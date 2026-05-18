राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षातील अंतर्गत कलह टोकाला; पक्षफुटीची शक्यता वाढली?
राष्ट्रवादी (अजित पवार ) पक्षातील धुसफूस समोर येत असताना पक्ष फुटण्याच्या वाटेवर आहे का, याबाबत चर्चा आहे. जाणून घ्या, सविस्तर बातमी
Published : May 18, 2026 at 6:03 PM IST
मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षातील अंतर्गत अस्वस्थता पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पक्षात फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे संकेत सत्ताधारी आघाडीतील काही नेत्यांकडून दिले जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या पत्रातून प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांची नावे वगळण्यात आल्याचं समोर आलं. त्यानंतर तटकरे आणि पटेल यांनी शरद पवारांची घेतलेली भेट, तसेच या दोन्ही नेत्यांच्या क्षमतेबाबत शरद पवारांनी केलेले सूचक समर्थनात्मक वक्तव्य यामुळे राजकीय चर्चांना अधिक उधाण आलं आहे. या सर्व घडामोडींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षात नेमके काय सुरू आहे? पक्षातील अंतर्गत समीकरणे कोणत्या दिशेने बदलत आहेत, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
राष्ट्रवादी (अजित पवार ) पक्ष फुटण्याच्या वाटेवर? - अजित पवार यांनी 2023 मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष फोडून भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सहभाग घेतल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत फेरबदलांची चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे आणि राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेल यांना डावल्याच्या घडामोडी निवडणूक आयोगाच्या पत्राद्वारे एकदा नाही तर दोनवेळा घडल्या आहेत. त्यानंतर अचानक प्रफुल्ल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांनी शरद पवारांची भेट घेतली. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांचं वक्तव्य महत्वाचं मानलं जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत घडामोडींवर भाष्य करताना प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना पाठिंबा दर्शवला. ते म्हणाले, “दुसऱ्या पक्षात काय घडत आहे, यावर भाष्य करण्याची मला गरज नाही. मात्र, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी अनेक वर्षे माझ्यासोबत काम केले आहे. त्यांनी विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या क्षमतेची मला पूर्ण जाणीव आहे. कदाचित त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वाचं त्यांच्याबाबत वेगळे मत असू शकते.” सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांची भेट ही त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी असल्याचं सांगितलं असलं, तरी त्यानंतर शरद पवारांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे पक्षातील अंतर्गत वादाच्या चर्चांना अधिक बळ मिळालं आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार) पक्षांसोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यानं या अंतर्गत कलहाबाबत भाष्य केलं आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट हे ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, “राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार ) पक्षात जी मनं दुभंगली आहेत, ती परत जोडली जातील असं वाटत नाही. आताच्या ज्या घडामोडी घडताना दिसत आहे, त्या पक्षफुटीच्या उंबरठ्यावर असतानाचे संकेत आहेत. हे सर्व पाहता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत उद्रेक होणार आहे.”
दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहीत पवार यांनी 22 आमदारांसह सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल हे भाजपमधूनच निवडणूक लढवणार असल्याचा दावा केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अस्वस्थतेचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे माजी खासदार आणि पक्ष प्रवक्ते आनंद परांजपे यांचा राजीनामा आहे. पक्षातील नेत्यांच्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या जागेचा राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी परांजपे इच्छुक होते. मात्र, अंतर्गत चर्चांमध्ये त्यांना दुय्यम स्थान देण्यात आल्याची भावना होती. यामुळे पुढील काही दिवसांत अनेक राजकीय घडामोडी घडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पार्थ पवारांचे पक्षावर वर्चस्व ? सुनेत्रा पवार यांनी मोठे पुत्र आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली आहे. तर धाकटे पुत्र जय पवार यांच्याकडे पक्ष सचिवपदासह शिस्तपालन समितीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
जय पवार यांच्याकडे पक्षाच्या निधी आणि बँक खात्यांच्या देखरेखीची जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे. पवार कुटुंब सुनेत्रा, पार्थ आणि जय पवार यांच्या मंजुरीशिवाय कोणताही आर्थिक व्यवहार होऊ शकणार नाही, असं सांगितलं जातं आहे. यापूर्वी पक्षाच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार, कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि कोषाध्यक्ष वाय. पी. त्रिवेदी हे तिघे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते होते. मात्र, आता निर्णयप्रक्रियेवर पूर्णपणे पवार कुटुंबाचे वर्चस्व निर्माण झाल्याची माहिती आहे.
वरिष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, “हा पक्ष पवार कुटुंबाचा आहे, तो आम्हीच चालवणार अशा अविर्भावात पार्थ पवार हे पक्ष चालवत आहे. पक्ष वाढीसाठी ज्येष्ठ आणि तरूणांचा समन्वय असणं गरजेचं आहे. पण, याचा अभाव पक्षात दिसतो आहे. त्यामुळेच अजित पवार गेल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात पक्षात धुसफूस सुरू झाली. त्यामुळे नाराजी आणि अविश्वासाचं वातावरण तयार झालं. भविष्यात पक्ष फुटण्याची शक्यता अधिक आहे.” यामुळे पुढच्या काही दिवसांत नेमकं काय घडतंय? याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे.
