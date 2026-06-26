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रासायनिक खतांना फाटा! अमरावतीच्या शेतकऱ्याचा 'पंचामृत' प्रयोग राष्ट्रीय पातळीवर गाजला

शेतकरी रवींद्र मेटकर यांनी अंडी, ताक, गूळ, चुना आणि तुरटीपासून 'पंचामृत' द्रावण बनवलं असून, यामुळं पिकांची वाढ होऊन उत्पादन वाढल्याची राष्ट्रीय दखल घेतली गेली आहे.

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पंचामृत प्रयोग (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 3:00 PM IST

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अमरावती : रासायनिक खतांचा वाढता वापर, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवांमुळं त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अमरावतीतील प्रयोगशील शेतकरी रवींद्र मेटकर यांनी विकसित केलेला पंचामृत प्रयोग नवा पर्याय म्हणून पुढं येत आहे. अंडी, ताक, गूळ ,चुना आणि तुरटी या सहज उपलब्ध घटकांपासून तयार होणाऱ्या या द्रवणामुळं पिकांची वाढ, उत्पादन क्षमता आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या प्रयोगाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली असून कृषी क्षेत्रात त्याची चर्चा आहे.

संशोधनातून जन्माला आलेलं पंचामृत : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा सन्मान प्राप्त आणि केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाचे शेतकरी प्रतिनिधी असलेल्या रवींद्र मिटकरी यांनी आपल्या अंजनगाव बारी येथील शेतात अनेक वर्षांच्या अनुभवातून हा प्रयोग विकसित केलाय. पारंपारिक शेती‌ पद्धतीनं आधुनिक दृष्टिकोनाची जोड देत त्यांनी तयार केलेलं पंचामृत हे पिकांसाठी ‌पोषक द्रावण म्हणून वापरलं जात आहे.

अमरावतीच्या शेतकऱ्याचा 'पंचामृत' प्रयोग राष्ट्रीय पातळीवर गाजला (ETV Bharat Reporter)

पाच घटकांचं सामर्थ्य : या पंचामृतामध्ये अंडी, ताक, गुळ, चुना आणि तुरटी यांचा समावेश आहे. अंड्यांमधील अमिनो आम्ले व प्रथिनं‌ पिकांच्या वाढीस चालना देतात. ताकातील सूक्ष्मजीव बुरशीजन्य रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतात. तुरटी जंतुनाशक म्हणून काम करतं तर चुण्यामुळं पिकांना आवश्यक कॅल्शियम मिळतं. या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या सूक्ष्मजीवांना पोषण मिळावं म्हणून गुळाचा वापर केला जातो.

Panchamrut Solution
पंचामृत प्रयोग (ETV Bharat Reporter)

शंभर रुपयात एक एकर शेतीसाठी औषध : "हे द्रावण तयार करण्यासाठी दीड लिटर ताकामध्ये 12 अंडी, प्रत्येकी 100 ग्रॅम गूळ, तुरटी आणि चुना मिसळला जातो. हे मिश्रण सुमारे 15 ते 20 दिवस थांबवून ठेवलं जातं. विशेष म्हणजे एका एकरासाठी लागणाऱ्या पंचामृताचा खर्च अवघा 100 रुपये येतो. त्यामुळं उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी हा पर्याय शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरतं," असं रवींद्र मेटकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Panchamrut Solution
पंचामृत प्रयोग (ETV Bharat Reporter)

उत्पादन वाढीचा दावा : "सोयाबीन पिकावर चार वेळा पंचामृताची फवारणी केल्यानंतर उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. तूर, कांदा आणि ज्वारी यांसारख्या पिकांमध्ये ही चांगले परिणाम दिसून आलेत. काही शेतकऱ्यांना ज्वारीत एकरी 25 क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळाला. पिकांची वाढ, दाण्यांचा भराव आणि गुणवत्तेमध्ये सुधारणा झाल्याचं निरीक्षण ही नोंदवण्यात आलं आहे," असं रवींद्र मेटकर म्हणाले.

Panchamrut Solution
पंचामृत प्रयोग (ETV Bharat Reporter)

वन्य प्राण्यांपासूनही मिळतं संरक्षण : "पंचामृताचा आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण फायदा म्हणजे त्याचा विशिष्ट गंध. या गंधामुळं रानडुक्कर, रोही, माकडं तसंच काही पक्षी पिकांच्या परिसरात येण्याचं प्रमाण कमी होतं. त्यामुळं पिकांचं नुकसान टाळण्यास मदत होत असून शेतकऱ्यांची मोठी चिंता दूर होते," असं देखील रवींद्र मेटकर यांनी सांगितलं.

