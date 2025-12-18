विदर्भात जागतिक ‘एआय’ संवादाचा इतिहास घडणार; अमरावतीत होणार आंतरराष्ट्रीय AI परिषद
अमरावतीतील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात 'ICAIISD-2025' आंतरराष्ट्रीय AI परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : December 18, 2025 at 8:29 PM IST
अमरावती : तंत्रज्ञानाच्या युगात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित ‘ICAIISD-2025’ या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती येथे 19 आणि 20 डिसेंबर 2025 रोजी करण्यात आलं आहे. या परिषदेमुळं संशोधन, नवोन्मेष आणि समाजविकासाचा जागतिक संवाद प्रथमच विदर्भाच्या भूमीत साकार होणार आहे.
देश-विदेशातील नामवंत शास्त्रज्ञ राहणार उपस्थित : शुक्रवारी, (19 डिसेंबर) सकाळी 9 वाजता परिषदेचं उद्घाटन होणार असून, देश-विदेशातील नामवंत शास्त्रज्ञ, संशोधक आणि उद्योजक यांची उपस्थिती असणार आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सचिन मांडवगणे राहणार असून, प्रमुख अतिथी म्हणून बंगळुरू येथील आयआयएसीचे ज्येष्ठ प्राध्यापक डॉ. फणिंद्र कुमार यलवर्थी मार्गदर्शन करतील. तसंच न्यूरोसिनॅप्टिकचे समीर सावरकर, सी-कॅम्पचे डॉ. निरंजन जोशी आणि डॉ. रविंद्र केसकर यासारख्या तज्ज्ञांची उपस्थिती परिषदेला लाभणार आहे.
13 संशोधन प्रबंध सादर केले जाणार : या परिषदेत शेती, आरोग्य, शिक्षण, स्मार्ट सिटी, सौरऊर्जा आणि ग्रामीण विकास यासह एकूण 13 महत्त्वाच्या विषयांवर 13 संशोधन प्रबंध सादर केले जाणार आहेत. या संशोधन प्रबंधांचं प्रकाशन स्प्रिंगर नेचरसारख्या जागतिक स्तरावरील नामांकित प्रकाशन संस्थेमार्फत केलं जाणार आहे.
तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधण्याची संधी : विदर्भातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळावी आणि स्थानिक समस्यांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाय शोधता यावेत, हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. टाटा मोटर्स आणि टीसीएससारख्या नामांकित उद्योगांचं सहकार्य लाभलेली ही परिषद तंत्रज्ञान क्षेत्राला नवी दिशा देणारी ठरेल, अशी माहिती प्राचार्य डॉ. आशिष महल्ले यांनी दिली.
