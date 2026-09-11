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एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना संभाजी ब्रिगेडनं फासलं काळं

संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या तोंडाला काळं फासलं. यावेळी संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी पुढचा नंबर आयोगाच्या अध्यक्षांचा असल्याचं सांगितलं.

Ink Attack On MPSC Secretary
एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना काळं फासताना कार्यकर्ते (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 3:44 PM IST

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जालना : एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या तोंडाला संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी काळं फासलं. यावेळी आक्रमक झालेल्या संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. आम्ही त्यांचं अभिनंदन करतो, सरकारला इशारावजा धमकी आहे, असं संभाजी बिग्रेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ सुदर्शन तारख यांनी महेंद्र हरपाळकर यांच्या तोंडाला काळं फासल्यानंतर सांगतिलं. "सरकार सगळ्या गोष्टीत अपयशी ठरलं, पेपर फुटत असेल तर सरकार करतंय काय ? असा सवाल डॉ तारख यांनी उपस्थित केला. ऑनलाईन परीक्षा रद्द होऊन ऑफलाईन परीक्षा झाल्या पाहिजे. सरकार गेंड्यांची कातडी पांघरून बसलेलं आहे. सरकारचा आम्ही निषेध करतो, असंही डॉ तारख यांनी यावेळी सांगितलं.

पुढचा नंबर आयोगाच्या अध्यक्षांचा : "अगोदर इशारा दिला होता, पहिल्या स्टाइलनं आम्ही उत्तर दिलं. लवकरात लवकर यात बदल झाला नाही, तर पुढचा नंबर हा आयोगाच्या अध्यक्षाचा असेल," असा थेट इशारा संभाजी बिग्रेडच्या वतीनं देण्यात आला. "आम्ही सगळ्या प्रकराच्या कारवाईला सामोरं जायला तयार आहे," असं संभाजी बिग्रेडचे डॉ सुदर्शन तारख यांनी यावेळी सांगितलं.

TAGGED:

SAMBHAJI BRIGADE ACTIVIST
MPSC SECRETARY MAHENDRA HARPALKAR
एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर
संभाजी ब्रिगेडनं फासलं काळं
INK ATTACK ON MPSC SECRETARY

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