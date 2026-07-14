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सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उद्योजक येण्यासाठी गोव्यात उद्योग परिषद घेणार; उदय सामंत यांची माहिती

आडाळी परिसरातील अनधिकृत माती उत्खननचा प्रकार चुकीचा असून, याची सचिव स्तरावर चौकशी सुरू आहे, यातील दोषींवर कडक कारवाई करणार, असा इशारासुद्धा मंत्री उदय सामंतांनी दिलाय.

Industry Minister Uday Samant
उद्योगमंत्री उदय सामंत (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 5:12 PM IST

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सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील आडाळी येथील एमआयडीसीमध्ये उद्योग येण्यासाठी लवकरच गोव्यात उद्योग परिषद घेण्यात येणार असून, त्या माध्यमातून उद्योजकांना आकर्षित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सावंतवाडीत दिली. तसेच आडाळी परिसरात अनधिकृत माती उत्खननचा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. याची सचिव स्तरावर चौकशी सुरू आहे, यातील दोषींवर लवकरच कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारासुद्धा मंत्री उदय सामंत यांनी दिलाय.

आडाळी परिसरात माती उत्खनन झाले ते चुकीचंच : मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, आडाळी येथील एमआयडीसी परिसरात उद्योग यावेत, यासाठी लवकरच गोवा येथे बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच वेगवेगळ्या कंपन्यांना निमंत्रित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच आडाळी परिसरात जे माती उत्खनन झाले आहे ते चुकीच्या पद्धतीनं झालंय. याबाबत सचिव स्तरावर चौकशी सुरू असून, याचा अहवाल आल्यानंतर जो कोण यात दोषी असेल त्याच्यावर निश्चित कारवाई करण्यात येईल. नुसती कारवाई नसून गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, यावर नियंत्रण ठेवणारे उद्योग विभागाचे अधिकारी असतील. त्यांनी जर हलगर्जीपणा केला असेल तर त्यांनाही सेवेतून निलंबित केले जाईल, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.

उद्योजकांना निश्चितच फायदा होणार : आडाळीतील एमआयडीसी परिसरात उद्योग येण्यासाठी लवकरच गोव्यात उद्योग परिषद घेण्यात येणार आहे. याबाबत तेथील मुख्यमंत्र्यांनी संमती दर्शवली असून, गोवा आणि दोडामार्ग तालुका हा जवळजवळ असल्याने त्याचा उद्योजकांना निश्चितच फायदा होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवणी भवन उभे करण्यात येणार असून, स्कील डेव्हलपमेंटचे कार्यालय ही मंजूर करण्यात आले आहे. यातून अनेक विद्यार्थी तयार होतील, या शिवाय जिल्ह्याचा विकास पर्यटनावर आधारित उद्योगावर झाला पाहिजे, यासाठी आपले प्रयत्न राहतील, असेही मंत्री सामंत यांच्याकडून सांगण्यात आलंय.

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TAGGED:

GOA
SINDHUDURG
गोव्यात लवकरच उद्योग परिषद
INDUSTRY MINISTER UDAY SAMANT

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