"उद्योग चालायला हवा, पण मक्तेदारीच्या जोरावर नव्हे", इंडिगोच्या गोंधळावर पृथ्वीराज चव्हाण यांचा संताप
देशातील हवाई प्रवासावर एका कंपनीची मक्तेदारी निर्माण झालीय, त्याचा थेट फटका सामान्य प्रवाशांना बसतोय, सरकार हे जाणूनबुजून घडू देतंय, असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
Published : December 8, 2025 at 4:31 PM IST
मुंबई : इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये निर्माण झालेल्या गोंधळावर आणि तिकीट दरांमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीवरून काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज (8 डिसेंबर) केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीय. देशातील हवाई प्रवासावर एका कंपनीची मक्तेदारी निर्माण झालीय आणि त्याचा थेट फटका सामान्य प्रवाशांना बसतोय. सरकार हे जाणूनबुजून घडू देतंय, असा गंभीर आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, याबाबत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशातील तब्बल 65 टक्के विमान वाहतूक इंडिगोच्या ताब्यात गेल्यानं बाजारात स्पर्धा जवळपास संपुष्टात आलीय, असं स्पष्ट केलं.
प्रवाशांच्या खिशावर प्रचंड ताण : पायलटच्या विश्रांतीसंबंधीचे नवीन नियम लागू होणार होते, परंतु आवश्यक तयारी न केल्यामुळं डिसेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणं रद्द झाली. विलंब झाला आणि हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले. वेळ व पैसे खर्च करूनही प्रवास न होणं, ही प्रवाशांसाठी अपमानाची बाब झालीय, याकडे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्ष वेधलं. तसंच याच परिस्थितीत विमानभाडं आकाशाला भिडलं. साधारणपणे 5 ते 6 हजार रुपये असलेली तिकिटं 40 ते 50 हजारांपर्यंत पोहोचली. इंडिगोच्या गोंधळाचा फायदा इतर एअरलाइन्सनी घेतलाय. भाडेवाढीमुळं प्रवाशांच्या खिशावर प्रचंड ताण आलाय, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडल्या पाच मागण्या : सरकारनं डीजीसीए आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयामार्फत तिकीट दरांवर कॅप लावून हस्तक्षेप केला असला, तरी तो उशिरानं आणि अपुरा असल्याचं पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मत आहे. कॅप लावला तरीही अनेक मार्गांवर प्रवाशांकडून जास्त दर वसूल झाल्याची तक्रार आहे. इंडिगोच्या सीईओला नोटीस पाठवून काही होणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी देखील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलीय. पत्रकार परिषदेत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाच मागण्या मांडल्या. यामध्ये इंडिगोची मक्तेदारी मोडण्यासाठी कंपनीचं विभाजन करून स्पर्धा निर्माण करावी, तिकीट कॅप कायमस्वरूपी लागू करावा, प्रवासी संरक्षण कायदा करून उड्डाण रद्द किंवा विलंब झाल्यास नुकसानभरपाई अनिवार्य करावी, इंडिगोला राजकीय संरक्षण मिळत असल्यास त्याची चौकशी करावी आणि प्रवाशांच्या नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र निधी निर्माण करावा, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.
अदानींच्या हाती देशाची संपूर्ण हवाई वाहतूक देण्याचा घाट : 2022 मध्ये तिकीट कॅप हटवल्यानंतर सर्वाधिक फायदा इंडिगोला कसा झाला? इंडिगोनं दिलेल्या 56 कोटींच्या देणगीच्या बदल्यात विशेष सवलती दिल्या गेल्या का? आणि देशातील 65 टक्के विमान वाहतूक एका कंपनीकडे देऊन प्रवाशांना महागाईकडे ढकलण्यामागे कोणाचा फायदा पाहिला जातोय? असे प्रश्न पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारला विचारले. त्याचबरोबर 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी गौतम अदानी यांनी एफसीटीई ही पायलट ट्रेनिंग कंपनी 850 करोडमध्ये खरेदी केली आणि 1 डिसेंबर 2025 पासून एअरलाइनचा गोंधळ सुरू झाला. याचा अर्थ अदानींच्या हाती देशाची संपूर्ण हवाई वाहतूक देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
उद्योग चालायला हवा, पण मक्तेदारीच्या जोरावर नव्हे : दरम्यान, पत्रकार परिषदेनंतर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा मुद्दाम घातलेला इंडिगोचा गोंधळ म्हणजे विमानतळावरील समस्या नाही. ही देशातील प्रवाशांच्या हक्कांची लढाई आहे. नियम कडक झाले तरच प्रवाशांना न्याय मिळेल. उद्योग चालायला हवा, पण मक्तेदारीच्या जोरावर नव्हे. तसंच हवाई प्रवास हा काही निवडक कंपन्यांचा व्यवसाय नसून भारतातील सर्वसामान्य नागरिकाचा अधिकार आहे, असं पृथ्वीराज चव्हाण सांगितलं.
