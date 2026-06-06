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नागपुरातील नंगा पुतळ्याचा रंजक इतिहास, भारतातील अशा प्रकारचा एकमेव पुतळा असल्याचा दावा

पुतळा बघताना नग्न बालक नजरेस पडतो, त्यामुळे त्यामागे असलेला अर्थ कुणीही समजूनच घेतलेला नाही. पुतळा दोन हातांच्या संरक्षणात उभा आहे. धनंजय टिपले यांचा खास रिपोर्ट.

गजबजलेल्या चौकातील नंगा पुतळा
गजबजलेल्या चौकातील नंगा पुतळा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 4:39 PM IST

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नागपूर - आपल्या देशातील प्रत्येक शहरात, तालुक्यात आणि बहुतांश गावात देखील महापुरुषांचा एक तरी पुतळा बघायला मिळतोच. प्रत्येक पुतळ्यामागे एक इतिहास आणि गाथा असते. प्रत्येक पुतळा हा इतिहासाचा एकप्रकारे मूक साक्षीदार असतो, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पुतळे एका विशिष्ट काळाची किंवा कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्त्वाची कहाणी सांगत असतात. पुतळा भूतकाळाशी जोडणारा एक जिवंत दुवा असतो. पुतळे जरी बोलत नसले तरी इतिहासाची पाने उलगडत असतात. असाच एक पुतळा नागपूर शहराची ओळख बनलाय. या पुतळ्याची अनेक वैशिष्ट्यं आहेत, ती म्हणजे केवळ नागपूरच नाही तर विदर्भातील सर्वात मोठ्या कापड बाजारात हा पुतळा गेल्या 46 वर्षांपासून नग्न अवस्थेतत विराजमान आहे. या पुतळ्याती बालक नग्न असल्यानं त्याला 'नंगा पुतळा' नावानेच ओळखलं जातं. कदाचित देशातील अशा प्रकारचा हा एकमेव पुतळा असेल.

अधिकृतपणे येथील चौकाचं नाव 'श्री वल्लभाचार्य' चौक असं असलं तरी नागपूरकर आजही या परिसराला 'नंगा पुतळा' चौक म्हणूनच ओळखतात. इतवारी भागातील एखादा पत्ता सांगताना "नंगा पुतळा चौक" असंच सांगितलं जातं. मात्र,गेल्या काही वर्षांत नंगा पुतळ्याची अतिशय दुरवस्था झाली आहे, त्यामुळे स्थानिकांनी देखील चिंता व्यक्त केली आहे. ही केवळ एका चौकाची गोष्ट नसून, दुर्दैवी घटनेत मृत्यू झालेल्या बालकाच्या स्मृतीचे आणि नागपूरच्या सामाजिक इतिहासाचे हे प्रतीक आहे.

नंगा पुतळ्याचा इतिहास काय सांगतो - इतवारी भागात 'नंगा पुतळा' स्थापन करण्याचा इतिहास फारच रंजक आहे. यामध्ये अनेकांच्या भावना आहे, तर काहींसाठी हा आठवणींचा चौक आहे. तो दिवस होता ९ नोव्हेंबर १९७१ चा. इतवारीच्या गर्दीच्या भागात 'मुन्ना' नावाच्या अवघ्या चार वर्षांच्या एक मुलाचा शहर बसच्या धडकेत मृत्यू झाला होता. त्यावेळी अपघाताच्या घटनेनं संपूर्ण परिसर हादरलेला होता. मुन्नाच्या अपघाती मृत्यू नंतर नागरिकांच्या मागणीनुसार त्या मार्गावरील शहर बस वाहतूक बंद करण्यात आली आणि मुलाच्या स्मरणार्थ चौकात स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गजबजलेल्या चौकातील नंगा पुतळा
गजबजलेल्या चौकातील नंगा पुतळा (ETV Bharat)



