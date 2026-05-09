‘आमच्या गुरूंविरोधात तू का बोललास?’ म्हणत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर शाईफेक

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर शाईफेकीची घटना घडली आहे. या प्रकरणी त्यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

Ink Attack On Vikas Lavande
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 9, 2026 at 2:00 PM IST

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर वारकरी संप्रदायातील संग्राम भंडारे आणि काही अज्ञात व्यक्तींनी शाई फेकून धमकावल्याची घटना घडली. हा प्रकार आळंदी म्हातोबाची इथं घडला. लवांडे यांनी आरोप केला की, वारकरी संप्रदायातील आणि गोरक्षक असलेल्या काही व्यक्तींनी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. तसेच, हल्लेखोरांकडे पिस्तूलही असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. लवांडे हे प्रवचन कार्यक्रमासाठी आळंदी म्हातोबाची इथं गेले होते. त्यांनी या घटनेची माहिती देणारा एक व्हिडिओही पोस्ट केला आहे.

विकास लवांडे यांनी काय सांगितलं? : व्हिडिओत विकास लवांडे यांनी सांगितलं की, “आज माझी प्रवचन सेवा होती. पुण्याजवळील हवेली तालुक्यात, लोणी काळभोर जवळील एका गावात 8 वाजता माझं प्रवचन होतं. प्रवचन सेवा संपवून मी 10 वाजता बाहेर पडलो. त्यावेळी रस्त्यात एका निर्जन ठिकाणी तीन-चार गाड्या अचानक आल्या आणि त्यांनी माझी गाडी अडवली. मला जबरदस्तीनं गाडीतून खाली उतरवण्यात आलं.”

लवांडेंनी पुढे सांगितलं की, “त्या लोकांमध्ये संग्राम भंडारे यांना मी ओळखलं. बाकीचे सर्व अनोळखी आणि गुंड प्रवृत्तीचे लोक होते. त्यांनी मला धक्काबुक्की करत स्मशानभूमीजवळ नेलं आणि रिव्हॉल्वर दाखवून आवाज करू नकोस, अशी धमकी दिली. ‘तुझा खात्मा करणार’, ‘आमच्या गुरूंविरोधात तू का बोललास?’ असंही ते म्हणत होते.”

त्यानंतर दोन-तीन जणांनी माझ्या अंगावर शाईनं भरलेल्या बाटल्या ओतल्या. शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की करत ते तेथून निघून गेले. परिसरातील लोक जमा होऊ लागल्यानंतर हल्लेखोरांनी तेथून पळ काढला. जाताना ‘सावध रहा, तुझा खात्मा करू’ अशी धमकीही त्यांनी दिल्याचा दावा लवांडेंनी केला.

लोकांमुळे वाचलो- लवांडे : विकास लवांडे यांनी सांगितलं की, “घटनास्थळी लोक जमा होऊ लागल्यामुळे आणि माझा ड्रायव्हर सोबत असल्यामुळे मी वाचलो. अन्यथा आज माझा खात्मा झाला असता.” ते पुढे म्हणाले, “हल्लेखोरांशी माझी कोणतीही ओळख नाही. मी त्यांना ओळखत नाही. सध्या मी लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन इथं फिर्याद देण्यासाठी आलो असून पोलीस माझी तक्रार नोंदवत आहेत. सुमारे 15 जण आणि तीन-चार गाड्या या घटनेत सहभागी होत्या. संबंधित सर्व आरोपींना अटक होत नाही, तोपर्यंत मी येथून उठणार नाही. माझा सत्याग्रह अटक होईपर्यंत सुरू राहील.”

दरम्यान, या घटनेमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसलं तरी राजकीय आणि वैचारिक मतभेदातून हा प्रकार घडल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष कार्यकर्त्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त करत संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

शाईफेकीचा निषेध : “लोकशाहीमध्ये मतभेद असू शकतात, मात्र अशा प्रकारची शाईफेक ही निषेधाची चुकीची पद्धत आहे,” अशी प्रतिक्रिया पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी दिली. दुसरीकडे, संबंधित गोरक्षक कार्यकर्त्यांकडूनही आपली भूमिका मांडली जात असल्याचं समजतं. या घटनेनंतर हवेली तालुक्यात राजकीय वातावरण तापलं असून पुढील काळात या प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

