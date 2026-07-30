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नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे आले निदर्शनास; रेल्वेने काढले नोटिफिकेशन, वाचा नक्की प्रकार काय?

रेल्वे हद्दीत बांधकाम कराल तर तुम्हाला रेल्वे विस्तारावेळी अधिकचा मोबदला मिळेल, अशी काही नागरिकांची दिशाभूल केल्याचं रेल्वेच्या निदर्शनास आलंय. त्यानंतर रेल्वेने हा निर्णय घेतला आहे.

Central Railway NOC needed
मध्य रेल्वे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आवश्यक (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 8:08 PM IST

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मुंबई - रेल्वे जमिनीच्या सीमेपासून 30 मीटर अंतरावर नवीन बांधकाम करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे मध्य रेल्वेने बंधनकारक केलंय. यामुळे परवानगीशिवाय केलेले कोणतेही बांधकाम अनधिकृत मानले जाणार आहे, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. मात्र, आधीच अस्तित्वात असलेल्या नियम पुन्हा एकदा रेल्वे सर्वसामान्यांपर्यंत का पोहोचवत आहे? असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडू शकतो. यामागचं कारण म्हणजे काही लोकांची दिशाभूल करून मुद्दाम रेल्वेच्या 30 मीटरच्या हद्दीत बांधकाम करायला सांगितले जात असल्याचे रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनास आलंय. यावेळी रेल्वे हद्दीत बांधकाम कराल तर तुम्हाला रेल्वे विस्तारावेळी अधिकचा मोबदला मिळेल, अशी काही नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचं रेल्वेच्या निदर्शनास आलंय. त्यानंतर रेल्वेने हा निर्णय घेतला आहे.

परिसरात किती झाडं आहेत? : यावेळी रेल्वे प्रशासनाने माहिती दिली की, ज्यावेळी रेल्वे कोणताही नोटिफिकेशन काढतो. त्यावेळेस परिसरात किती झाडं आहेत? आणि किती बांधकाम आहेत? या सगळ्यांची इत्यंभूत माहिती रेल्वे प्रशासनाला मिळत असते. अशा वेळी नोटिफिकेशन नंतर कोणीही बांधकाम केलं तर त्याचा मोबदला संबंधित व्यक्तींना मिळत नाही. काही लोकांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर रेल्वेने पुन्हा एकदा याची माहिती दिली.

संबंधित बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई होणार : रेल्वे नियमानुसार, मध्य रेल्वेने नागरिकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, रेल्वेच्या जमिनीपासून 30 मीटरच्या आत पूर्ण परवानगी शिवाय करण्यात आलेले कोणतेही बांधकाम अनधिकृत मानले जाणार आहे. त्यानुसार संबंधित बांधकामावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. तसेच अशा बांधकामांना नुकसानभरपाईचा लाभ मिळणार नाही. नियमानुसार बांधकामामुळे होणारे आर्थिक नुकसान किंवा पाडकम किंवा इतर कोणत्याही कारवाईच्या परिणामांसाठी रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार नाही.

रेल्वेने आता कोणती कामं हाती घेतली आहेत? : रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला म्हणाले की, मध्य रेल्वेने महत्त्वाची कामं हाती घेतलीत. त्यामध्ये कल्याण-कसारा तिसरी आणि चौथी लाईन आहे. कल्याण-कर्जत तिसरी आणि चौथी लाईन आहे. वडनेरा ते भुसावळ पाचवी आणि सहावी लाईन आहे. भुसावळ ते वर्धा पाचवी आणि सहावी लाईन आहे. जळगाव ते मनमाड तिसरी व चौथी लाईन आहे. मनमाड ते मुदखेड तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईनचे काम सुरू आहे, अशा प्रकारची अनेक कामं रेल्वे करीत आहेत.

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CENTRAL RAILWAY NOC
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नागरिकांची फसवणूक
RAILWAYS ISSUED NOTIFICATION

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