1980 साली पुतळा बसवण्यात आला - या मुलाचे आजोबा जे नागपूरचे एकेकाळी महापौर होते, त्यांनी यासाठी प्रामुख्यानं पुढाकार घेतला होता. नंतर 1980 मध्ये कलाकार मूलचंद पेंटर यांनी तयार केलेला पुतळा मुन्ना'चा मृत्यू झालेल्या स्थळी स्थापित करण्यात आला. एकेकाळी या पुतळ्याच्या अवती-भवती कारंजे, प्रकाशयोजना, सुशोभीकरण करण्यात आलं होतं. कालांतराने पुतळ्याची रंगरंगोटी उडाली, कारंजे देखील बंद पडले आणि स्मारकाची फारच दुरवस्था झाली आहे. नंगा पुतळा हा एका बालकाच्या स्मृतीतून निर्माण झालाय, शहरातील वाहतूक सुरक्षेबाबत जनजागृती करणारा भावनिक वारसा मानला जातो.

नंगा पुतळा'चा अर्थ समजून घेताना... - एका लहान मुलाचा नग्न अवस्थेत असलेला हा पुतळा अनेकांसाठी चेष्टा, मस्करीचा जरी विषय असला तरीही त्या पुतळ्या मागे महत्वाचा अर्थ लपला आहे. याबद्दल नागरिकांना माहिती नाही. बघताना केवळ नग्न बालक नजरेस पडतो, त्यामुळे त्यामागे असलेला अर्थ कुणीही समजूनच घेतलेला नाही. पुतळा दोन हातांच्या संरक्षणात उभा आहे. दोन हाताच्यामध्ये असलेला हा नग्न बालक बालसुरक्षा, ममता तसंच शांततेचं प्रतीक मानला जातो. पुतळा ज्या दोन हातात उभा आहे त्यापैकी एक हात एका पुरुषाचा तर दुसरा हात हा एका महिलेचा आहे. आई-वडिलांच्या हातात हा बालक सुरक्षित असल्याचे याचे दाखवण्यात आले आहे.


पुतळा केवळ शोभेची वस्तू नसतो तर... - शहरातील चौकाला ओळख अनेक कारणांमुळे मिळते असते. चौकात घडलेली एखादी घटना त्याला कारणीभूत असू शकते, किंवा चौकात असलेला महापुरुषाचा पुतळा, मंदिर, बाजारपेठ किंवा इमारत, प्रसिद्ध वास्तू, त्या- त्या ठिकाणचा इतिहास, स्मारकांसह जन मानसाशी जोडलेल्या आठवणी त्याला वेगळी ओळख देता असतात. पुतळा हा केवळ शोभेची वस्तू नसतो. अनेकदा तो पुतळा चौकाची ओळख आणि इतिहासाचे प्रतीक बनलेला असतो.

निधीची मागणी करणार, नगरसेवक - इतवारी प्रभागाचे नगरसेवक संजय बालपांडे यांना यासंदर्भात संपर्क केला असता ते म्हणाले की नंगा पुतळा प्रेम आणि वात्सल्याचे प्रतीक आहे. मधल्याकाळात महानगरपालिकेत प्रशासक असल्याने नंगा पुतळ्याचा विषय मागे पडला होता. मात्र,आता नंगा पुतळ्याचा मेंटेनन्स आणि सौंदर्यीकरण्यासाठी 25 लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करणार आहे.


नंगा पुतळ्याच्या संदर्भात उपाययोजना केल्या जातील, महापौर - नागपूर शहरातील सर्वच पुतळ्यांची जबाबदारी ही उपमहापौर यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने येत्या काही दिवसात एक बैठक देखील बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती नागपूर महानगरपालिकेच्या महापौर नीता ठाकरे यांनी दिली. महापुरुषांच्या पुतळ्याची एका विशिष्टवेळी (जयंती व पुण्यतिथी) निमित्ताने साफ सफाई आणि मेंटेनन्स केला जातो. मात्र, या नंगा पुतळ्याच्या संदर्भात माहिती मागवून त्या संदर्भात योग्य ती कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही महापौर नीता ठाकरे यांनी दिली आहे.

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NAKED STATUE IN NAGPUR
नंगा पुतळा
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