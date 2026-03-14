नागपूरची प्रांजल सांबारे : दिव्यांगतेवर मात करत चित्रकलेतून जीवनाला दिला नवा रंग
नागपूरच्या प्रांजल सांबारे हिनं सर्व अडथळ्यांना पार करत नवी ओळख निर्माण केली आहे. महालक्ष्मी सरस या प्रदर्शनामध्ये तिच्या चित्रांना मोठी पसंती मिळत आहे.
Published : March 14, 2026 at 11:39 AM IST
नागपूर : जर तुमच्या मनगटात बळ, आत्मविश्वास आणि प्रबळ इच्छाशक्ती असेल, तर तुम्ही ठरवलेलं काम करण्यापासून तुम्हाला कोणीही थांबवू शकत नाही. प्रांजल राजेंद्र सांबारे या २५ वर्षीय तरुणीनं हे सिद्ध करून दाखवलं आहे. जन्मत:च प्रांजलच्या नशिबी दिव्यांगत्व आलं. मात्र ती कधीही खचली नाही. उलट दुप्पट जिद्दीनं आणि स्वतःच्या कर्तृत्वानं तिनं आपल्या आयुष्यात आनंदाचे रंग भरले. जीवनाकडे पाहण्याचा तिचा सकारात्मक दृष्टिकोन हजारो-लाखो लोकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानावर सुरू असलेल्या महालक्ष्मी सरसमध्ये प्रांजलनं कॅनव्हासवर रेखाटलेल्या तिच्या भावविश्व दर्शवणाऱ्या पेंटिंग्सना सर्वाधिक पसंती मिळत आहे. तिच्या कलाकृती पाहण्यासाठी आणि खरेदीसाठी नागरिक मोठ्या संख्येनं गर्दी करत आहेत.
शारीरिक व्याधी यशाच्या मार्गात येऊ दिली नाही : खरं तर, 'हिम्मत नहीं हारा हूँ, अभी भी हौसलों में जान है, तू देख, मेरे हौसलों में कितनी ऊंची उडान है'. निर्मल कुमार यांची ही रचना प्रांजल सांबारे हिच्या संघर्षासाठी तंतोतंत खरी ठरली आहे. शारीरिक कमजोरी किंवा व्याधीचा तिनं यशाच्या मार्गात कधीच अडसर होऊ दिला नाही. जिद्द, मेहनत, प्रबळ इच्छाशक्ती आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर तिनं कलेची आवड जोपासली आणि त्याच माध्यमातून चित्र रेखाटलं, ज्यात भावनांचा रंग भरला आहे. आज प्रांजलची कला तिच्या वेगळेपणामुळे हजारो-लाखो लोकांमध्ये ओळखली जाते.
हौशी चित्रकार ते व्यावसायिक आर्टिस्ट : 'माझ्या पेंटिंगनं मला समाजात ओळख मिळवून दिली', असं प्रांजलनं सांगितलं. ती नागपूरच्या भिवापूर तालुक्यातील उकळी गावात राहते. सुरुवातीला फक्त वेळ घालवण्यासाठी ती पेंटिंग करायची. प्रांजलनं रेखाटलेल्या चित्रांमध्ये जिवंतपणा दिसू लागला आणि त्यामुळे कुटुंबीयांनी तिला प्रोत्साहित केलं. हळूहळू तिचा प्रवास हौशी चित्रकारापासून व्यावसायिक आर्टिस्टपर्यंत सुरू झाला. रेशीमबाग मैदानावर सुरू असलेल्या महालक्ष्मी सरस महोत्सवात प्रांजलला एक स्टॉल मिळाला आहे. तिनं त्या स्टॉलवर चित्र विक्रीसाठी ठेवले आहेत आणि सुरुवातीच्या दोन दिवसांत तिच्या पेंटिंगची बरीच विक्री झाली आहे. तिच्या पेंटिंग्स विशेषतः लहान मुलांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
आजारपण हा फक्त एक निमित्त : प्रांजलच्या पेंटिंग्स फक्त लहान मुलांचेच नाही तर मोठ्यांचेही लक्ष वेधून घेतात. लोकांकडून मिळणारे कौतुक तिच्यासाठी ऊर्जा देणारे आहे. दिव्यांगत्व हे फक्त एक कारण आहे; मनात जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वास असेल तर कोणतेही काम अशक्य नाही, असे ती गर्वाने सांगते.
कुटुंबाची साथ आणि प्रवास : प्रांजलला जन्मापासूनच शारीरिक व्याधी आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून तिला नीट बसता देखील येत नाही. अशा परिस्थितीतही ती तासन् तास पेंटिंग करत असते. तिच्या आई-वडिलांनी आणि विशेषतः बहिणीनं तिला कधीही इतरांपेक्षा वेगळं समजलं नाही. ते कायम तिच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळे आज प्रांजल तिच्या पेंटिंग्समध्ये तसेच जीवनात हवे तसे रंग भरत आहे.
