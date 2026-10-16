अनाथ, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना मायेची ऊब, लातूरच्या 'माझं घर' आश्रमानं घेतलीय 71 बालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी
लातूरच्या 'माणूस प्रतिष्ठान' संचलित ‘माझं घर’ आश्रमात 71 वंचित, अनाथ बालकांचं मोफत संगोपन व शिक्षण केलं जातंय. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे त्रिशरण मोहगावकर यांनी.
Published : October 16, 2026 at 6:33 PM IST
लातूर : समाजातील वंचित, अनाथ आणि दुर्लक्षित बालकांना मायेची ऊब, सुरक्षित निवारा आणि शिक्षणाची संधी मिळावी, या उद्देशानं लातूर जिल्ह्यातील 'माणूस प्रतिष्ठान' सामाजिक कार्य करत आहे. संस्थेच्या वतीनं औसा तालुक्यातील वांगजेवाडी (बुधोडा) येथे उभारण्यात आलेल्या ‘माझं घर’ या निवासी आश्रमात सध्या 71 बालकांच्या संगोपनाची आणि शिक्षणाची जबाबदारी सांभाळली जात आहे. यामध्ये 21 मुली आणि 50 मुलांचा समावेश आहे. वंचित बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याबरोबरच त्यांच्यामध्ये स्वावलंबन, आत्मविश्वास आणि सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे.
माणूस प्रतिष्ठानचे संस्थापक शरद केशवराव झरे आणि संगीता झरे यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. समाजातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून दूर राहण्याची वेळ आलेल्या मुलांना आधार देऊन त्यांचं भविष्य घडविण्याचं महत्त्वपूर्ण कार्य ही संस्था करत आहे.
10 एकर परिसरात उभं राहिलं ‘माझं घर’
औसा तालुक्यातील वांगजेवाडी (बुधोडा) परिसरात सुमारे 10 एकर जागेत हा निवासी आश्रम उभारण्यात आला आहे. अनाथ बालके, ऊसतोड कामगारांची मुले, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील बालके तसंच सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या मुलांना या ठिकाणी संगोपन, संरक्षण आणि शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. बालकांना केवळ निवारा देणं एवढ्यापुरतं संस्थेचं कार्य मर्यादित नसून, त्यांना शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम बनवणं आणि भविष्यात स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी तयार करणं, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
शिक्षणासोबत श्रमप्रतिष्ठा आणि स्वावलंबनाचं धडे
‘माझं घर’ आश्रमातील शिक्षणपद्धती महात्मा गांधी यांच्या ‘नई तालीम’ या शिक्षणतत्त्वावर आधारित आहे. या पद्धतीत पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच प्रत्यक्ष कृती, श्रमप्रतिष्ठा आणि स्वावलंबनाला महत्त्व दिलं जातं. बालकांना नियमित अभ्यासासोबत शेतीविषयक कामांची ओळख करून दिली जाते. याशिवाय योग, खेळ आणि टाकाऊ वस्तूंपासून विविध हस्तकला तयार करण्याचं प्रशिक्षणही दिलं जातं. या उपक्रमांमुळे मुलांमध्ये सर्जनशीलता, शारीरिक तंदुरुस्ती, कामाची आवड आणि स्वतः काहीतरी निर्माण करण्याची क्षमता विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शिक्षण म्हणजे केवळ परीक्षेत गुण मिळवणं नव्हे, तर जीवनातील आव्हानांना सामोरं जाण्याची क्षमता विकसित करणं, या दृष्टिकोनातून संस्थेचा उपक्रम महत्त्वाचा ठरतो.
वंचित बालकांच्या भविष्याला नवी दिशा
ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणी, स्थलांतर आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागतो. विशेषतः ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात सातत्य राखण्याचं आव्हान असतं. अशा परिस्थितीत निवासी शिक्षणाची सुविधा बालकांना शिक्षणाशी जोडून ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
माणूस प्रतिष्ठानच्या ‘माझं घर’ उपक्रमातून 71 बालकांच्या संगोपनाची आणि शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्यात आली आहे. या माध्यमातून मुलांना सुरक्षित वातावरण, शिक्षणाची संधी आणि व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विविध उपक्रम उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. समाजातील वंचित बालकांना आधार देणं ही केवळ एका संस्थेची जबाबदारी नसून, त्यासाठी समाजातील विविध घटकांचं सहकार्यही महत्त्वाचं आहे. अशा उपक्रमांना सामाजिक पाठबळ मिळाल्यास अधिकाधिक बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यास मदत होऊ शकते.
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