वाडिया रुग्णालयातील 9 अर्भकांच्या मृत्यू प्रकरणी चौकशीचे निर्देश, महापालिकेचा एनआयसीयूवर फोकस
वाडिया रुग्णालयात गेल्या काही दिवसांत 9 अर्भकांचा मृत्यू झाला होता. आता या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश महापालिकेनं दिले आहेत.
Published : December 15, 2025 at 10:59 AM IST
मुंबई : मुंबईतील नावरोसजी वाडिया प्रसूती व बालरोग रुग्णालयात गेल्या काही दिवसांत नऊ नवजात अर्भकांचा मृत्यू झाला होता. आता या घटनेची पालिकेच्या आरोग्य विभागानं दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली असून रुग्णालयाच्या नवजात शिशू अतिदक्षता विभागाची (एनआयसीयू) सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी दिली आहे.
रुग्णालयात गेल्या 15 दिवसांत 9 अर्भकांचा मृत्यू झाला. या सर्व बाळांची अवस्था जन्मत:च अत्यंत नाजूक होती आणि त्यांच्यावर रुग्णालयाच्या नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात (एनआयसीयू) उपचार सुरू होते, अशी माहिती एका पालकाच्या नातेवाईकानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे.
आरोग्य विभागाची रुग्णालयाला भेट : पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे पथक वाडिया रुग्णालयाला भेट देऊन नवजात शिशू अतिदक्षता विभागातील (एनआयसीयू) स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण व्यवस्था, संसर्ग नियंत्रणासाठी राबवले जाणारे उपाय, वैद्यकीय नोंदी व उपचार पद्धती तसेच, डॉक्टर आणि परिचारिकांची उपस्थिती पुरेशी आहे की नाही? याची तपासणी करणार आहे, असं पालिकेकडून सांगण्यात आलं आहे.
तसेच पाणी, हवा आणि वैद्यकीय उपकरणांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. या चौकशीत कोणतीही त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असं आरोग्य विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
रुग्णालय प्रशासनाचं स्पष्टीकरण : वाडिया रुग्णालय प्रशासनानं सर्व आरोप फेटाळले आहेत. रुग्णालयाकडे कोणतीही अधिकृत तक्रार प्राप्त झालेली नाही. सध्या केले जात असलेले आरोप दिशाभूल करणारे असून त्याबाबत आमच्याकडे ठोस माहिती नाही, असं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
वाडिया रुग्णालय हे गुंतागुंतीच्या गर्भधारणा आणि त्यातून होणाऱ्या यशस्वी प्रसूतींसाठी नेहमीच नावाजलं गेलं आहे. इथं दाखल होणारी अर्भकं बहुतांश वेळा अत्यंत गंभीर अवस्थेत असतात आणि त्यांना वाचवण्यासाठी रुग्णालयाकडून पुरेपूर प्रयत्न केले जातात, असं वाडिया रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मीनी बोधनवाला यांनी सांगितलं.
वाडिया रुग्णालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, इथं दरवर्षी सुमारे 8 हजार ते 10 हजार प्रसूती प्रकरणं हाताळली जातात. दरमहा साधारणपणे 650 ते 850 गर्भवती महिला रुग्णालयात दाखल होतात. त्यापैकी अंदाजे 630 ते 830 महिलांची सुरक्षित प्रसूती केली जाते. काही महिलांना उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार यांसारख्या इतर आरोग्य समस्यांमुळे प्रसूतीदरम्यान अडचणी येतात. मात्र, अशा प्रकरणांतही रुग्णालयाकडून सुरक्षित प्रसूतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात.
तसेच, वाडिया रुग्णालयातील नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग (एनआयसीयू) हा लेव्हल 3 आणि लेव्हल 4 प्रकारातील असून दरमहा सुमारे 110 ते 135 बालकं इथं दाखल केली जातात. त्यापैकी 95 ते 120 बालकांवर यशस्वी उपचार करण्यात येतात. मात्र, जन्मतःच आईमधील उच्च रक्तदाब, मधुमेह किंवा हृदयसंबंधी आजारांमुळे काही बाळांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्यानं, अतिदक्ष उपचार करूनही काही प्रकरणांत अपयश येतं, असं रुग्णालय प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
