ETV Bharat / state

​उघड्या विहिरी बुजवण्याऐवजी सुरक्षित जलस्रोत’ म्हणून संवर्धन करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना साकडं

उघड्या विहिरी बुजवण्याऐवजी त्यांचा जलस्त्रोत म्हणून उपयोग करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं करण्यात आली.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 12, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : दररोजची पाण्याची समस्या वाढणारी बिलं याला ठाणेकर जनता कंटाळलेली आहे. ऐन उन्हाळ्यात तर पाण्याचा तुटवडा हा कायम आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जर पर्यायी मार्गांचा वापर केला, तर या समस्येची तीव्रता कमी करता येईल. म्हणूनच ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमींनी प्रशासनाला पर्यायी मार्ग सूचवले आहेत. राज्यातील उघड्या विहिरींमुळे घडणाऱ्या भीषण दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण अभ्यासक डॉ. प्रशांत रविंद्र सिनकर यांनी राज्य सरकारचं लक्ष वेधलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर केलं असून, विहिरी बुजवण्याऐवजी त्यांचा “सुरक्षित जलस्रोत” म्हणून जतन व संवर्धन करण्याची भूमिका ठामपणे मांडली आहे.

विहिरीत पडून अनेक अपघात : ​दिंडोरी आणि कंकराळा इथं विहिरीत पडून झालेल्या अलीकडील दुर्घटनांनी राज्यभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ विहिरी बुजवण्याची मागणी होत असली, तरी हा उपाय पर्यावरणदृष्ट्या घातक असल्याचे डॉ. सिनकर यांनी स्पष्ट केलं. विहीर ही भूजल पुनर्भरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, ती स्थानिक पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. विहिरी बुजवण्यामुळे भविष्यात पाणीटंचाईची समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

ठोस उपाययोजना राबवण्याची मागणी: ​या निवेदनात राज्य शासनानं तातडीनं काही ठोस उपाययोजना राबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये राज्यातील सर्व विहिरींची ‘सुरक्षा ऑडिट’ करून रिस्क मॅपिंग करणं, प्रत्येक विहिरीभोवती किमान चार फूट उंच संरक्षक भिंत व लोखंडी जाळी बसवणं, तसेच वनक्षेत्राजवळील विहिरींमध्ये वन्यजीवांसाठी ‘एस्केप रॅम्प’ तयार करणं यांचा समावेश आहे. याशिवाय, या कामांसाठी मनरेगा किंवा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून आर्थिक तरतूद करावी, तसेच रात्रीच्या वेळी अपघात टाळण्यासाठी विहिरींच्या परिसरात रेडियम पट्ट्या व इशारा फलक लावण्याचीही मागणी डॉ. सिनकर यांनी केली आहे.

विकास आणि पर्यावरणीय संतुलन यांचा समतोल : शासनाच्या धोरणाची आवश्यकता​ “विकास आणि पर्यावरणीय संतुलन यांचा समतोल राखणे ही काळाची गरज आहे. उघड्या विहिरी आज मानवी आणि वन्यजीवांसाठी अदृश्य मृत्यू सापळे ठरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी एकात्मिक धोरण आवश्यक आहे,” असे मत डॉ. सिनकर यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, या विषयावर राज्य शासनाने गांभीर्याने विचार करून लवकरात लवकर शास्त्रोक्त आणि पर्यावरणपूरक धोरण जाहीर करावे, अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा :

  1. समाजामध्ये परिवर्तन घडवण्याचं काम महात्मा फुले यांनी केलं; देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते फुले द्विशताब्दी वर्षाची सुरुवात
  2. अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर, 'या' जिल्ह्यातील शेतकरी लाभार्थी
  3. 'अंजली दमानिया यांच्याकडं खरात प्रकरणाचा सीडीआर कुठून आला? तपास केला जाणार'-मुख्यमंत्री

TAGGED:

SAFE WATER SOURCES
CM DEVENDRA FADNAVIS
उघड्या विहिरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
CM DEVENDRA FADNAVIS ON WATER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.