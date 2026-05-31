ETV Bharat / state

महागाईत अजून होणार वाढ; कृषी बाजार समितीच्या 1 टक्का 'युझर चार्जेस' वसुलीला व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं भुसार विभागातील नियमनमुक्त बिगर-शेतीमाल आणि आनुषंगिक वस्तूंच्या व्यवहारांवर 1 टक्का वापर शुल्क (युझर चार्जेस) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

market Yard committee
बाजार समिती (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 31, 2026 at 12:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून एकीकडे पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. तसेच महागाईमध्ये देखील वाढ होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. असे असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं अनियमित शेतीमाल बिगर शेतीमाल आणि इतर काही वस्तूंवर एक टक्का वापर शुल्क (Users charges) आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महागाईमध्ये आणखीन भर पडणार आहे. या एक टक्का अतिरिक्त शुल्कामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. तसेच याचा फटका व्यापारांनादेखील बसणार आहे. व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे.



पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं भुसार विभागातील नियमनमुक्त बिगर-शेतीमाल आणि आनुषंगिक वस्तूंच्या व्यवहारांवर 1 टक्का वापर शुल्क (युझर चार्जेस) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांनादेखील मोठ्या प्रमाणावर फटका बसणार आहे.

याबाबत दि पूना मर्चंट्स चेंबर'चे पदाधिकारी प्रवीण चोरबोले म्हणाले की," चार पाच दिवसांपूर्वी बाजार समितीनं एक परिपत्रक काढलं आहे. ते परिपत्रक वाचून सर्वजण थक्क झाले. एक टक्का वापर शुल्क हा जरी छोटा विषय असला तरी संपूर्ण व्यापाऱ्यावर खूप मोठा परिणाम करणारा निर्णय आहे. या निर्णयानं संपूर्ण मार्केट हे होणार आहे.यामुळे अनेक वस्तूंचे भाववाढ हे होणार आहे. बाजारात 2500 रुपयांना मिळणाऱ्या तेलाच्या एका डब्यावर 1 टक्क्यांप्रमाणे थेट 25 रुपये वापर द्यावे लागतील.


आधीच वाढती महागाई आणि वाहतूक खर्चामुळे सामान्य ग्राहक त्रस्त असताना, हा नवा कर म्हणजे "आगीत तेल ओतण्यासारखा" ठरेल. या कराचा अंतिम आर्थिक बोजा ग्राहकांच्याच खिशावर पडणार आहे. या जाचक कराविरुद्ध पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी ३१ मे रोजी व्यापाऱ्यांची एक महत्त्वाची राज्यव्यापी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी एका व्यापाऱ्यानं सांगितलं की मार्केटयार्डमध्ये ६०० दुकाने आहेत. या निर्णयानं या दुकानदारांवर भयंकर परिणाम होणार आहे. एकीकडे महागाई वाढत असताना अशा पद्धतीनं जर निर्णय घेण्यात आला तर मार्केटयार्डमधील व्यापारी जास्त दिवस टिकणार नाहीत. व्यापारी आधीच अनेक कृषी मालांवर बाजार समितीला नियमितपणे 'सेस' भरत आहेत. अशातच इतर नियमनमुक्त वस्तूंवरही 1 टक्का वापर शुल्क लावल्यास महागाईचा भडका उडेल.

हेही वाचा-

TAGGED:

APMC PUNE
पुणे कृषी बाजार समिती चार्जेस
USERS CHARGES BY MARKET COMMITTEE
MARKET COMMITTEE PUNE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.