अंबानीचा मंत्रमुग्ध करणार डान्स परफॉर्मन्स
संपादकांची शिफारस

