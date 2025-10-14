ETV Bharat / state

नेपाळच्या महिलेनं छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कार वॉशिंग व्यवसायात उभं केलं साम्राज्य, अनेक तरुणांना दिला रोजगार

नेपाळच्या दूर्गा जोशी यांनी कष्ट आणि जिद्दीच्या जोरावर चारचाकी वाहनांची स्वच्छता करत स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. या कामातून त्यांनी आतापर्यंत 18 युवकांना रोजगार दिलाय.

INSPIRING STORY OF DURGA JOSHI
छत्रपती संभाजीनगरमधील वाहनांची स्वच्छता करणारी महिला (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2025 at 7:10 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : मेहनतीनं आणि कष्टानं सर्वस्व मिळवता येतं असं म्हणतात. याचाच प्रत्यय अनेकवेळा अनुभवायला मिळतो. त्यात पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या व्यवसायात महिलांनी तयार केलेली ओळख क्वचितच पाहायला मिळते. मूळच्या नेपाळच्या दूर्गा जोशी यांनी छत्रपती संभाजीनगर शहरात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. लोकांच्या घरी जाऊन त्या चारचाकी वाहनांची स्वच्छता करतात. या कामातून त्यांनी आतापर्यंत 18 युवकांना स्वतःच्या पायावर उभं केलंय. तसंच स्वतःच्या मेहनतीनं शहरात त्यांनी घराची खरेदी देखील केलीय. रोज पहाटे चार वाजता त्या कामाला सुरुवात करून जवळपास 100 ग्राहकांना सेवा देतायेत.

17 वर्षांपासून करतात काम : मूळच्या नेपाळच्या रहिवासी असलेल्या दूर्गा जोशी आपल्या कामामुळं शहरात प्रसिद्घ आहेत. पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या गाड्यांची वॉशिंग म्हणजेच स्वच्छ करण्याच्या क्षेत्रात त्या काम करतायेत. उल्का नगरी परिसरात मागील 17 वर्षांपासून त्या नित्यनियमानं ग्राहकांच्या घरी जाऊन सेवा देतायेत.

प्रतिक्रिया देताना दूर्गा जोशी (ETV Bharat Reporter)

अनेक युवकांना रोजगाराची संधी : दूर्गा यांचे पती एका ठिकाणी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होते. त्यावेळी मालकाची गाडी स्वच्छ करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडं होती. अचानक त्यांचे पती नेपाळला गेल्यामुळं त्यांच्या पश्च्यात दूर्गा यांनी मालकाची गाडी स्वच्छ केली. ती देखील कमी वेळेत. त्यांनी गाडी चांगल्या पद्घतीनं स्वच्छ केल्यामुळं मालकानी तिथून पुढं दूर्गा यांनाच गाडीची स्वच्छता करण्याचं काम दिलं. त्या क्षणापासून त्यांच्या नवीन प्रवासाला सुरूवात झाली अन् कामाचा ओघ वाढत गेला. त्यांनी स्वतः काम करत अनेक युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली.

काम करताना घेतात ग्राहकांची काळजी : चारचाकी वाहनांची स्वच्छता करण्याचं काम सुरू केलं म्हणजे फक्त गाडी धुण्याचं काम केलं असं नाही. वाहनाची स्वच्छता करताना गाडी व्यवस्थितीत आहे का? याबाबत त्या लक्ष देतात. सकाळी सर्वांना कामाला जाण्याची घाई असते, त्यावेळी गाडी पंक्चर असेल तर त्या संबंधित चारचाकी मालकाला फोन करून त्याबाबत कल्पना देतात. यासह वाहनाची काच बंद करायची राहिली असेत तर त्या चारचाकी मालकाची खात्री करून घेतात. वाहनाचं कोणतं नुकसान तर झालं नाही ना? याबाबत माहिती घेऊन आपल्या घरासारखी सेवा करण्याचं काम त्या करतात. त्यांनी आतापर्यंत 18 युवकांना वाहनांची स्वच्छता करण्यासाठी सोबत घेतलंय. त्यांना काम शिकवलं आणि वेगवगेळ्या भागांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या पायावर आत्मनिर्भर केलं.

INSPIRING STORY OF DURGA JOSHI
वाहनांची स्वच्छता करत दूर्गा जोशींनी स्वत:चं विश्व निर्माण केलं आहे (ETV Bharat Reporter)

काही दिवस सुरक्षा रक्षक म्हणून केलं काम : दूर्गा जोशी नेपाळ येथील रहिवासी असून, सुरुवातीला त्यांचे पती काशीराम जोशी हे एका ठिकाणी सुरक्षा रक्षकाचं काम करायचे. दरम्यान, त्यांच्या आईची प्रकृती खराब झाल्यानं त्यांना नेपाळला जावं लागलं. त्यामुळं दूर्गा यांनी काही काळ सुरक्षा रक्षकाचं काम केलं. दूर्गा यांनी लहान मुलीला पाठीशी बांधून रात्री हातात काठी घेऊन आणि शिट्टी वाजवत काही महिने हे काम केलं. त्यानंतर गाडी धुण्याच्या कामाला सुरुवात करत ग्राहकांचा विश्वास संपादित केला.

जिद्दीच्या जोरावर दोन घरांची खरेदी : सुरुवातीला महिन्याला एका गाडीचे शंभर रुपये घेऊन काम केलं. आता एका वाहनाची स्वच्छता करण्यासाठी त्या आठशे ते नऊशे रूपये आकारतात. अपार मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी शहरात दोन घरांची खरेदी केलीय. दूर्गा या समाजातील गरजू महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तत्पर आहेत. कोणाला गरज भासल्यास मोफत प्रशिक्षण देण्यास त्या तयार आहेत. "भारतानं मला बरंच दिलंय," अशी भावना दूर्गा जोशी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलाताना व्यक्त केली.

