बीड : ना शूज, ना ट्रेनिंग... मुलींच्या शिक्षणासाठी माय अनवाणी धावली अन् मॅरेथॉन जिंकली!
धावण्यासाठी महागडे स्पोर्ट्स शूज किंवा कोणतंही विशेष प्रशिक्षण नसतानाही केवळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर रमाबाईंनी साडीत आणि अनवाणी पायांनी मॅरेथॉन पूर्ण केली आणि प्रथम क्रमांक मिळवला.
Published : September 1, 2026 at 10:57 AM IST
बीड : आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आई कोणत्याही परिस्थितीशी दोन हात करू शकते, याचं उदाहरण बीडमध्ये पाहायला मिळालं. भा.शि.प्र.सं. अंबाजोगाई संचालित भेल संस्कार केंद्राच्या वतीने आयोजित ‘अमृत दौड’ मॅरेथॉन स्पर्धेत 47 वर्षीय रमाबाई रणवीर यांनी साडीत आणि अनवाणी पायांनी धावत प्रथम क्रमांक पटकावला. मुलींच्या शिक्षणासाठी पैसे जमवण्याच्या उद्देशानं त्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. प्रथम क्रमांकासाठी त्यांना 3 हजार रुपयांचे बक्षीस मिळालं. अंबाजोगाईतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते भाग्यनगर चौक या मार्गावर आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेत अनेक तरुण-तरुणींनी सहभाग घेतला होता.
मुलींच्या शिक्षणासाठी माय धावली : बीड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या रमाबाई रणवीर या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी स्वयंपाकाचं काम करतात. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यानं मुलींच्या शिक्षणासाठी पैसे जमवण्यासाठी त्यांनी ‘अमृत दौड’मध्ये सहभाग घेतला.
धावण्यासाठी महागडे स्पोर्ट्स शूज किंवा कोणतंही विशेष प्रशिक्षण नसतानाही केवळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर रमाबाईंनी साडीत आणि अनवाणी पायांनी मॅरेथॉन पूर्ण केली आणि प्रथम क्रमांक मिळवला.
स्पर्धा जिंकल्यानंतर मिळालेली 3 हजार रुपयांची बक्षिसाची रक्कम त्यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मुलींच्या शिक्षणासाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी मागे हटणार नाही, असा संदेश रमाबाईंनी दिला.
रमाबाईंच्या कामगिरीचं सर्व स्तरातून कौतुक : रमाबाईंच्या या कामगिरीचे सर्व स्तरातून कौतुक होत असून, त्यांची जिद्द आणि संघर्ष अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. अनवाणी पायानं धावत यशाला गवसणी घालणाऱ्या या जिद्दी आईच्या संघर्षाला उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात सलाम केला. रमाबाईंचं यश पाहून अनेकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले. तर स्पर्धेचे आयोजक असलेल्या किरण केदरकर यांनी रमाबाईंचं स्वागत आणि अभिनंदन केलं.
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