Panchamrut Solution
पंचामृत प्रयोग (ETV Bharat Reporter)

रासायनिक फवारणीला पर्याय : पंचामृताच्या वापरामुळं रासायनिक फवारण्यांची गरज कमी होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळं‌‌ जमिनीतली सुपीकता टिकून राहण्यास मदत होते‌ आणि मातीमध्ये रासायनिक घटकांचं प्रमाण कमी राहतं," असं रवींद्र मेटकर यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय स्तरावर निवड आणि मान्यता : "डिसेंबर 2025 मध्ये किसान दिनानिमित्त दिल्ली इथं आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमात पंचामृत जैविक्रावणाचं सादरीकरण केलं होतं. त्यावेळी उपस्थित असलेल्या राष्ट्रीय नवप्रवर्तन फाउंडेशनच्या तज्ज्ञ पथकांना ह्या द्रावणाची सविस्तर माहिती घेतली. तसंच त्याचे नमुने तपासणीसाठी संकलित केले. त्यानंतर अहमदाबाद- गांधीनगर येथील फाउंडेशनच्या संशोधन केंद्राच्या नमुन्यांची वैज्ञानिक पडताळणी करण्यात आली. तपासणी दरम्यान पंचामृत हे वनस्पतींच्या वाढीस चालना देणारे, पिकांच्या विकासासाठी उपयुक्त आणि शेतीसाठी महत्त्वाचं जैविक्रामण असल्याचा निष्पन्न झालं. यानंतर राष्ट्रीय नवप्रवर्तन फाउंडेशन ना या नवकल्पनेची अधिकृत नोंदणी करून तिला राष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता प्रदान केली," अशी माहिती रवींद्र मेटकर यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे : पंचामृत ची नोंदणी झाल्यामुळं कृषी विद्यापीठं, कृषी विज्ञान केंद्र तसंच कृषी विभागाच्या विविध यंत्रणांमार्फत या जैविक द्रावणाची माहिती अधिक व्यापक स्वरूपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकणार आहे. शासकीय आणि संशोधन संस्थांकडून मान्यता मिळाल्याने शेतकरीही अधिक विश्वासानं याचा वापर करतील. या द्रावणामुळं रासायनिक खतांवरील आणि इतर निमिष्ठांवरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल. तसंच पिकांची वाढ आणि उत्पादनक्षमता वाढून शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढेल. परिणामी शेतीचा खर्च कमी होऊन उत्पन्नात वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम होण्यास मदत मिळेल," असं रवींद्र मेटकर म्हणाले.

'ईटीव्ही भारत'नं सर्वप्रथम पोहोचवली माहिती : रवींद्र मेटकर यांच्या पंचामृत प्रयोगाची माहिती व्यापक पातळीवर पोहोचविण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'नं महत्त्वाची भूमिका बजावली. "या अभिनव प्रयोगासंदर्भातील सविस्तर वृत्त 'ईटीव्ही भारत' नं 15 जुलै 2024 रोजी प्रकाशित केलं होतं. त्यानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये या प्रयोगाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आणि अनेकांनी त्याचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली," असं देखील रवींद्र मेटकर सांगतात.

हा प्रयोग शेतकऱ्यांना जागृत करणारा : "ताकामध्ये असणारे बॅक्टेरिया आणि अंड्यांमध्ये असणारे प्रोटीन यांची एकत्रितरीत्या पिकांवर फवारणी करणं हे अतिशय फायदेशीर आहे. यापूर्वी देखील असे अनेक प्रयोग झालेत. खरंतर हे फायद्याचे आहेत. आता सरकारचा भर हा रासायनिक खत आणि रासायनिक फवारणीपेक्षा पारंपारिक खतं आणि पारंपारिक फवारणीवर अधिक आहे. अमरावती जिल्ह्यातील रवींद्र मेटकर हे शेतकरी नेहमीच नवनवीन प्रयोग करतात. विशेष म्हणजे त्यांचं हे द्रावण गत पाच वर्षांपासून ते सातत्यानं आपल्या शेतात वापरत आहेत आणि अनेक शेतकऱ्यांना ते मार्गदर्शन देखील करत आहेत ,हे महत्त्वाचं. पिकांची योग्य वाढ आणि आपल्याला उत्तम प्रतीचं धान्य, फळभाज्या खायला हव्या असतील तर असे पारंपारिक प्रयोग नव्यानं‌ करण आणि ते अमलात आणणं शेतीसाठी आणि माणसांच्या आरोग्यासाठी नक्कीच महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळेच राष्ट्रीय नवप्रवर्तन फाउंडेशननं अमरावतीच्या शेतकऱ्याची दखल घेतली, त्यामुळं शेतीमध्ये फवारणीसाठीचा हा पारंपारिक उपाय अनेक अनेक शेतकऱ्यांना जागृत करणारा आणि फायद्याचा निश्चितच ठरणार आहे," अशी प्रतिक्रिया श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील वनस्पती प्रजनन विभाग प्रमुख प्रा. राजेंद्र पाटील यांनी दिली.

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TAGGED:

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