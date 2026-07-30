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नवजात चिमुकलीवर डम्माच्या नावाखाली अमानुष प्रकार; मेळघाटात अघोरी उपचार करणाऱ्या महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल

विळा चुलीवर तापवला आणि नवजात बालिकेच्या पोटावर एका मागून एक बारा चटके देण्यात आले. या प्रकारामुळे बालिकेला तीव्र वेदना होऊन तिची प्रकृती बिघडली.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 5:32 PM IST

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अमरावती - मेळघाटातील दुर्गम भागात अंधश्रद्धेच्या नावाखाली नवजात बालिकेवर करण्यात आलेल्या अमानुष उपचारामुळे संताप व्यक्त होत आहे. चिखलदरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रेट्याखेडा गावात अवघ्या पंधरा दिवसांच्या बालिकेच्या पोटाचा त्रास बरा करण्याचा दावा करत एका वृद्ध महिलेनं तिच्या पोटावर तब्बल 12 चटके दिल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकारानंतर बालिकेच्या आईच्या तक्रारीवरून संबंधित महिलेविरुद्ध अघोरी प्रथा प्रतिबंधक कायद्यासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

डॉक्टरांचा उपचार सुरू असताना अंधश्रद्धेचा आग्रह - पंधरा दिवसांपूर्वी 21 वर्षीय महिलेला कन्यारत्न प्राप्त झालं होतं. काही दिवसांपासून नवजात बालिकेचं पोट फुगत असल्यानं तिच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू होते. याच काळात गावातील 65 वर्षीय भुलाई जामुनकर ही महिला बालिकेच्या घरी आली. बालिकेची पाहणी केल्यानंतर तिने डम्मा नावाची पारंपरिक उपचार पद्धती करण्याचा आग्रह धरला. मात्र, बालिकेच्या आईनं डॉक्टरांकडे उपचार सुरू असल्याचं स्पष्ट करून त्यास विरोध केला.

तप्त विळ्याने दिले सलग चटके - आईचा विरोध डावलत संबंधित महिलेनं घरातील लहान विळा चुलीवर तापवला आणि नवजात बालिकेच्या पोटावर एका मागून एक बारा चटके दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे बालिकेला तीव्र वेदना होऊन तिची प्रकृती बिघडल्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीनं सेमाड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करून उपचार सुरू केले.

पोलिसांची तातडीची कारवाई - घटनेची माहिती मिळताच चिखलदरा पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार प्रवीण कुमार पाटील यांनी पथकासह घटनास्थळी भेट देऊन प्राथमिक चौकशी केली. त्यानंतर बालिकेच्या आईनं दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे भुलाई जामुनकर हिच्या विरुद्ध महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा तसंच जादूटोणा यांना प्रतिबंध, त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम 2013 तसंच भारतीय न्याय संहिता कलम 118 (1) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात तपास सुरू असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक प्रवीणकुमार पाटील यांनी दिली.

डम्मा प्रथेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह - मेळघाटातील काही दुर्गम भागात आजही पोटदुखी, पोट फुगणं किंवा इतर किरकोळ आजारांवर डम्मा नावानं तापवलेल्या लोखंडी वस्तूंनी चटके देण्याची प्रथा काही ठिकाणी अस्तित्वात असल्याचं दिसून येतं. अशा प्रकारच्या उपचारांना कोणताही शास्त्रीय आधार नसल्याचं यापूर्वी शासनाच्या वतीनं अनेकदा स्पष्ट करण्यात आलं आणि यासंदर्भात आदिवासी गावांमध्ये जनजागृती देखील करण्यात आली असं असतानाही अशा घटना वारंवार समोर येत असल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

टीप- ("ईटीव्ही भारत" कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही. कुणीही अंधश्रद्धा पसरवत असेल तर त्यांच्यावर यासंदर्भातील कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो.)

TAGGED:

DAMMA RITUAL
डम्माच्या नावाखाली अमानुष प्रकार
पोटावर तब्बल 12 चटके
डम्मा
DAMMA RITUAL

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