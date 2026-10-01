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एका चिमुरडीचं डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न...आणि गवे-बिबट्यांच्या जंगलातून रोज 5 किमी चालणारे 'मिठारी गुरुजी'!

कोल्हापूरच्या गगनबावड्यातील कावळटेक धनगरवाड्यात एका विद्यार्थीनीचे डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 55 वर्षीय शिक्षक जीवन मिठारी रोज 50 किमी प्रवास करून येतात.

The inspiring story of Kolhapur's 'Mithari Guruji'
कोल्हापूरच्या 'मिठारी गुरुजीं'ची प्रेरणादायी कथा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 3:48 PM IST

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कोल्हापूर : गगनबावडा तालुक्यातील कावळटेक धनगरवाड्यातून शिक्षणाच्या निष्ठेची एक अत्यंत प्रेरणादायी गोष्ट समोर आली आहे. येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील स्वरा बोडके या एकमेव विद्यार्थिनीचं डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 55 वर्षीय शिक्षक जीवन मिठारी रोज प्राणाची बाजी लावत आहेत. कळे गावातून दररोज 50 किलोमीटरचा प्रवास करून ते धुंदवडे येथे येतात; जिथं गवे आणि बिबट्यांच्या सावटाखालील घनदाट जंगलातून त्यांना दररोज 5 किलोमीटरची धोकादायक पायपीट करावी लागते. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे वस्तीतून स्थलांतर झाल्यानं शाळेत आता केवळ एकच विद्यार्थिनी उरली आहे. मात्र विद्यार्थी एक असो वा शंभर, शिक्षणाचा अधिकार व कर्तव्य बदलत नाही, या निष्ठेनं मिठारी गुरुजी काठी आणि गमबुटांच्या आधारे अविरत ज्ञानदानाचं कार्य करत आहेत. जाणून घेऊयाच जीवन मिठारी गुरुजींबाबतची विशेष बातमी.

The inspiring story of Kolhapur's 'Mithari Guruji'
जंगलातून रोज 5 किमी चालणारे शिक्षक जीवन मिठारी (ETV Bharat)

शाळेचा 1974 पासून ते आजपर्यंतचा प्रवास

धुंदवडे गावातील कावळटेक या अत्यंत दुर्गम धनगरवाड्यात 1974 मध्ये जिल्हा परिषदेची प्राथमिक विद्यामंदिर शाळा सुरू करण्यात आली होती. एकेकाळी या विद्यामंदिरात तब्बल 50 ते 70 विद्यार्थी आनंदानं शिक्षण घेत होते. मात्र, स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकांनंतरही येथे पक्का रस्ता, वीज आणि मूलभूत सोयी-सुविधा पोहोचू शकल्या नाहीत. या अभावामुळे कंटाळून बहुतांश कुटुंबांनी रोजगारासाठी आणि मुलांच्या भविष्यासाठी शहरांकडे स्थलांतर केलं, ज्यामुळे आज या वस्तीत केवळ दोन ते तीन कुटुंबंच वास्तव्यास उरली आहेत. या स्थलांतरामुळे शाळेची पटसंख्या घटत जाऊन, आज तिथे केवळ 'स्वरा बोडके' ही एकच विद्यार्थिनी शिकत आहे.

The inspiring story of Kolhapur's 'Mithari Guruji'
स्वरा बोडके या विद्यार्थिनीला शिकवताना मिठारी सर (ETV Bharat)

बिबट्या आणि गव्यांची दहशत; काठी अन् गमबुटांचा आधार

धुंदवडे येथील मुख्य शाळा या वस्तीपासून साडेपाच किलोमीटर दूर जंगलभागात असल्यानं लहान मुलांसाठी रोज तेथे जाणं अशक्य आहे. तर कावळटेक येथील शाळेत पोहोचण्यासाठी मिठारी गुरुजींना ज्या मार्गानं जावं लागतं, तो मार्ग हिंस्त्र वन्यप्राण्यांच्या वावरानं अत्यंत धोकादायक बनला आहे. या घनदाट जंगलवाटेवर गवे आणि बिबट्यांचा मोठा वावर असतो; मात्र स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, सरपंचांच्या घराशेजारी ठेवलेले गमबूट पायात घालून आणि हातात भक्कम काठी घेऊन मिठारी गुरुजी दररोज या चढाच्या व पठारी भागातून प्रवास करतात. 26 जुलै 2013 पासून, म्हणजेच मागील 13 वर्षांपासून ते या दुर्गम व आव्हानात्मक शाळेत अविरत सेवा बजावत असून, "निवृत्तीपर्यंत हे ज्ञानदानाचं कार्य सुरू ठेवण्याचा माझा दृढ निर्धार आहे", असं शिक्षक जीवन मिठारी सांगतात.

The inspiring story of Kolhapur's 'Mithari Guruji'
स्वराचं भविष्यात डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न आहे. (ETV Bharat)

डॉक्टर बनण्यासाठी स्वराची जिद्द आणि गुरुजींचे धडे

या शाळेतील एकमेव विद्यार्थिनी असलेली स्वरा बोडके हिची शिक्षणातील चिकाटी वाखाणण्याजोगी आहे. रोज न चुकता शाळेत येणारी स्वरा, मिठारी गुरुजींकडून पाढे, बेरीज-वजाबाकी, वाचन आणि विविध कवितांचे धडे अत्यंत आत्मविश्वासानं गिरवत आहे. "मोठं होऊन काय व्हायचं?" या प्रश्नावर तिचं उत्तर "मला डॉक्टर बनायचं आहे", असे असून आणि तिचं हे स्वप्न साकार करण्यासाठी गुरुजी तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. तर, "फक्त आमच्या मुलीसाठी सर दररोज पाच किलोमीटर चालत ये-जा करतात. शासनानं एका मुलीसाठी शाळा सुरू ठेवली त्याबद्दल मी आभारी आहे; मात्र आमच्या समस्यांकडे शासनानं लक्ष द्यावं", अशी विनंती स्वराचे वडील दगडू बोडके यांनी बोलताना केली.

The inspiring story of Kolhapur's 'Mithari Guruji'
स्वप्न साकार करण्यासाठी तिचे शिक्षक तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. (ETV Bharat)

विद्यार्थी एक असो वा शंभर, कर्तव्य एकच!

पूर्वी मोठ्या शाळांमध्ये काम केलेले मिठारी गुरुजी सांगतात की, सुरुवातीला एक-दोन विद्यार्थी पाहून शंका वाटली होती; परंतु विद्यार्थ्यांची संख्या न पाहता त्यांचं उज्ज्वल भविष्य घडवणं हेच शिक्षकाचं खरं कर्तव्य असतं. "विद्यार्थी संख्या एक असो किंवा शंभर, शिक्षणाचा अधिकार आणि शिक्षकाचं कर्तव्य कधीही बदलत नाही", ही त्यांची निष्ठा कामचुकार घटकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी ठरत आहे. या दुर्गम भागातील विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनानं तातडीनं पक्के रस्ते, वीज आणि दळणवळणाच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी जोरदार मागणी आता संपूर्ण परिसरातून होत आहे.

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GAGANBAWDA TEACHER JEEVAN MITHARI
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