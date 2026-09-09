‘प्रेमविवाह’ केला म्हणून तरुणावर पिस्तूल, कोयत्याने हल्ला; पिंपळे निलखमध्ये खळबळ
प्रेमविवाह केल्याचा राग मनात धरून अमोल यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आली आहे.
Published : September 9, 2026 at 5:27 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : कुटुंबीयांच्या विरोधाला न जुमानता आंतरजातीय प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून तरुणावर पिस्तूल आणि कोयत्यानं जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना पिंपळे निलख परिसरात घडली. अमोल वीर या तरुणाला लक्ष्य करून त्याच्या पत्नीच्या भावांनी हा हल्ला केल्याचा आरोप आहे. हल्ल्यावेळी पिस्तूल हातातून खाली पडल्यानं अमोल यांचा जीव थोडक्यात बचावला. मात्र, या हल्ल्यात अमोल वीर यांच्यासह अनिकेत वीर आणि दीपक वीर हे दोघेही जखमी झाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना मंगळवारी (8 सप्टेंबर) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास पिंपळे निलख परिसरात घडली. अमोल वीर यांनी सुमारे चार महिन्यांपूर्वी कुटुंबीयांच्या मर्जीविरोधात जाऊन आंतरजातीय प्रेमविवाह केला होता. या विवाहाला पत्नीच्या कुटुंबीयांचा तीव्र विरोध असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पिस्तूल हातातून खाली पडल्याने मोठा अनर्थ टळला : प्रेमविवाह केल्याचा राग मनात धरून अमोल यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आली आहे. हल्ल्यादरम्यान पिस्तूल हातातून खाली पडल्याने मोठा अनर्थ टळला. मात्र, कोयत्याच्या हल्ल्यात अमोल यांच्यासह अनिकेत आणि दीपक वीर हे जखमी झाले. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
अमोल वीर यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी रोहन लांडगे, संदीप लांडगे, हर्षद लांडगे आणि अनिल लांडगे हे चौघे आल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी अमोल यांच्यावर पिस्तूल रोखून तसेच कोयत्यानं हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचं सांगण्यात येत आहे.
हल्ल्यादरम्यान आरोपींच्या हातातील पिस्तूल खाली पडल्यानं मोठा अनर्थ टळला. पिस्तूल खाली पडल्यामुळे अमोल यांचा जीव वाचला. मात्र, त्यानंतर कोयत्यानं हल्ला करण्यात आल्यानं अमोल यांच्यासह अनिकेत वीर आणि दीपक वीर हे तिघेही जखमी झाले. जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
गुन्हा दाखल : घटनेची माहिती मिळताच सांगवी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. प्राथमिक तपासानंतर पोलिसांनी रोहन लांडगे, संदीप लांडगे, हर्षद लांडगे आणि अनिल लांडगे या चौघांना ताब्यात घेतले आहे. आरोपींकडून हल्ल्यात वापरण्यात आल्याची घातक शस्त्रेही पोलिसांनी जप्त केली आहेत.
या प्रकरणी सांगवी पोलीस ठाण्यात प्राणघातक हल्ला तसेच बेकायदेशीररीत्या शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हल्ल्यासाठी वापरण्यात आलेले पिस्तूल आरोपींनी कोठून आणले, त्यांच्याकडे शस्त्र कसे आले, हल्ला पूर्वनियोजित होता का आणि या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. जखमी अमोल वीर यांच्याकडून पोलिसांकडून माहिती घेतली जात असून, त्यांच्या जबाबातून हल्ल्याची नेमकी पार्श्वभूमी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्रांचीही तपासणी केली जात आहे. पोलिसांच्या पुढील तपासातून हल्ल्यामागील कारण आणि संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट होणार आहे.